Der Ticker startet um 5:58 Uhr

21:56 Renault will 15'000 Stellen abbauen Renault will in der Coronakrise nach Angaben einer Gewerkschaft weltweit 15'000 Stellen abbauen. Der gebeutelte französische Autobauer wolle am Freitag einen Plan zur Umstrukturierung vorstellen, sagte ein Vertreter der CFDT-Gewerkschaft dem Nachrichtensender BFM TV. Allein Frankreich sei mit 4500 Arbeitsplätzen betroffen, die grösstenteils über freiwillige Abfindungs- und Rentenprogramme abgebaut werden sollten. 2019 arbeiteten 48'500 Beschäftigte in Frankreich für das Unternehmen. Renault bekommt angesichts der Coronakrise eine sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen zu spüren. Legende: Keystone

21:27 Auch die Türkei lockert Massnahmen Die türkische Regierung will ab 1. Juni ihre Corona-Restriktionen erheblich lockern: Für die bisher nach aussen abgeschotteten Grossstädte wie etwa Istanbul gibt es wieder Reisefreiheit, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Cafés und Restaurants sowie Schwimmbäder, Sportstudios oder auch Kindergärten dürfen wieder öffnen. Auch Strände, Parks und Museen sind ab 1. Juni wieder zugänglich. Freiluftkonzerte sind bis Mitternacht erlaubt. Legende: Keystone

21:02 Was geschieht mit den Kontaktdaten in Restaurants? Können die Distanzregeln in Restaurants oder demnächst in Kinos oder Konzertsälen nicht eingehalten werden, gilt eine Registrierungspflicht. Besucherinnen und Besucher müssen Name und Adresse angeben. In Restaurants muss sich bei Gruppen ab fünf Personen mindestens eine registrieren. Diese Auflage wirft Fragen auf, zum Beispiel, was mit diesen Daten geschieht. 02:10 Video Registrierungspflicht in Restaurants Aus Tagesschau vom 28.05.2020. abspielen

20:46 Wie verbreitet sich das Virus unter Kindern? Seit zwei Wochen bereits läuft der Unterricht an den obligatorischen Schulen wieder – obwohl man immer noch wenig weiss über die Ausbreitung des Coronavirus unter Kindern und die Übertragbarkeit zwischen Kindern und Lehrkräften. Das SRF-Wissensmagazin «Einstein» zeigt heute Abend um 21:05 Uhr, wie Forscher der Universität Zürich diesen Fragen auf den Grund gehen. 01:45 Video Untersuchung an Schulen zu Corona-Antikörpern Aus Tagesschau vom 28.05.2020. abspielen

20:33 Der Ball rollt wieder Die Klubs der englischen Premier League haben sich auf den 17. Juni als Datum für den Neustart der wegen der Coronakrise unterbrochenen Spielzeit geeinigt. Das bestätigte die Liga nach einem Treffen mit den Vereinen. Einen Monat nach dem Wiederbeginn der Bundesliga erwacht nicht nur in England der Top-Fussball wieder zum Leben, auch in der italienischen Serie A soll ab dem 20. Juni der Kampf um Tore und Punkte wieder beginnen, dies sagte Sportminister Vincenzo Spadafora. Es gebe im Problemfall auch einen Plan B und C. Die Italiener hoffen aber ebenso wie die Premier League, die noch grünes Licht von der Regierung braucht, auf eine reibungslose Rückkehr in den Wettbewerb. Legende: Keystone

20:22 «Mr. Corona» lässt die letzten Wochen Revue passieren Er war das Gesicht der Coronakrise: Daniel Koch, zuletzt Delegierter des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Covid-19. Er war dabei an allen Medienkonferenzen des Bundesrats seit Beginn der Pandemie. Zusätzlich an 21 Medienkonferenzen auf Fachebene, stets ruhig, überlegt und besonnen. Dabei wäre Daniel Koch seit Mitte April pensioniert gewesen. Nun ist es, mit ein paar Wochen Verspätung, soweit: «Mr. Corona» geht endgültig in den Ruhestand. Im Interview spricht Koch über seine Popularität, Kritik, Zweifel und den Zeitpunkt seines Rücktritts. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abschied von «Mr. Corona» Hatten Sie nie Zweifel, Daniel Koch? 28.05.2020 Mit Video

20:05 Die Hotels in den Städten bleiben leer Die Corona-Pandemie hat einen deutlichen Einfluss auf die Anzahl der Logiernächte in den Städten: Im Vergleich zum letzten Jahr rechnet man diesen Frühling mit Umsatzeinbussen von bis zu über 90 Prozent in den grossen Schweizer Städten. Ein Stimmungsbild aus Basel und Zürich. 04:22 Video Ausbleibender Tourismus trifft Schweizer Grossstädte hart Aus Schweiz aktuell vom 28.05.2020. abspielen

