Der Ticker startet um 5:35 Uhr

0:25 Genesungswünsche für Boris Johnson Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten britischen Premierminister Boris Johnson «viel Kraft und gute Besserung» gewünscht. Sie hoffe, dass Johnson das Krankenhaus bald wieder verlassen könne, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Twitter. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wünschten Johnson via Twitter eine schnelle Genesung. Auch US-Präsident Donald Trump drückte Johnson an einer Pressekonferenz seine besten Wünsche aus. Johnsons Gesundheitszustand hatte sich am Montag derart verschlechtert, dass er auf eine Intensivstation gebracht werden musste.

23:26 Wo befinden wir uns auf der Pandemie-Welle? «Man muss unterscheiden zwischen zwei Wellen», erläutert Epidemiologe Marcel Salathé in «10vor10». «Die natürliche Welle, da sind wir erst ganz am Anfang und die versuchen wir so flach wie möglich zu halten. Und dann gibt es die künstliche, die wir mit den Massnahmen kreiert haben. Dort sind wir effektiv über dem Peak. Im Moment geht sie, nach meinem Geschmack, leider noch nicht genug stark runter. Sie flacht aber zumindest ab.» 01:13 Video Marcel Salathé: «Es gibt Ambitionen und dann gibt es Realitäten» Aus 10vor10 vom 06.04.2020. abspielen

23:11 Rigorose Massnahmen in Israel Israel nutzt Handydaten, um den Bewegungsradius der Bevölkerung und die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen. Die Regierung rechtfertigt die Massnahmen mit dem Gesundheitsnotstand. 03:13 Video In Israel überwacht der Geheimdienst sämtliche Bewegungsprofile Aus 10vor10 vom 06.04.2020. abspielen

22:51 SRF-Korrespondentin zu Johnsons Zustand: «Es ist wohl wirklich ernst» Wenn es um Fragen zum Gesundheitszustand von Premierminister Boris Johnson ging, waren seine Sprecher bereits im Laufe des Tages auffallend zurückhaltend, wie Henriette Engbersen, SRF-Korrespondentin in London, berichtet. «Es hiess im Laufe des Tages schon mal, er brauche Beatmungsgeräte – dann wurde das wieder dementiert.» Heute Abend an einer Pressekonferenz sei man ebenfalls wieder sehr zurückhaltend mit Informationen gewesen. «Auffallend war, dass Johnson gestern Abend, just in der Stunde, in der die Queen ihre historische Ansprache gehalten hat, ins Spital eingeliefert wurde», so Engbersen weiter. Es habe damals geheissen, es sei nur für Tests, aber man habe sich schon gefragt, warum das dann nicht bis Montagmorgen warten konnte. Klar sei auch, Johnson selber wollte nicht von sich aus ins Krankenhaus, seine Ärtze hätten ihm dazu geraten. «Johnson wollte der Kämpfer sein. Dass er jetzt auf der Intensivstation liegt, ist meiner Meinung nach nicht eine vorsorgliche Massnahme, sondern das war wohl dringend nötig. Ich gehe darum davon aus, dass die Lage momentan wirklich ernst ist.» 02:10 Video «Es gab hier in London schon grosse Fragezeichen» Aus 10vor10 vom 06.04.2020. abspielen

Weltweit reagieren die Länder auf die Verbreitung des Coronavirus, und zwar mit teilweise unterschiedlichen Massnahmen. Zwei, die sich in der Gangart stark unterscheiden, sind Schweden und Frankreich. Ersteres Land setzt auf Mitverantwortung – zweiteres auf Verbote. Ein Vergleich:

Das letzte Wochenende war das sonnigste und wärmste bisher in diesem Jahr. Das sollte die Leute auch deutlich mehr nach draussen ziehen. Doch der grosse Anstieg blieb aus. Das zeigt eine Auswertung von Handydaten, die von Freiwilligen erfasst wurden. Die Appelle des Bundesrats an die Bevölkerung, auch trotz des schönen Wetters zu Hause zu bleiben, dürften also Wirkung gezeigt haben.

