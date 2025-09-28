 Zum Inhalt springen

Abstimmungen live Hochrechnung: Hochspannung bei E-ID, Eigenmietwert abgeschafft

Abschaffung Eigenmietwert

JA 58%, NEIN 42%

Zweite Hochrechnung 

E-ID

JA 50%, NEIN 50%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Ja zur Eigenmietwert-Vorlage überrascht Pro und Contra
  • Junge Schwyzer Lehrkräfte erhalten höhere Löhne
  • Eigenmietwert: ein bemerkenswerter Sieg für die Bürgerlichen
  • Stadt Luzern lehnt Schaffung von autofreien Quartieren ab
  • Neue SRG-Hochrechnung: 58 % Ja zur Abschaffung Eigenmietwert
  • Wilderswil: Wuchtiges Ja zur «Lex Airbnb»
  • Politologe Lukas Golder: «Die Bürgerlichen konnten mobilisieren»
  • Showdown bei E-ID: Befürworter und Gegnerinnen zum knappen Rennen
  • Lukas Golder zur 1. SRG-Hochrechnung
  • Kanton Genf stimmt für mehr gemeinnützigen Wohnungsbau

News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.

SRF 1, 28.9.2025, 12 Uhr

