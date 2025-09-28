Abschaffung Eigenmietwert
JA 58%, NEIN 42%
Zweite Hochrechnung
E-ID
JA 50%, NEIN 50%
Hochrechnung
- Die Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG verspricht Spannung.
- Bei der Abschaffung des Eigenmietwerts liegt sie bei 58% Ja, bei der E-ID liegen beide Seiten bei 50%.
- In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.
