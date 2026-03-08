- Die SRG- und die Klimafonds-Initiative scheitern beide am Ständemehr. Auch die Bargeld-Initiative bleibt ebenfalls an dieser Hürde hängen.
- Gemäss der SRG-Hochrechnung präsentiert sich bei der letzten ausstehenden Vorlage folgendes Bild: Individualbesteuerung 56% Ja, 44% Nein.
- In den Kantonen Glarus, Nid- und Obwalden sowie in der Waadt werden Regierungen und teils Parlamente gewählt. In Appenzell Ausserrhoden kommt es zu einer Ersatzwahl für den Nationalratssitz.
- In diversen Regionen sind Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Die Städte Zürich und Winterthur wählen ihre Regierungen und Parlamente. Die Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveticker mitverfolgen.
Individualbesteuerung
JA 54%, NEIN 46%
Hochrechnung
SRG-Initiative
JA 38%, NEIN 62%
Hochrechnung
Klimafonds-Initiative
JA 29%, NEIN 71%
Hochrechnung
Bargeld-Initiative
JA 46%, NEIN 54%
Hochrechnung
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
JA 73%, NEIN 27%
Hochrechnung
