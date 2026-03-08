 Zum Inhalt springen

Abstimmungen und Wahlen live SRG- und Klimafonds-Initiative scheitern am Ständemehr

Individualbesteuerung

JA 55%, NEIN 45%

Hochrechnung 

SRG-Initiative

JA 38%, NEIN 62%

Hochrechnung 

Klimafonds-Initiative

JA 29%, NEIN 71%

Hochrechnung 

Bargeld-Initiative

JA 46%, NEIN 54%

Hochrechnung 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

JA 73%, NEIN 27%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Hochrechnung zur Stimmbeteiligung: «Ist eine erfreuliche Zahl»
  • Kanton Schaffhausen sagt Ja zur ÖV-Förderung
  • Korrespondentin: FDP-Anspruch in Ausserrhoden ist Vergangenheit
  • Kanton Glarus: Resultate Wahlen Regierungsrat
  • AG: «Ein Votum des Autokantons»
  • SRG- und Klimafonds-Initiativen scheitern am Ständemehr
  • Einziger Ausserrhoder Nationalratssitz bleibt bei der SVP
  • Golder zur SRG-Initiative: Starke Mobilisierung in Städten
  • Aargauer Stimmvolk gegen Blitzer
  • Medienprofessor: «Gute Nachricht für Medienplatz Schweiz»

Abstimmungsdossier

Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

SRF 4 News, 8.3.2026, 10 Uhr

