Der Ticker startet um 5:58 Uhr

9:26 Zürich und St. Gallen ab 8. Juni mit Vollunterricht an der Grundschule Nach rund einem Monat mit Halbklassen werden die beiden Kantone wie geplant den Vollunterricht am 8. Juni wieder aufnehmen. An diesem Tag kehren auch die Mittel- und die Berufsfachschulen in Zürich und St. Gallen vom Fernunterricht zum Präsenzunterricht zurück – dies allerdings reduziert. Die nach wie vor strengen Hygiene- und Verhaltensregeln würden noch keine vollständige Rückkehr «zur Normalität» zulassen schreibt dazu der Kanton St. Gallen. Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner fordert vom Bund weitere Lockerungen, insbesondere auf der Sekundarstufe II. Vor den Medien erklärte sie, die Vorgaben seien nicht mehr angemessen und strenger als bei privaten Versammlungen. Kinder und Jugendliche sollten ihr Recht auf Bildung ohne Einschränkung ausüben können.

8:45 Ende der Kurzarbeitsentschädigung: Kleinstbetriebe vor dem Aus Wegen der Coronakrise hatte der Bundesrat grosszügige Kurzarbeits-Entschädigungen beschlossen – nun ist für einige bald fertig. Selbstständige, die alleine oder zu zweit eine GmbH bilden und sich selbst anstellen, kriegen nur noch bis Ende Monat Kurzarbeitsgelder.

Das Ende der Kurzarbeitszahlungen auf Montag trifft viele Menschen, die im Kultur- und Eventbereich tätig sind, besonders hart. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Freiberufler und Coronakrise «Für uns wird es finanziell sehr eng» 29.05.2020 Mit Audio

8:22 Renault kündigt in der Coronakrise massiven Stellenabbau an Der in eine Krise geratene Autobauer Renault will weltweit fast 15'000 Stellen abbauen. Davon entfallen rund 4'600 Arbeitsstellen auf Frankreich. Der Hersteller kündigte am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an. Der Plan soll über drei Jahre hinweg laufen. Der Traditionshersteller mit bisher rund 180'000 Beschäftigten weltweit hatte bereits im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben und leidet wegen der Corona-Pandemie unter einer Absatzkrise. Renault braucht einen staatlich garantierten Kredit von fünf Milliarden Euro, der aber noch nicht gewährt wurde. Legende: Der Hauptsitz von Renault in Boulogne-Billancourt bei Paris im Mai 2020. Keystone

7:50 Economiesuisse warnt vor gewaltiger Konkurswelle Heinz Karrer, der Präsident von Economiesuisse, geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die Schweiz noch lange begleiten werden. Die Konkurswelle werde gewaltig und die Arbeitslosigkeit werde so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Karrer, schlägt zudem vor, die Corona-Schulden von 30 bis 50 Milliarden Franken aus dem normalen Bundeshaushalt auszugliedern. Im Interview mit Tamedia-Zeitungen rät er zu einem Schuldenabbau über 30 Jahre. Finanzieren liesse sich dieser Abbau laut Karrer durch Kreditreserven im Bundesbudget und durch ausserordentliche Einnahmen sowie durch die Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Legende: Heinz Karrer, der Präsident von Economiesuisse. Keystone

7:20 Experten zur erfreulichen Entwicklung in der Schweiz Die Zahlen der Neuinfektionen sind seit Wochen tief, trotz der Lockerungen, die der Bundesrat beschlossen hat. Ob das so bleibt, können Forscher nicht vorhersagen. Wird es im Sommer wieder mehr Infektionen geben? Die Meinungen gehen auseinander. Doch die Experten sind sich auf Anfrage von SRF News einig: Die drastischen Massnahmen zu Beginn der Pandemie waren nötig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kaum noch neue Infektionen Experten zum Lockdown: «Es war die richtige Entscheidung» 29.05.2020 Mit Video

7:13 Mehr als 1000 Corona-Tote in den USA und Brasilien In den USA und Brasilien sind innerhalb von 24 Stunden erneut je mehr als 1000 Menschen am Coronavirus gestorben. Während in Europa eine langsame Rückkehr zur Normalität einsetzt, breitet sich auf dem amerikanischen Kontinent die Pandemie immer noch rasch aus. In fünf Monaten hat das Coronavirus laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster über 360'000 Menschen getötet und mehr als 5.8 Millionen infiziert. Die Übersicht über die weltweite Lage gibt es in diesem Artikel in der Zusammenfassung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 29.05.2020 Mit Video

