Ja zur Eigenmietwert-Vorlage überrascht Pro und Contra

Junge Schwyzer Lehrkräfte erhalten höhere Löhne

Eigenmietwert: ein bemerkenswerter Sieg für die Bürgerlichen

Stadt Luzern lehnt Schaffung von autofreien Quartieren ab

Neue SRG-Hochrechnung: 58 % Ja zur Abschaffung Eigenmietwert

Wilderswil: Wuchtiges Ja zur «Lex Airbnb»

Politologe Lukas Golder: «Die Bürgerlichen konnten mobilisieren»

Showdown bei E-ID: Befürworter und Gegnerinnen zum knappen Rennen

Lukas Golder zur 1. SRG-Hochrechnung