Rezept Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln

Rezept für Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln
Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
Zutaten
- 20 g Sbrinz am Stück
- 40 g glattblättrige Petersilie
- 1 Zweig Pfefferminze
- 30 g Rauchmandeln
- 1 kleine Knoblauchzehe
- 2 EL Apfelessig
- Ca. 1 dl Rapsöl
- Salz, Pfeffer
Zubereitung
- Sbrinz fein reiben.
- Petersilien- und Pfefferminzeblätter von den Stängeln zupfen.
- Kräuter, Mandeln, Knoblauch und Apfelessig in einem Mixer kurz pürieren.
- Sbrinz beigeben und unterrühren. Öl nach und nach dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
- Petersilien-Minze-Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipp
Statt Sbrienz Parmesan oder Gruyère verwenden.