6:59 Moscheen in der Türkei empfangen wieder Betende Nach monatelanger Schliessung in der Coronakrise dürfen Moscheen in der Türkei heute erstmals wieder öffnen. Der Chef der türkischen Religionsbehörde kündigte an, ein Teil der Moscheen stehe für gemeinsame Gebete offen. Neue Sicherheitsregeln sehen unter anderem vor, dass Gläubige ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen oder Wegwerf-Teppiche verwenden müssen. Betende müssen Masken tragen und sich an Markierungen halten, die auf dem Boden eingezeichnet sind. Legende: Die Suleymaniye Moschee in Istanbul wird desinfiziert. Keystone

6:17 Bericht: Mehr Autokraten in Afrika wegen Corona-Krise Die Corona-Pandemie könnte in Afrika zur Entstehung von mehr Diktaturen führen. In mehreren afrikanischen Ländern, etwa Uganda, Mali, der Elfenbeinküste oder Tansania, gebe es «eine zunehmende Tendenz zu autoritärer Machtanhäufung», zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag aus einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung. «Mit Rückschritten im Bereich von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit ist im Zuge dieser Entwicklungen zu rechnen», warnen die Autoren. Parlamente würden ausgeschaltet, Medien unterdrückt und Wahlen verschoben. Gleichzeitig gebe es weitreichende Ermächtigungen für Polizei und Militär, die bereits zu unverhältnismässiger Gewaltanwendung etwa in Kenia und Südafrika geführt hätten. In Tansania etwa wird Präsident John Magufuli zunehmend für seinen Umgang mit der Covid-Pandemie kritisiert. Er hat im Vergleich zu anderen Ländern wenig Corona-Massnahmen verhängt und unter anderem die Ergebnisse des nationalen Labors öffentlich infrage gestellt. Bereits vor der Krise hatten ihm Menschrechtler eine zunehmende Unterdrückung von Medien und Zivilgesellschaft vorgeworfen. In anderen Ländern ist es im Zuge der Corona-Krise zu Gewalt gegen Einwohner gekommen. In Kenia etwa tötete die Polizei während der ersten Tage einer Ausgangssperre laut Human Rights Watch mindestens sechs Menschen. Afrika: Neue Covid-19-Zahlen Tracking the spread of coronavirus: Africa Today #NationNewsplexhttps://t.co/DFVvy67lwJpic.twitter.com/PJzBgzS8Hd — Daily Nation (@dailynation) May 29, 2020

5:19 Japans Industrieproduktion im freien Fall Die Industrieproduktion in Japan ist im April im Zuge der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren gesunken. Wie die Regierung am Freitag auf vorläufiger Basis bekanntgab, fiel die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 9.1 Prozent. Damit schrumpft der Ausstoss der Nummer drei der Weltwirtschaft im nunmehr dritten Monat in Folge. Die bereits vor der Corona-Krise geschwächte Wirtschaft steckt inzwischen so wie Deutschland in einer Rezession. Die Produktionsunternehmen des Landes rechnen für Mai mit einem weiteren Rückgang der Fertigung um 4.1 Prozent, bevor die Produktion im Juni mit geschätzt 3.9 Prozent wieder anziehen dürfte, hiess es. Tiefster Stand seit 7 Jahren Japan's industrial output fell 9.1% in April from the previous month, its biggest drop in 7 years.https://t.co/nH6LPEgLkr — Nikkei Asian Review (@NAR) May 29, 2020

3:44 Madrid: «Reichensteuer» wegen Corona-Krise? Zur Finanzierung des Kampfes gegen das Coronavirus im besonders schwer betroffenen Spanien will der Juniorpartner der Regierung in erster Linie die vermögenden Bürger zur Kasse bitten. Der Chef des linken Bündnisses Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, forderte am Donnerstag im Ausschuss für Wiederaufbau die Einführung einer «Reichensteuer». «Diejenigen, die mehr haben, müssen aushelfen, damit die öffentlichen Dienste und die Rechte aller wiederhergestellt werden können», sagte der Vize des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Die konservative Vorgängerregierung habe das Gesundheitssystem und den gesamten Sozialbereich kaputtgespart. Mit der Besteuerung grosser Vermögen könnte man nach den UP-Plänen zusätzliche Einnahmen von rund elf Milliarden Euro erzielen. Das wäre knapp ein Prozent des spanischen Bruttoinlandsproduktes (BIP), beziehungsweise mehr als das Doppelte dessen, was der spanische Staat 2019 für Gesundheit ausgab. Sánchez gab zur Forderung seines Stellvertreters vorerst keine Stellungnahme ab. Nach Medienberichten will UP diejenigen zur Kasse bitten, die ein Nettovermögen von mindestens einer Million Euro haben. Stellungnahme von Pablo Iglesias Para aligerar la carga fiscal de trabajadores, autónomos y pequeña y mediana empresa es necesario acabar con los privilegios fiscales de las grandes fortunas y las grandes empresas. Es una cuestión de justicia social y, también, de eficiencia económica. España lo necesita. pic.twitter.com/88EKCFlEdc — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) May 28, 2020

