- Die SRG- und die Klimafonds-Initiative scheitern beide am Ständemehr. Auch die Bargeld-Initiative bleibt ebenfalls an dieser Hürde hängen.
- Gemäss der SRG-Hochrechnung präsentiert sich bei der letzten ausstehenden Vorlage folgendes Bild: Individualbesteuerung 56% Ja, 44% Nein.
- In den Kantonen Glarus, Nid- und Obwalden sowie in der Waadt werden Regierungen und teils Parlamente gewählt. In Appenzell Ausserrhoden kommt es zu einer Ersatzwahl für den Nationalratssitz.
- In diversen Regionen sind Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Die Städte Zürich und Winterthur wählen ihre Regierungen und Parlamente. Die Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveticker mitverfolgen.
Individualbesteuerung
JA 54%, NEIN 46%
Hochrechnung
SRG-Initiative
JA 38%, NEIN 62%
Hochrechnung
Klimafonds-Initiative
JA 29%, NEIN 71%
Hochrechnung
Bargeld-Initiative
JA 46%, NEIN 54%
Hochrechnung
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
JA 73%, NEIN 27%
Hochrechnung
Themen in diesem Liveticker
- Medienkonferenz des Bundesrates um 18:30 Uhr
- NW: «Nicht viel Neues in der Nidwaldner Politik»
- Waadtländer Regierung: Nordmann und Thuillard praktisch gleichauf
- NW: SVP gewinnt zwei Sitze im Landrat und wird stärkste Kraft
- Stadt Zürich: Grüne greifen nach FDP-Sitz im Stadtrat
- SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten
- Golder: «Energie war für starken Service public»
- Erfolg für Bürgerliche in der Stadt Freiburg
- OW: «Gründe für SVP-Sitzverlust vor allem beim Zufall»
- Nathalie Wappler zur SRG-Initiative: «Es ist ein tolles Ergebnis»