21:23 Boris Johnson auf die Intensivstation verlegt Der britische Premierminister Boris Johnson ist auf die Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verlegt worden, nachdem sich seine Coronavirus-Symptome verschlimmert hatten. Der Schritt sei auf Anraten seiner Ärzte erfolgt, hiess es in einer Erklärung. Johnsons Büro teilte mit, dass der Premierminister bei Bewusstsein ist und im Moment nicht beatmet werden muss. Aussenminister Dominic Raab sei gebeten worden, wo nötig die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Johnson war am Sonntagabend wegen seiner Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben eines Regierungssprechers litt er unter Fieber und Husten. Noch am Montagvormittag hiess es, der 55-jährige Premier werde sich Routinetests unterziehen. Er zeige auch zehn Tage nach seinem positiven Corona-Test hartnäckige Symptome.

20:54 Zahl der Toten in Frankreich überfordert Spitäler In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen weiter drastisch gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 833 neue Fälle gemeldet worden, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Montag in Paris. Seit dem 1. März seien mindestens 8911 infizierte Menschen gestorben. Die schiere Zahl der Toten überfordert die Spitäler. Einzelne Pariser Spitäler mieteten bereits Kühlcontainer an, um die Toten aufzubewahren. Mehr dazu in folgendem Beitrag: 01:51 Video Wohin mit den Corona-Opfern in Paris? Aus Tagesschau vom 06.04.2020. abspielen

20:25 Einschränkungen in Wuhan werden aufgehoben Mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der chinesischen Metropole Wuhan werden die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die elf Millionen Bewohner aufgehoben. In der schwer betroffenen Metropole, wo die Pandemie im Dezember ihren Anfang genommen hatte, wird ab Mitternacht Ortszeit der Verkehr normalisiert. Auch wird der Flugverkehr am Mittwoch wieder aufgenommen. Autos dürfen die Stadt wieder verlassen und die Menschen mit dem Zug reisen – vorausgesetzt, sie sind gesund und hatten jüngst keinen Kontakt zu Infizierten. Die Öffnung der Stadt ist für China ein wichtiges Signal, das Schlimmste überwunden zu haben. Legende: Die Einschränkungen in Wuhan werden wieder aufgehoben. Keystone

20:11 Ausgebuchtes Testzentrum Bei Symptomen können sich Bernerinnen und Berner im Corona-Testzentrum nach einer Online-Anmeldung im Auto testen lassen. Eine ärztliche Einweisung braucht es nicht. Der Andrang ist gross, es gibt lange Wartefristen. 03:21 Video Grosser Andrang im Berner Testzentrum Aus Schweiz aktuell vom 06.04.2020. abspielen

19:51 New York möglicherweise am Höhepunkt der Krise Gouverneur Andrew Cuomo sieht für den besonders heftig vom Coronavirus betroffenen Bundesstaat New York Licht am Ende des Tunnels. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie gestorbenen in New York im Vergleich zum Vortag um 599 auf 4758 gestiegen, dies liege jedoch im Bereich der Vortage, sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Zudem sei die Zahl der neu in die Krankenhäuser eingelieferten Patienten deutlich zurückgegangen, genauso wie die Zahl der Intubierten. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten liege nun bei mehr als 130'000.

Jeder vierte Angestellte in der Schweiz ist momentan von Kurzarbeit betroffen. Tausende Anträge für Kurzarbeitsentschädigung müssen geprüft werden. Denkbar, dass einige Firmen die Gunst der Stunde nutzen.

19:32 Fernuntericht – Unterschiede bei den digitalen Fähigkeiten Die Kinder in der Schweiz erhalten momentan Fernunterricht. Nicht alle Schulen waren dafür gleich gut vorbereitet. Wo steht die Schweiz bezogen auf den digitalen Fernunterricht im Vergleich mit anderen OECD-Ländern? Das Gespräch mit Andreas Schleicher, Direktor der Abteilung Bildung bei der OECD. Audio Fehlende digitale Fähigkeiten bei Schweizer Lehrkräften 07:01 min, aus Echo der Zeit vom 06.04.2020. abspielen. Laufzeit 07:01 Minuten.

Am Universitätsspital Zürich kämpfen Intensivmediziner um jedes Leben. Der Arzt Peter Steiger ermöglichte dem Gesundheitsmagazin «Puls» Einblicke in die Intensivstation und berichtet, für welche neuen Herausforderungen das Coronavirus dort sorgt.

