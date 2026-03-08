Wappler zur SRG-Initiative: «Es ist ein tolles Ergebnis»

GE: Stimmvolk sagt Ja zu Senkung des Mindestlohns für Ferienjobs

Golder zum Klimafonds: «SP-Unterstützung war nur lauwarm»

Obwalden: SVP legt bei Kantonsratswahlen zu

Basel-Stadt erklärt Pannen-Stimmen vorerst nicht für ungültig

Bargeld-Initiative scheitert am Ständemehr

Lukas Golder: «Die Städte sind für einmal Sieger»

Bern stimmt mit über 83 Prozent der Lorrainebad-Sanierung zu

GL: «Eine laue Wahl»