Der Ticker startet um 5:54 Uhr

2:32 Corona – wird der Ernstfall die Gesellschaft verändern? Das Coronavirus setzt auch die Schweiz einem Stresstest aus und dabei vor allem das Gesundheitswesen. Der «Club» stellte unter anderem die Frage, ob die Krise die Gesellschaft verändern werde. «Auf jeden Fall», zeigte sich der Epidemiologe Christian Althaus überzeugt und verwies auf die vielen Initiativen und die Kreativität. Nach einer heftigen Phase, wo alle durch müssten, werde man viel Positives daraus ziehen können. Die Menschen merkten jetzt, um was es eigentlich gehe. «Ich möchte nie mehr lesen, dass das Triemli-Spital zu viel Betten hat», betonte Althaus. Der Infektiologe Huldrych Günthard ist skeptischer: «Sobald es vorbei ist, wird wieder der Profit unser Leben regieren und auch das Gesundheitswesen. Viele, die jetzt nach etwas rufen, haben uns vorher runtergefahren.» Der Schriftsteller Franz Hohler schätzt, dass es alle näher zueinander bringt. Die Schwierigkeit sei jetzt, sich nicht in eine Angststimmung katapultieren zu lassen, sondern ein bisschen gelassener zu werden. 01:16:37 Video Im «Club»: Corona – Der Ernstfall Aus Club vom 17.03.2020. abspielen

23:21 «Kassensturz» zu Homeoffice Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, schicken immer mehr Firmen ihre Belegschaft ins Homeoffice. «Kassensturz» zeigt die Fallen beim Arbeiten zu Hause. 34:55 Video Die Fallen beim Homeoffice Aus Kassensturz vom 17.03.2020. abspielen

23:04 Notstand auch in Luxemburg Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel den nationalen Notstand ausgerufen. «Das ist ein aussergewöhnliches Instrument, aber es ist nötig, um die Krise schnellstmöglich in den Griff zu bekommen», sagte Bettel vor dem Abgeordnetenhaus in Luxemburg.

22:46 Hamster-Käufe verbreitet Obwohl der Bund immer wieder versichert, die Versorgung sei sichergestellt, decken sich nach wie vor viele mit Notvorräten ein. Auch in der Schweiz. Denn das Coronavirus verunsichert, weckt Ängste. Psychoanalytiker Markus Fäh weiss, was die Leute beschäftigt. 06:33 Video Einkaufen zu Coronazeiten Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

22:25 Druck für mehr Tests steigt Mehr Tests würde die Ausbreitung des Virus verlangsamen, sagen Fachleute. Sie sind der Meinung, dass bislang in der Schweiz zu wenig getestet wird. Auch Gesundheitspolitiker fordern nun mehr Tests. 03:31 Video Mehr Tests gefordert Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

22:05 Seco-Hotline für Unternehmen Viele Betriebe sind nach der verordneten Schliessung in ihrer Existenz gefährdet. Der Bund sucht nach Lösungen, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat eine Hotline für Unternehmen eingerichtet. Hier die wichtigsten Antworten zur Kurzarbeit: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ladenschliessung – wer zahlt? Seco richtet Hotline für Unternehmen ein 17.03.2020 Mit Video

21:52 Der Alltag und das Coronavirus Draussen das schönste Frühlingswetter – doch darf man sich noch auf eine Wiese legen oder am See sitzen. Oder soll man wirklich in den eigenen vier Wänden bleiben? Hier einige Antworten auf diese Fragen: 01:57 Video Wenn der Frühling nach draussen lockt Aus Tagesschau vom 17.03.2020. abspielen

21:46 Arbeiten auf dem Bau in Zeiten des Coronavirus Viele Menschen verlassen ihre Wohnungen nach wie vor jeden Morgen, weil sie arbeiten müssen. Auf dem Bau zum Beispiel. Grundsätzlich ist die Arbeit auf dem Bau nicht verboten, aber jede Baustelle ist anders. Das bedeutet: Der Einzelfall muss angeschaut werden. Und wo die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können, muss mit dem Bauherrn eine Lösung gesucht, die Arbeit zum Beispiel auf später verlegt werden. Audio Coronavirus und die Baustellen 03:09 min, aus Echo der Zeit vom 17.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

21:37 Sommermärchen-Prozess bis 20. April ausgesetzt Angesichts des grassierenden Coronavirus hat das Bundesstrafgericht den sogenannten Sommermärchen-Prozess ausgesetzt. Das Verfahren gegen einen Schweizer und drei deutsche ehemalige Fussballfunktionäre um dubiose deutsche Millionenzahlungen im Zusammenhang mit der Fussball-WM 2006 werde bis mindestens 20. April vertagt, teilte das Gericht in Bellinzona mit. Dass überhaupt noch ein Urteil ergeht, wird damit immer unwahrscheinlicher. Das Delikt verjährt am 27. April.