19:15 Auch Armee-Einsatz ist Thema der ausserordentlichen Session Neben dem milliardenschweren Corona-Hilfspaket werden die eidgenössischen Räte an der ausserordentlichen Session von Anfang Mai auch über den Armee-Einsatz debattieren. Die Büros der beiden Räte haben an ihrer Sitzung zudem entschieden, dass alle Kommissionen, die dies wünschen, per sofort wieder Sitzungen durchführen können, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Sie reagieren damit auf Kritik von einigen Parlamentariern, die sich in ihrer Arbeit eingeschränkt gefühlt haben. Weitere Informationen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. 01:44 Video Coronavirus: Erste Parlamentskommissionen beginnen mit der Arbeit Aus Tagesschau vom 06.04.2020. abspielen

18:49 Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die Woche Nach einer Atempause zum Ende der Vorwoche hat die Schweizer Börse den Aufwärtstrend am Montag wieder aufgenommen. Der SMI schloss 2.4 Prozent im Plus bei 9462.34 Punkten. Händler erklärten, in mehreren Ländern und Regionen begännen sich die Zuwachsraten bei Coronavirus-Infizierten abzuflachen. In der Hoffnung auf einen baldigen Höhepunkt der Pandemie wagten sich die Anleger verstärkt an die Börse zurück.

18:27 Nationaler Finanzausgleich wird nicht angepasst Die Corona-Pandemie belastet derzeit die Kantone unterschiedlich stark. Der grösste wirtschaftliche Einbruch droht dem Kanton Tessin. Am nationalen Finanzausgleich sind wegen der Corona-Krise aber keine Anpassungen vorgesehen, wie Philipp Rohr, Sprecher des Eidgenössischen Finanzdepartements erklärte. Der Ressourcenausgleich als Teil des Finanzausgleichs berücksichtige aber zeitlich verzögert automatisch wirtschaftlich besonders betroffene Kantone. Falls diese ressourcenschwach seien, erhielten sie so mehr Mittel, stellte Rohr fest. Massgebend für den Ressourcenausgleich 2020 sind die steuerlichen Bemessungsjahre 2014 bis 2016. Das Bemessungsjahr 2020 mit der Corona-Krise fliesst daher erst im Jahr 2024 in die Berechnungen ein. Der Südkanton könnte also frühestens in vier Jahren mehr Mittel für die Folgen dieser Krise erhalten.

18:07 Epidemie in Norwegen unter Kontrolle Norwegen hat nach Regierungsangaben die Epidemie unter Kontrolle gebracht. Statistisch gesehen übertrage ein Infizierter das Virus inzwischen an 0.7 andere Personen, sagt Gesundheitsminister Bent Höie. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, diese Zahl auf unter 1.0 zu drücken. Am Mittwoch will sie entscheiden, ob die laufenden Beschränkungen über Mitte April hinaus verlängert werden.

17:49 Hat das Tessin das Schlimmste überstanden? Zum ersten Mal seit Mitte März verzeichnet das Tessin während drei Tagen in Folge weniger als hundert Neuinfektionen. Kantonsarzt Giorgio Merlani wertet dies als Zeichen, dass der Südkanton das Gröbste überstanden hat. Die Anzahl Neuinfizierter im Tessin nehme konstant ab, sagte Giorgio Merlani an einer Medienkonferenz am Montagnachmittag. Laut dem Kantonsarzt befanden sich zu diesem Zeitpunkt 285 an Covid-19 erkrankte Personen in Spitalpflege, 350 Personen hätten nach Hause entlassen werden können. Damit sei die Gruppe der Entlassenen grösser als jene der Hospitalisierten. Diese Entwicklung bringe ihn dazu, der Bevölkerung für die gewissenhaft umgesetzten Massnahmen danken zu wollen, sagte Merlani. «Alle zusammen haben wir es geschafft, dass die Kurve nun abzuflachen beginnt.» Andererseits wisse er, dass das Virus noch in der Bevölkerung präsent sei. «Dass die Kurve am Sinken ist, heisst nicht, dass das Problem gelöst ist», resümierte Merlani. Würde man heute die Massnahmen aufheben, käme das Virus zurück. Nun gelte es, den richtigen Weg zu finden, um die Massnahmen geordnet und langsam anzupassen. 01:45 Video Zunehmend Widerstand gegen den Lockdown im Tessin Aus Tagesschau vom 06.04.2020. abspielen