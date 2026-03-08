 Zum Inhalt springen

Abstimmungen und Wahlen live Jetzt live: Bundesrat äussert sich zu Abstimmungsergebnissen

Individualbesteuerung

JA 54%, NEIN 46%

Hochrechnung 

SRG-Initiative

JA 38%, NEIN 62%

Hochrechnung 

Klimafonds-Initiative

JA 29%, NEIN 71%

Hochrechnung 

Bargeld-Initiative

JA 46%, NEIN 54%

Hochrechnung 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

JA 73%, NEIN 27%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz des Bundesrates um 18:30 Uhr
  • NW: «Nicht viel Neues in der Nidwaldner Politik»
  • Waadtländer Regierung: Nordmann und Thuillard praktisch gleichauf
  • NW: SVP gewinnt zwei Sitze im Landrat und wird stärkste Kraft
  • Stadt Zürich: Grüne greifen nach FDP-Sitz im Stadtrat
  • SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten
  • Golder: «Energie war für starken Service public»
  • Erfolg für Bürgerliche in der Stadt Freiburg
  • OW: «Gründe für SVP-Sitzverlust vor allem beim Zufall»
  • Nathalie Wappler zur SRG-Initiative: «Es ist ein tolles Ergebnis»

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

