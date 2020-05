Die EU-Kommission hat eine Einigung mit der deutschen Regierung über Auflagen für Staatshilfe an die Lufthansa bestätigt. Man nehme die von Deutschland vorgeschlagenen Zusagen zur Sicherung des Wettbewerbs zur Kenntnis, erklärte eine Sprecherin am frühen Samstagmorgen in Brüssel. Diese enthielten Verpflichtungen der Lufthansa, bestimmte Start- und Landerechte und Vermögenswerte an den Flughäfen Frankfurt und München zur Verfügung zu stellen, sobald diese Airports wieder voll ausgelastet seien.

Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt sei aktuell ruhig, so Parmelin weiter. In der Deutschschweiz seien per Ende April fast exakt gleich viele Lehrverträge abgeschlossen worden wie zur gleichen Zeit des Vorjahres. Probleme gebe es in der lateinischen Schweiz. Im Arc Lémanique seien erst rund 40 Prozent der Vertragsabschlüsse gegenüber dem Vorjahr unter Dach. Diese Unterschiede hätten aber zum Teil auch damit zu tun, dass Lehrverträge in der Deutschschweiz jeweils früher abgeschlossen würden und schon vor der Coronakrise unterschrieben worden seien. Für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden könnten, setze der Staat Finanzmittel ein. «Damit werden zwar nicht direkt Lehrstellen subventioniert. Wir unterstützen aber Projekte von Kantonen und Wirtschaftsorganisationen, die Lehrstellen fördern», sagte Parmelin. Zum Beispiel mittels Coaching und Mentoring. Das funktioniere.

Firmen in Kurzarbeit dürften normalerweise kein zusätzliches Personal einstellen, sagte Parmelin gegenüber Tamedia-Medien. Der Bund habe nun aber für Lehrabgänger eine Ausnahme von diesem Einstellungsstopp beschlossen. Die Lehrlinge könnten in ihrem Lehrbetrieb für ein Jahr weiter beschäftigt werden. Diese Neuerung trete Anfang Juni in Kraft.

We just announced that the first participants in each age cohort have been dosed in the Phase 2 study of our mRNA vaccine (mRNA-1273) against novel coronavirus. Read more: https://t.co/woPlKz1bZC #mRNA pic.twitter.com/9VGUoJu5cS

Im Kampf gegen das Coronavirus weiter der US-Konzern Moderna seine Impfstoff-Tests aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit der nächsten, mittleren Phase der klinischen Erforschung begonnen. Daran nähmen 600 Patienten teil. Moderna testet seinen Impfstoffkandidaten seit März an Menschen und will bis zum Beginn des Sommers umfangreiche Studien in einem späten Stadium beginnen.

German Chancellor Angela Merkel has rebuffed Donald Trump’s invitation to attend a G7 summit, which the president is keen to portray as a symbol of a return to normality from the upheaval of the coronavirus crisis https://t.co/lQofIoJGOT

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel will nicht zum G7-Gipfel in die USA fliegen. Wegen der Pandemie könne sie nicht ihr persönliches Erscheinen in Washington zusagen, zitiert das Magazin «Politico» den Regierungssprecher Steffen Seibert.

Trotz Corona-Krise: Putin ordnet Militärparade an

Für die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Adolf Hitler hat Kremlchef Wladimir Putin den 24. Juni in Russland per Dekret offiziell zum Feiertag erklärt. An dem Tag solle es in Moskau und anderen russischen Städten Militärparaden geben, heisst es im Dekret vom Freitagabend. Putin hatte in dieser Woche angewiesen, die am 9. Mai wegen der Corona-Krise verschobene Parade am 24. Juni nachzuholen. Nun legte er per Dekret den Tag als arbeitsfrei bei voller Lohnzahlung fest und wies zudem Paraden in anderen Städten sowie ein grosses Feuerwerk in Moskau an. Auch eine Flugshow ist geplant.

Die Waffenschau mit Soldaten, Panzern und Raketen auf dem Roten Platz und internationalen Gästen in Moskau war ursprünglich als wichtigstes politisches Ereignis für Putin geplant. Dass sie nun schon in knapp vier Wochen nachgeholt wird, löst Befremden aus. Die Zahl der Corona-Toten erreichte mit 232 Fällen in Russland am Freitag einen neuen Höchstwert. Das Land hat die meisten Infektionen in Europa und Asien – täglich kommen mehr als 8000 neue Fälle hinzu.

Deshalb befürchten Experten, dass sich die Epidemie durch die Massenveranstaltungen weiter verschärfen könnte. Auch beim Militär gab es viele Corona-Fälle. Kritiker fordern ausserdem, die Millionenkosten für das Grossereignis einzusparen und das Geld Veteranen und anderen Bedürftigen in der schwersten Wirtschaftskrise des Landes seit den 1990er Jahren zu überlassen. Putin hingegen will mit der Militärshow auch die Stärke der nach den USA zweitgrössten Atommacht demonstrieren.