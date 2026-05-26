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Rezept Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln

Frisch, grün und aromatisch – ein Pesto ist im Handumdrehen gemacht.

Autor: 

26.05.2026, 10:43

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Schüssel mit grünem Pesto auf lila und rotem Hintergrund.
Legende: Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln SRF/Anja Steiner

Rezept für Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln

Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Zutaten

  • 20 g Sbrinz am Stück
  • 40 g glattblättrige Petersilie
  • 1 Zweig Pfefferminze
  • 30 g Rauchmandeln
  • 1 kleine Knoblauchzehe
  • 2 EL Apfelessig
  • Ca. 1 dl Rapsöl
  • Salz, Pfeffer

 Zubereitung

  1. Sbrinz fein reiben.
  2. Petersilien- und Pfefferminzeblätter von den Stängeln zupfen.
  3. Kräuter, Mandeln, Knoblauch und Apfelessig in einem Mixer kurz pürieren.
  4. Sbrinz beigeben und unterrühren. Öl nach und nach dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
  5. Petersilien-Minze-Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp

Statt Sbrienz Parmesan oder Gruyère verwenden.

Rezept zum Herunterladen

Petersilien-Minz-Pesto mit Rauchmandeln

Radio SRF 1, 27.5.2026, «A Point», 15.15 Uhr

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