3:12 Ungarn und Russland lassen Fans in die Stadien Die ungarische Fussball-Liga will beim Restart am kommenden Wochenende auf die unter anderem in Deutschland praktizierten Geisterspiele verzichten und bereits wieder Zuschauer in die Stadien lassen. Das gab der nationale Verband MLSZ bekannt. Auch die russischen Behörden werden bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Premier Liga ab dem 21. Juni Fans zulassen. Die Stadien werden aber nur zu einem Bruchteil der möglichen Kapazität gefüllt. In Ungarn soll nur jeder vierte Sitz in einer Reihe belegt sein, jede zweite Reihe muss zudem komplett leer bleiben. «Die Klubs, die die Spiele organisieren, müssen sicherstellen, dass die Kontaktbeschränkungen gewahrt sind, damit die Bedingungen aus epidemiologischer Sicht kontrollierbar bleiben», so die ungarische Liga. In Russland werden zunächst zehn Prozent der Platzkapazitäten freigegeben. Das gab der nationale Fussball-Verband bekannt. «Das ist eine sichere Anzahl von Fans, wenn alle Sicherheitsmassnahmen beachtet werden». Deschamps zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs #Frankreich-Coach Deschamps: Gesundheit hat Priorität Paris (dpa) - Der französische Weltmeister-Trainer #Didier Deschamps sieht in der Wiederaufnahme der #Fußball-Saison in der Coronavirus-Krise vor allem wirtschaftliche Interessen. https://t.co/1HMBUlEXRDpic.twitter.com/yzhxDs7yHP — Fussball24.de (@Fussball24de) May 27, 2020

2:49 UA: Corona-Risiken in Passagier-Flugzeugen Schutzmasken, Reinigung und Luftfilterung helfen nach den Worten von United-Airlines-Chef Scott Kirby besser gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Flugzeug als das Freilassen der Mittelsitze. «Sie können Im Flugzeug keine sechs Fuss (etwa 1,80 Meter) Abstand halten, Mittelsitz hin oder her», sagt Kirby. Während manche andere Fluggesellschaften weniger Sitze pro Flugzeug belegen als in der Vergangenheit, gibt United seinen Passagieren die Möglichkeit zur Umbuchung, wenn ein Flug recht voll ist. UA: Infos zu Corona-Risiken in Flugzeugen WebMD Chief Medical Officer @drjohnwhyte speaks with @joshearnest, Chief Communications Officer of @united, about the safety of flying and United Airlines' response to COVID-19. (cc: @fodorstravel) https://t.co/zD54YCIkOz — WebMD (@WebMD) May 28, 2020

2:34 UNO-Konferenz: Aufruf zur Hilfe für Entwicklungsländer Zur finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern in der Corona-Krise ruft UNO-Generalsekretär António Guterres auf. «Die Pandemie hat unsere Zerbrechlichkeit demonstriert», sagte Guterres am Donnerstag bei einer virtuellen UNO-Konferenz zur Finanzierung von Entwicklungsmassnahmen in der Coronavirus-Pandemie. «Wir befinden uns in einer nie da gewesenen menschlichen Krise, wegen eines mikroskopischen Virus. Wir müssen mit Einigkeit und Solidarität reagieren und ein Schlüsselaspekt unserer Solidarität ist finanzielle Unterstützung.» An der gemeinsam mit den Premierministern von Kanada und Jamaika, Justin Trudeau und Andrew Holness, organisierten virtuellen Konferenz nahmen rund 50 Staats- und Regierungschefs teil sowie unter anderem Kristalina Georgiewa, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, und Weltbank-Präsident David Malpass. Nach Angaben der Organisation der 20 mächtigsten Staaten (G20) haben 36 arme Staaten wegen der Kosten der Corona-Krise um die Aussetzung der Schuldenzahlungen gebeten. Derzeit laufen Bemühungen der G20, der UNO und andere internationaler Organisation, Regelungen für einen Schuldenerlass der ärmsten Länder der Welt aufzustellen. Bundespräsidentin Sommaruga zur UNO-Konferenz Pour sortir dignement de la crise, nous devons nous aider les uns les autres, faire preuve de solidarité. Seule la coopération de toute la communauté internationale nous permettra d’affronter la pandémie actuelle et ses conséquences. https://t.co/jG9NwmPZdM — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) May 28, 2020

