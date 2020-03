Der Ticker startet um 5:54 Uhr

11:30 Die Behörden informieren – SRF überträgt live Um 14 Uhr machen das Bundesamt für Gesundheit, das Verteidigungsdepartement, das Staatssekretariat für Wirtschaft einen Point de Presse zur Lage in der Schweiz. Sie können diese Information live auf diesem Ticker oder auf SRF 1 mitverfolgen.

11:17 Innerrhoder Landsgemeinde wird verschoben Die für den 26. April geplante Innerrhoder Landsgemeinde wird auf August verschoben. Zwar sehe die Verordnung des Bundesrats die Möglichkeit für eine Bewilligung vor, heisst es in der Mitteilung der Innerrhoder Ratskanzlei. Zu den Voraussetzungen gehöre aber, dass die Abstandsvorschriften des Bundes eingehalten werden könnten. Dies sei bei der Landsgemeinde nicht möglich. Als neuer Termin ist nun der 23. August festgelegt worden. Bereits abgesagt ist die Sitzung des Ausserrhoder Kantonsrats vom 30. März, wie auch die Sitzung des Thurgauer Grossen Rats vom 25. März. Auch das St. Galler Stadtparlament tagt am 24. März nicht. Legende: Die Innerrhoder Landsgemeinde von 2019. Wegen des Coronavirus' muss sie dieses Jahr verschoben werden. Keystone

10:37 Migros montiert Plexiglasscheiben an Kassen Zum Schutz des Kassenpersonals in den Migros-Filialen montiert der Grossverteiler in den nächsten Tagen Plexiglasscheiben an den Kassen. Um den Empfehlungen des «Social Distancing» gerecht zu werden, appelliert Migros auch an die Solidarität der Kundinnen und Kunden. Auch «begrüssen wir es, wenn Kundinnen und Kunden statt mit Bargeld ihre Einkäufe mit Karten bezahlen», erklärte Migros-Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda. Weil Desinfektionsmittel zurzeit kaum mehr erhältlich sind, habe man auch mit der Produktion von solchen in der Eigenindustrie begonnen. Alle 100'000 Mitarbeitenden der Migros-Gruppe seien bereits mit Desinfektionsmitteln ausgerüstet worden. Legende: Demnächst soll eine Plexiglas-Scheibe an den Kassen die Migros-Mitarbeiter vor einer Coronavirus-Infektion schützen. Keystone

10:24 Bund schliesst weitere Grenzübergänge im Tessin Der Bund hat um Mitternacht fünf weitere Grenzübergänge im Tessin geschlossen. Bereits am 11. März gingen neun kleinere Grenzübergänge zu. Bei den Grenzübergängen handelt es sich um Arogno, Brusino, Pizzamiglio, Camedo und Fornasette. Die Schliessung der Grenzübergänge erfolge aufgrund der vom Bundesrat verhängten «ausserordentlichen Lage», schreibt die Stabsstelle des Kantons Tessin in einer Mitteilung. Durch die Schliessung der kleineren Grenzübergänge könne der Verkehr aus Italien besser kontrolliert werden. Bereits seit dem 11. März geschlossen sind die ebenfalls kleineren Grenzübergänge Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone und Indemini.

10:13 Experten: Keine eigenen Kinderhorts gründen Es ist eigentlich eine sympathische Idee: Im Quartier eine eigene Kinderbetreuung aufbauen für Eltern, die in Zeiten von Corona keine Zeit für die Betreuung haben. Fachleute sagen aber, das sei kontraproduktiv. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Improvisierter Hort im Quartier: Experten raten dringend davon ab 17.03.2020 Mit Audio

9:48 Für Deutsche gilt nun eine weltweite Reisewarnung Wegen der Corona-Krise hat die deutsche Regierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Aussenminister Heiko Maas in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

9:36 Lebendspenden werden schweizweit eingestellt Wegen der Corona-Pandemie wird die Lebendspende von Organen schweizweit bis auf Weiteres eingestellt. Dies gab Swisstransplant bekannt. Es handle sich um geplante Eingriffe und die Zentrumsspitäler, die diese Eingriffe durchführten seien ressourcenmässig stark eingebunden, begründete Swisstransplant den Entscheid in einer Mitteilung. Zudem werde mit dieser Massnahme auch eine potenzielle Risikominderung sowohl für Spender als auch Empfänger angestrebt.

9:31 Was tun, wenn das Desinfektionsmittel ausgeht? Der Schweiz geht das Desinfektionsmittel aus. Die Armee produziert nun für Spitäler, denn Vorräte gibt es keine. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Oberster Armeeapotheker «Die Armee produziert Desinfektionsmittel für Spitäler» 17.03.2020 Mit Audio

9:27 VW schliesst fast alle Werke Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken in Deutschland und Europa wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hiess es aus dem Betriebsrat in Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen Werken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 gegeben. Legende: In vielen VW-Werken wird die Arbeit bald ruhen. Keystone

9:08 Roche startet Auslieferung von Covid-19-Tests in den USA Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat in den USA mit der Auslieferung von Covid-19-Tests begonnen. Die Lieferung der ersten 400'000 Test-Kits sei bereits am vergangenen Freitag gestartet, hiess es in einer Mitteilung. Sie gehen an ein landesweites Netzwerk aus Krankenkäusern und Laboren Der Cobas-SARS-CoV-2-Test für die Krankheit Covid-19 wurde in der vergangenen Woche von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Das Unternehmen plant ein Liefervolumen von 400'000 Stück pro Woche.

