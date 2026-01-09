 Zum Inhalt springen

Rezept Bohnensuppe mit Orzo und Luganighe

Orzo, auch bekannt als Risoni und die Tessiner Wurstspezialität Luganighe geben dieser Bohnensuppe ein südliches Flair.

09.01.2026, 16:05

Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

Zutaten

  • 1 Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • 2 Luganighe, ca. 270 g
  • 2 EL Öl
  • 2 EL Tomatenpüree
  • 1,3 l Bouillon
  • 1 TL getrockneter Oregano
  • 80 g kleine Pasta, z. B. Orzo, Risoni oder feine Hörnli
  • 2 Dosen Cannellini Bohnen à 435 g, 250 g abgetropft
  • 100 g junger Spinat
  • Salz, Chiliflocken
  • Parmesan am Stück zum Servieren

Zubereitung

  1. Zwiebel und Knoblauch hacken.
  2. Luganighe längs aufschneiden und die Fleischmasse herausdrücken. Fleischmasse grob zerstückeln.
  3. l erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Luganighe darin anbraten. Tomatenpüree beigeben, kurz mitrösten.
  4. Bouillon dazugiessen. Oregano und Pasta beigeben.
  5. Suppe ca. 8 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Bohnen abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
  6. Bohnen und Spinat zur Suppe geben und kurz mitköcheln lassen. Suppe mit Salz und Chiliflocken abschmecken. Parmesan frisch reiben und auf der Suppe servieren.

Rezept als PDF herunterladen

Radio SRF 1, 16.01.2026 11:40 Uhr