21:35 Die arbeitsrechtliche Situation rund um das Coronavirus Im «Kassensturz»-Chat schaffen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Arbeitsrecht Klarheit. Hier finden Sie das Chatprotokoll.

21:24 EU-Gipfel billigt Einreiseverbot Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben die EU-Staaten ein weitreichendes Einreiseverbot für Bürger der allermeisten Nicht-EU-Staaten vereinbart. Für Bürger aus der Schweiz, Liechtenstein, Grossbritannien, Island und Norwegen gibt es Ausnahmen. Mehrere Regierungen hatten in den vergangenen Tagen einseitig Grenzkontrollen oder gar -schliessungen verhängt, was zum Teil kilometerlange Staus und Frust verursachte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen reagierte mit dem Vorschlag gemeinsamer Leitlinien für Grenzkontrollen, um Schwierigkeiten für Pendler, aber auch für Lastwagen-Fahrer zu mindern.

21:16 Aufruf von Bundesrat Ignazio Cassis Bundesrat Ignazio Cassis ruft alle Schweizer im Ausland auf, sofort in die Schweiz zurückzukehren. «Die Schweizer die als Touristen oder aus Business-Gründen unterwegs sind und in die Schweiz zurückkommen wollen oder müssen, die müssen sich beeilen.» Denn das Corona-Virus bringe die Staaten dazu, die Grenzen zu schliessen. 00:55 Video Aufruf von Bundesrat Ignazio Cassis Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

21:12 Was darf man noch, was nicht? Daniel Koch beantwortet zum Schluss der Sondersendung weitere Fragen zum Lockdown – ob man beispielsweise noch Blut spenden darf. Im Prinzip dürfe man noch, müsse dies aber im Einzelfall mit dem Blutspendedienst absprechen. Mit diesen vermischten Fragen endet die Sondersendung. 02:57 Video Was darf man noch? Was nicht? Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

20:42 Distanzunterricht ist Thema der Stunde Ein weiteres Thema, das die Menschen beschäftigt, ist die Schule. Seit gestern sind die Schulen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler bleiben schweizweit zu Hause – und lernen etwa mit den Eltern. Distanzunterricht ist das Thema der Stunde. Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der Herausforderung, wie sie den Schulstoff allen Kindern und Jugendlichen vermitteln können. Dagmar Rösler, Präsidentin des Lehrerverbands Schweiz, mit ersten Einschätzungen. 03:47 Video Wie läuft der Distanzunterricht an? Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

20:31 Sport weiterhin möglich – aber nicht in der Gruppe Darf man noch Sport machen? «Selbstverständlich darf man noch Sport machen», so Koch. Aber man solle dies allein machen oder mit jemandem, der im gleichen Haushalt wohne. Man solle nun nicht Sportgruppen organisieren, nicht gemeinsam joggen gehen. «Es geht darum, dass man sich weiter bewegt, aber Abstand behält.» Auch beim Training mit einem Personaltrainer sei es wichtig, dass Abstand eingehalten werde.

20:21 Konsequenzen für den Alltag Die Zuschauer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. In den letzten 24 Stunden gingen fast 3000 Fragen ein. Das erste Thema sind die Konsequenzen für den Alltag. Man sei ständig in Diskussion mit dem Detailhandel, so Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten BAG. Die Ladenbesitzer seien angehalten dafür zu sorgen, dass der empfohlene Abstand eingehalten werden kann. Dies sei eine Verpflichtung. Wenn der Bund sehe, dass dies nicht klappt, würden weitere Vorschriften eingeführt. 02:00 Video Daniel Koch zum Detailhandel Aus News-Clip vom 17.03.2020. abspielen

20:08 Sondersendung zu Coronavirus Sehen Sie jetzt die Sondersendung mit vertieften Einordnungen zum «Corona-Stillstand». Mitverfolgen könne Sie die Sendung hier im Livestream und auf SRF 1.

19:52 Die solidarische Schweiz Die Solidarität in der Schweiz ist während der Corona-Krise riesig. Doch bei aller Hilfsbereitschaft sollten auch die Hygienemassnahmen beachtet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die solidarische Schweiz Hilfe zur Nachbarschaftshilfe 17.03.2020 Mit Video

19:44 Astra verfügt Massnahmen im Strassenverkehr Die periodischen verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchungen sind sistiert. Bereits erfolgte Aufgebote müssen von den Führerausweisinhabern nicht beachtet werden. Das ist eine der Massnahmen, die das Bundesamt für Strassen (Astra) für den Strassenverkehr verfügt hat. Die Verfügung tritt sofort in Kraft und gilt höchstens bis am 30. September 2020, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Astra hebt sie ganz oder teilweise vorher auf, sobald die Massnahmen nicht mehr nötig sind, oder verlängert sie bei Bedarf über den 30. September 2020 hinaus. Hier, Link öffnet in einem neuen Fenster finden Sie weitere Angaben zu den neuen Massnahmen.