8:15 US-Vorwahlen: Ohio darf nicht wählen Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Vorwahlen in den USA: So verschiebt der Bundesstaat Ohio die heutige Vorwahl für die Nominierung der Präsidentschaftskandidaten. Das kündigte der Gouverneur von Ohio auf Twitter an. Stattfinden dürften die Vorwahlen in Arizona, Florida und Illinois. Ex-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders kämpfen in den Vorwahlen um Stimmen. Mit diesen wird im Sommer der demokratische Herausforderer von Präsident Donald Trump gewählt. Biden liegt Umfragen zufolge klar in Führung.

8:03 Die Übersicht: Das ist ab heute anders Seit Mitternacht sind die Massnahmen des Bundes in Kraft. Es gilt die «ausserordentliche Lage» – und das ist ab heute anders als sonst: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronavirus Das sind die Massnahmen des Bundesrates 17.03.2020 Mit Video

7:41 Schlechte Zeiten fürs Bargeld In Zeiten des Coronavirus hat es das Bargeld besonders schwer. Zu gross ist die Befürchtung, sich über Münzen und Scheine anzustecken. Das gilt vor allem in Lebensmittelbetrieben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf dem Coronavirus Bargeldlos bezahlen heisst virenfrei bezahlen 17.03.2020 Mit Audio

7:22 So erlebten Lehrer die geschlossenen Schulen Seit gestern sind die Schulen zu. 90'000 Lehrerinnen und Lehrer mussten sich auf die Situation einstellen. Trotz fehlender Schüler gab es genug zu tun. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Geschlossene Schulen Viel Arbeit für die Lehrerinnen und Lehrer 17.03.2020 Mit Audio

7:06 Presse: Zuspruch für Massnahmen – Kritik für die Kommunikation Die vom Bundesrat verhängten Massnahmen erhalten in den Zeitungskommentaren Zuspruch: «Jetzt dürfte jedem in der Schweiz klar geworden sein, dass ein Notstand herrscht», schreibt der «Tagesanzeiger», der sich gewünscht hätte, dass der Bundesrat schon früher diesen Schritt gewagt hätte. Die «NZZ» hält fest, das Notregime sei mühsam, aber nötig. Und weiter heisst es, das forsche Durchgreifen des Bundesrates hätten sich auch all jene Hedonisten zuzuschreiben, die sich in den letzten Wochen nicht um die Empfehlungen zu Hygiene und Abstandhalten gekümmert hätten. Andere Töne im «Bund»: Unter dem Titel «Das ist kein Glanzstück des Bundesrates» wird die Kommunikation der Landesregierung kritisiert. Nachdem vor dem Wochenende noch der Eindruck herrschte, sie mache ihre Sache gut, wirke sie nun «konzeptlos, getrieben von den Ereignissen, (den Kantonen) immer einen Schritt hinterher.» In Zeiten der Unsicherheit wirke so viel Respekt für den Föderalismus führungsschwach. Audio Der Bundesrat erhält Unterstützung für seine Massnahmen 02:42 min, aus HeuteMorgen vom 17.03.2020. abspielen. Laufzeit 02:42 Minuten.

6:13 Seco braucht mehr Zeit für Konjunkturprognosen Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) geht nach der Erklärung einer «aussergewöhnlichen» Lage durch den Bundesrat nochmals über die Bücher. Es wird seine für heute vorgesehenen Konjunkturprognosen für die Schweizer Wirtschaft erst zwei Tage später publizieren, wie das Seco mitteilte. Zuletzt hatte das Seco im Dezember an seiner bisherigen Einschätzung festgehalten, dass sich die Schweizer Konjunktur 2020 nur moderat entwickeln werde. Für das laufende Jahr wurde seinerzeit ein Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.2 Prozent vorausgesagt, für 2021 eines von 1.7 Prozent.

5:46 UNO-Sicherheitsrat setzt Sitzungen aus Der UNO-Sicherheitsrat hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus seine für diese Woche geplanten Sitzungen abgesagt. Das Funktionieren des Gremiums sei aber weiterhin garantiert, hiess es. In der vergangenen Woche hatte der Rat mit einer Videokonferenz einen Test durchgeführt. Dieser schlug jedoch fehl. Russland erklärte daraufhin, dass es «virtuelle» Sitzungen ablehne und «physische Treffen» für notwendig erachte. Diese Woche nicht durchgeführt werden unter anderem Sitzungen zu den Konflikten im Sudan und zum allgemeinen Thema des Multilateralismus.

1:05 Grösster Kursverlust in den USA seit dem «Schwarzen Montag» In den USA sind die Börsenkurse erneut stark gesunken. Der Dow Jones Index verlor 12.93 Prozent und schloss bei 20'188 Punkten. Dabei handelt es sich um den grössten Kursverlust innerhalb eines Tages, seit dem «Schwarzen Montag» im Jahr 1987. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hatte der Dow Jones mehr als zehn Prozent eingebüsst. Auch der SMI schloss mit einem Minus von 1.7 Prozent. Der Schweizer Leitindex notierte zu Handelsschluss bei 8'227 Punkten. Legende: Börsenhändler beobachten die Talfahrt des Dow Jones auf einem Monitor. Keystone

0:52 Päpstliche Schweizergarde: Vereidigung erst im Herbst Die Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde 2020 ist wegen der Pandemie auf den Herbst verschoben worden, wie die traditionelle Wache des Papstes mitteilte. Die traditionsgemäss für den 6. Mai vorgesehene Vereidigung wird auf den 4. Oktober 2020, verschoben. Gastkanton bleibe Basel-Landschaft, hiess es weiter. Die Kranzniederlegung, um den am 6. Mai 1527 gefallenen Gardisten zu gedenken, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 6. Mai durchgeführt. Legende: Die Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde wird verschoben (Bild: Archiv) Keystone