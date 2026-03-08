 Zum Inhalt springen

Abstimmungen und Wahlen live SRG-, Klimafonds- und Bargeld-Initiative scheitern am Ständemehr

Individualbesteuerung

JA 54%, NEIN 46%

Hochrechnung 

SRG-Initiative

JA 38%, NEIN 62%

Hochrechnung 

Klimafonds-Initiative

JA 29%, NEIN 71%

Hochrechnung 

Bargeld-Initiative

JA 46%, NEIN 54%

Hochrechnung 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

JA 73%, NEIN 27%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Wappler zur SRG-Initiative: «Es ist ein tolles Ergebnis»
  • GE: Stimmvolk sagt Ja zu Senkung des Mindestlohns für Ferienjobs
  • Golder zum Klimafonds: «SP-Unterstützung war nur lauwarm»
  • Obwalden: SVP legt bei Kantonsratswahlen zu
  • Basel-Stadt erklärt Pannen-Stimmen vorerst nicht für ungültig
  • Bargeld-Initiative scheitert am Ständemehr
  • Lukas Golder: «Die Städte sind für einmal Sieger»
  • Bern stimmt mit über 83 Prozent der Lorrainebad-Sanierung zu
  • GL: «Eine laue Wahl»
  • Tessin: Initiative gegen Lohndumping gescheitert

SRF 1, 8.3.2026, 12 Uhr