2:18 D: Hüttenübernachtung unter strengen Vorgaben Wanderer und Bergsteiger müssen in diesem Sommer nicht auf Hüttenübernachtungen in Deutschland verzichten. Erste Hütten öffnen von Samstag an auch für Übernachtungsgäste, wie der Deutsche Alpenverein (DAV) erklärt. Es gelten aber strenge Auflagen in allen Bereichen. Ein Bett bekommt nur, wer vorher reserviert hat. Neben einem Mund-Nasen-Schutz müssen die Gäste je nach Hütte auch einen eigenen Schlafsack sowie ein eigenes Kissen und ein eigenes Laken mitnehmen. Details dazu seien mit den Wirtsleuten abzustimmen. Vor allem grössere Hütten, die auch Zimmer haben, werden wahrscheinlich öffnen. Problematisch könnte es aber in Hütten werden, die nur Matratzenlager haben – mit teils bis zu 30 Plätzen. Denn in einem Raum dürfen maximal Mitglieder zweier Hausstände übernachten. «Die Hüttenwirte werden sich gut überlegen, ob es sich bei der jeweiligen Struktur ihrer Hütte lohnt, auch für Übernachtungsgäste zu öffnen», sagte DAV-Sprecher Thomas Bucher. Den Sektionen werde in der Krise geholfen, indem der Dachverband Kredite stunde. Audio Kleine Berghütten vor grossen Problemen 18:35 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 13.05.2020. abspielen. Laufzeit 18:35 Minuten.

2:09 New York: Prominente Unterstützung im Anti-Corona-Kampf Der Gouverneur des besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffenen US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, holt sich in der Corona-Krise prominente Unterstützung. Comedian Chris Rock und Schauspielerin Rosie Perez appellierten am Donnerstag gemeinsam mit Cuomo an die rund 19 Millionen Menschen in dem Bundesstaat, Masken zu tragen, Abstand zu halten und sich testen zu lassen. «Alle müssen mitmachen», sagte Perez. «Vergesst eure Arroganz. Vergesst euer Ego.» Auch er selbst habe sich testen lassen, ergänzte Rock. Gouverneur Cuomo kündigte eine Verordnung an, nach der Ladenbesitzer Menschen ohne Maske den Zutritt verwehren können. Zuvor hatte die Regierung des Bundesstaats ein Gesetz verabschiedet, das ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Vermummungsverbot aufhebt, das es Gruppen von Menschen in der Öffentlichkeit verbietet, Masken zu tragen – aus Sorge unter anderem vor Raubüberfällen. Briefing mit Chris Rock und Rosie Perez Holding a briefing with updates on #Coronavirus. Watch Live: https://t.co/RZNEHiaWwX — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 28, 2020

23:18 Teure Sommerferien? Tiefe Nachfrage und hohe Kosten – das Dilemma der Aviatikindustrie. Während der Flugbetrieb in der Coronakrise langsam wieder hochgefahren wird, steigen auch die Kosten durch neue Sicherheitsmassnahmen. Was bedeutet das nun für die Ticketpreise der Reisenden? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Prognose unsicher Steigen jetzt die Flugticketpreise? 28.05.2020 Mit Video

21:27 Auch die Türkei lockert Massnahmen Die türkische Regierung will ab 1. Juni ihre Corona-Restriktionen erheblich lockern: Für die bisher nach aussen abgeschotteten Grossstädte wie etwa Istanbul gibt es wieder Reisefreiheit, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Cafés und Restaurants sowie Schwimmbäder, Sportstudios oder auch Kindergärten dürfen wieder öffnen. Auch Strände, Parks und Museen sind ab 1. Juni wieder zugänglich. Freiluftkonzerte sind bis Mitternacht erlaubt. Bereits heute ist die Wiedereröffnung vieler Moscheen geplant. Gläubige müssen nun eigene Gebetsteppiche mitbringen oder Einwegteppiche verwenden. Betende müssen Masken tragen und sich an Markierungen halten, die auf dem Boden eingezeichnet sind. Legende: Keystone

21:02 Was geschieht mit den Kontaktdaten in Restaurants? Können die Distanzregeln in Restaurants oder demnächst in Kinos oder Konzertsälen nicht eingehalten werden, gilt eine Registrierungspflicht. Besucherinnen und Besucher müssen Name und Adresse angeben. In Restaurants muss sich bei Gruppen ab fünf Personen mindestens eine registrieren. Diese Auflage wirft Fragen auf, zum Beispiel, was mit diesen Daten geschieht. 02:10 Video Registrierungspflicht in Restaurants Aus Tagesschau vom 28.05.2020. abspielen

20:46 Wie verbreitet sich das Virus unter Kindern? Seit zwei Wochen bereits läuft der Unterricht an den obligatorischen Schulen wieder – obwohl man immer noch wenig weiss über die Ausbreitung des Coronavirus unter Kindern und die Übertragbarkeit zwischen Kindern und Lehrkräften. Das SRF-Wissensmagazin «Einstein» zeigt heute Abend um 21:05 Uhr, wie Forscher der Universität Zürich diesen Fragen auf den Grund gehen. 01:45 Video Untersuchung an Schulen zu Corona-Antikörpern Aus Tagesschau vom 28.05.2020. abspielen