Der eben zu Ende gegangene Monat Juni 2025 war der zweitwärmste Juni seit Messbeginn in der Schweiz im Jahr 1864. Nur noch wärmer war es im Rekordsommer 2003. Ein Rekord ergab sich aber bei der Nullgradgrenze: Noch nie war diese so hoch wie vor einigen Tagen – auf 5124.6 Meter über Meer.

Wer hoffnungsvoll und schweissgebadet seine Wetter-App des Vertrauens gecheckt hat, sah es bereits nahen: Die wohl von vielen herbeigesehnte Abkühlung steht bevor. Warum dies genau jetzt passiert und wann die 30-Grad-Marke voraussichtlich wieder geknackt wird, weiss SRF-Meteorologe Mauro Hermann.

Mauro Hermann Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Mauro Hermann studierte an der ETH Zürich und schloss dort den Doktor in Atmosphären- und Klimawissenschaften ab. Er war Teil verschiedener Expeditionen auf dem Grönländischen Inlandeis und in der zentralen Arktis. Seit Januar 2024 ist er Meteorologe bei SRF Meteo.

Wann wird es kühler?

Die grosse Abkühlung kommt genau zum Start der neuen Woche: Am Montag und Dienstag liegen die Höchstwerte im Norden um 20 Grad. Im Tessin gehen die Werte auf rund 26 Grad zurück. Bis dahin gibt es mehrheitlich noch um 30 Grad, wobei der Sonntag schon etwas weniger heiss ist.

Nimmt mit dem Temperatursturz auch die Luftfeuchtigkeit ab?

Ja, ganz klar. Die Luft über der Schweiz wird regelrecht ausgewechselt. Im Norden muss man dafür aber nicht bis Montag warten: Bereits im Laufe des Freitags nimmt die Schwüle ab, was gut auf unserer Schwülekarte zu sehen ist.

Warum geschieht dieser Wechsel jetzt?

Hochdruckphasen im Sommer können lange anhalten, müssen aber auch irgendwann enden. Der kommende Unterbruch durch tiefdruckbestimmtes Wetter ist etwas nachhaltiger als nur ein einzelner gewittriger Tag. Möglicherweise ging schon fast vergessen: Das Wetter in der Schweiz steht eher im Zeichen solcher Wechsel als der Konstanz der letzten Wochen.

Legende: Diese junge Dame sucht Abkühlung an einem Wasserspiel in Genf. Nach dem Wochenende bringt auch das Wetter wegen einer Tiefdruckphase kühlere Luft. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Bringt dies mehr Gewitter mit sich?

Im Laufe des Wochenendes kommt es besonders über den Bergen und im Tessin zu Gewittern. Lokal sind am Sonntag auch im Flachland Gewitter möglich. Doch grundsätzlich erfolgt der Wechsel zu kühlerer und weniger feuchter Luft schleichend. Es erwartet uns also keine kräftige Gewitterfront, die die Hitze beendet. Montag und Dienstag fallen eher in die Kategorie: wechselhaft und windig, aber weder Dauerregen noch verbreitete Gewitter.

Kann ich am Wochenende in die Berge, oder ist das wegen Gewittern zu gefährlich?

Ein Ausflug in die Berge ist besonders am Samstag gut möglich. Das Risiko eines Gewitters ist in den Voralpen und im Berner Oberland relativ klein. Es lohnt sich trotzdem, die Wolken und das Radar im Blick zu haben: In den südlichen und in den Bündner Alpen kommt es teils zu Gewittern. Am Sonntag wird es in den Bergen zunehmend gewitterhaft. Es lohnt sich also, eine kürzere Tour zu planen oder eine Alternative im Köcher zu haben.

Wann wird es wieder heiss?

Im Laufe der kommenden Woche übernimmt wohl wieder ein Hochdruckgebiet das Zepter. Somit wird es voraussichtlich ab Mittwoch sonniger und immer wärmer. Die 30-Grad-Marke könnten wir also bald wieder knacken.

