Rezept Bohnensuppe mit Orzo und Luganighe

Rezept für Bohnensuppe mit Orzo und Luganighe
Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten
Zutaten
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 2 Luganighe, ca. 270 g
- 2 EL Öl
- 2 EL Tomatenpüree
- 1,3 l Bouillon
- 1 TL getrockneter Oregano
- 80 g kleine Pasta, z. B. Orzo, Risoni oder feine Hörnli
- 2 Dosen Cannellini Bohnen à 435 g, 250 g abgetropft
- 100 g junger Spinat
- Salz, Chiliflocken
- Parmesan am Stück zum Servieren
Zubereitung
- Zwiebel und Knoblauch hacken.
- Luganighe längs aufschneiden und die Fleischmasse herausdrücken. Fleischmasse grob zerstückeln.
- l erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Luganighe darin anbraten. Tomatenpüree beigeben, kurz mitrösten.
- Bouillon dazugiessen. Oregano und Pasta beigeben.
- Suppe ca. 8 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Bohnen abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
- Bohnen und Spinat zur Suppe geben und kurz mitköcheln lassen. Suppe mit Salz und Chiliflocken abschmecken. Parmesan frisch reiben und auf der Suppe servieren.