19:35 Weitere Lockerungen in England Die Kontaktbeschränkungen in England werden weiter gelockert. Das teilte der britische Premierminister Boris Johnson mit. Demnach sollen von kommender Woche an wieder Treffen von bis zu sechs Personen in privaten Gärten möglich sein, solange der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Bislang waren nur Treffen von zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten in Parks und anderen öffentlichen Räumen möglich. Auch Läden mit Verkaufsflächen im Freien sollen wieder öffnen dürfen. Zudem werden auch teilweise die Schulen wieder für eine grössere Zahl von Kindern geöffnet. Johnson hatte fünf Bedingungen für weitere Lockerungen genannt. Dazu gehören unter anderem sinkende Zahlen bei Infektionen und bei Todesfällen. Alle Bedingungen seien nun erfüllt, sagte der konservative Regierungschef. Die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland entscheiden selbst über ihre Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie.

19:12 Die Suche nach der richtigen Covid-Therapie Mangels Covid-19-Medikamenten lassen sich Patienten auf riskante Versuche mit bereits existierenden Medikamenten ein und nehmen heftige Nebenwirkungen in Kauf. Doch die Hoffnungen werden enttäuscht – zuletzt auch beim Malaria-Wirkstoff Hydroxychloroquin. Lesen Sie unseren Hintergrund-Artikel zum Thema. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Experimentelle Corona-Therapie «In der Not frisst der Teufel Fliegen» 28.05.2020 Mit Video

18:16 Frankreich öffnet seine Restaurants und Bars In fast ganz Frankreich dürfen Restaurants und Bars wieder vollständig öffnen. In allen Regionen, die von der Regierung als «grün» eingestuft werden, sei dies vom 2. Juni an wieder erlaubt, kündigte Premierminister Édouard Philippe in Paris an. «Grüne» Gebiete sind weniger schwer von der Covid-19-Pandemie betroffen. In den «orange» eingestuften Gebieten – darunter auch Paris – gibt es weiterhin Einschränkungen. Dort dürfen Cafés und Restaurants zunächst nur ihre Terrassen wieder öffnen. Die Innenräume müssen geschlossen bleiben. Ebenfalls aufgehoben wird eine Regel, die nur Reisen über eine Distanz von maximal 100 Kilometern ab dem Wohnsitz erlaubte. Legende: Ab dem 2. Juni darf auch dieses Pariser Restaurant seine Stühle wieder auf die Terrasse stellen. Keystone

18:08 Die internationale Lage in der Übersicht In den USA sind bis heute mehr als 100'000 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In Lateinamerika steigen die Infektionszahlen deutlich. Besonders betroffen sind Brasilien und Peru. Lesen Sie unseren Übersichtsartikel zu den Auswirkungen des Coronavirus in der ganzen Welt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 28.05.2020 Mit Video

17:19 Zürcher Verwaltungsgericht hebt Kita-Notverordnung auf Das Zürcher Verwaltungsgericht hebt die Notverordnung des Regierungsrates auf, mit der die Ausfallentschädigung zugunsten von Kindertagesstätten während der Corona-Pandemie gesprochen wurden. Der Regierungsrat habe mit der Kita-Ausfallentschädigung seine Notverordnungskompetenz überschritten, befand das Gericht. Wie das Verwaltungsgericht mitteilt, ist die Notverordnungskompetenz auf klassische Polizeigüter beschränkt, beispielsweise Leib und Leben, Eigentum sowie Freiheit. Das Verwaltungsgericht hat darum eine gegen die Verordnung erhobene Beschwerde der Gemeinde Oberglatt gutgeheissen. Der Regierungsrat hatte vergeblich argumentiert, die Notverordnungskompetenz erlaube ihm, Notstandsmassnahmen zur Unterstützung der Volkswirtschaft zu erlassen, um einen sozialen oder wirtschaftlichen Notstand zu verhindern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann dagegen Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden.

16:39 Was die Reisenden am Flughafen Zürich und in den Flugzeugen der Swiss erwartet Häufigere Reinigung, keine Maskenpflicht, gestaffeltes Boarding: So sieht Fliegen zu Corona-Zeiten aus. Ein Überblick. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutzkonzept fürs Fliegen Das erwartet die Passagiere am Flughafen Zürich 28.05.2020 Mit Video

16:32 Städte und Gemeinden rechnen mit deutlich tieferen Steuereinnahmen Die Folgen der Corona-Pandemie könnten ein Loch in die Kassen der Städte und Gemeinden der Schweiz reissen. Das zeigt eine Umfrage, die der Schweizerische Städteverbands bei einem Teil seiner Mitglieder durchgeführt hat. Sie rechneten unter anderem mit deutlich tieferen Steuereinnahmen ab 2021 und auch bei den Mieten würden die Einnahmen geringer ausfallen, heisst es. Rund 80 Prozent der Städte seien den Geschäften in den letzten Wochen bei deren Mieten entgegengekommen. Und auch bei den Verkehrsbetrieben der Gemeinden sei mit weniger Einnahmen zu rechnen. Eine weitere Unsicherheit seien die vor einem Jahr angenommene Steuerreform und die AHV-Finanzierung der Kantone, die im Moment umgesetzt werden, so einige der Städte. Der Schweizerische Städteverband fordert von den Kantonen, die Gemeinden für ihre finanziellen Ausfälle zu entschädigen.

16:14 Bundesrätin Keller-Sutter trifft österreichischen Innenminister Justizministerin Karin Keller-Sutter hat auf ihrer ersten Auslandreise seit der Coronakrise Österreich besucht. In Wien habe sie mit dem österreichischen Innenminister Karl Nehammer über die schrittweise Grenzöffnung zwischen den Nachbarländern gesprochen, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mitteilt. Keller-Sutter und Nehammer betonten, das gemeinsame Ziel sei eine baldige Rückkehr zur Normalität. Ab Mitte Juni sollen sämtliche Reisebeschränkungen zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich aufgehoben werden. Legende: Pressebild österreichisches Innenministerium

15:30 Hacker sollen Swiss-Covid-App auf Sicherheitslücken testen Wie angekündigt wird die vom Bund und den beiden ETH entwickelte Swiss-Covid-App zur besseren Rückverfolgung von Corona-Ansteckungsketten einem Härtetest unterzogen. Ab sofort sollen Hacker und weitere Interessierte die App auf Sicherheitslücken überprüfen. Der öffentliche Test des Schweizer Kontakt-Rückverfolgungssystems soll für Nutzer der Applikation einen maximal möglichen Schutz der Privatsphäre sicherstellen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Daher stehen ab sofort die Quellcodes des Proximity-Tracing-Systems öffentlich zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum sogenannten Public Security Test sowie das Formular zum Melden von Testergebnissen finden sich hier., Link öffnet in einem neuen Fenster

15:10 Stadt Zürich öffnet Uferanlagen wieder Die Flaniermeile vom Utoquai bis zum Hornbach, die Blatterwiese und der Obere Letten in der Stadt Zürich sind seit dem 20. März geschlossen. Nun werden sie im Gleichklang mit dem am Mittwoch vom Bundesrat beschlossenen nächsten Lockerungsschritt am 6. Juni geöffnet, wie die Stadt mitteilt. Die Abstands- und Hygieneregeln des Bundes müssten weiter eingehalten werden, heisst es in der Mitteilung. Falls sich zu viele Leute nicht daran hielten, würden die Anlagen wieder geschlossen werden. Legende: Flanieren und Sonne tanken am Zürcher Utoquai, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr, ist ab dem 6. Juni wieder möglich. Keystone

14:11 Contact-Tracing: «Die Rückverfolgung ist machbar» Damit die Corona-Fallzahlen nicht wieder in die Höhe schnellen, ist Contact-Tracing angesagt. Das bedeutet, dass alle, die innerhalb der letzten 48 Stunden mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten, avisiert werden. Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri geht davon aus, dass durch die Lockerungen mehr Personen rückverfolgt und abgeklärt werden müssen. Doch epidemiologisch gesehen sei es nicht entscheidend, dass jeder einzelne Fall gefunden werde, sondern dass ein Ausbruch erkannt und verhindert werden könne. Dazu reiche, dass man die Mehrheit finde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rückverfolgung der Kontakte «Epidemiologisch ist nicht entscheidend, dass wir jeden finden» 28.05.2020 Mit Audio

14:05 Schulöffnungen in Dänemark und Finnland hatten keinen negativen Einfluss In Dänemark und Finnland hat die Öffnung der Schulen nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden nicht zu einer wieder stärkeren Ausbreitung des Coronavirus geführt. Die teilweise Rückkehr der Schüler habe nicht dafür gesorgt, dass es mehr Infektionen unter den Schülern gegeben habe, sagte ein Experte am dänischen Serum-Institut (SSI) unter Berufung auf neue Daten. «Man kann keine negativen Effekte der Wiedereröffnung der Schulen erkennen.» In Dänemark ist der Unterricht nach einer vierwöchigen Pause ab dem 15. April mit Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen worden. Kinder bis zur fünften Klasse dürfen wieder in der Schule lernen. Auch in Finnland scheine sich das Virus seit der Wiederaufnahme des Unterrichts Mitte Mai nicht schneller auszubreiten als während der Zwangspause. Dies sagte ein Vertreter des finnischen

Instituts für Gesundheit und Soziales. Legende: Keystone