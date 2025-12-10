Das Rezept von Landfrau Corinas Hauptspeise aus der 7. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Corina Kohler

Für 4 Personen

Hacktätschli vom Angus-Rind mit Bramata-Schnitten und Kaisergemüse

Hacktätschli

500-600 g Hackfleisch vom Angus-Rind

3 EL Petersilie, fein geschnitten

1 Zwiebel, fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, gepresst

4 EL Paniermehl

1 Ei, verquirlt

1 EL Senf

1 TL Salz

Pfeffer aus der Mühle

2-3 EL Mehl

2-3 EL Bratbutter oder Bratcrème

Angus-Hackfleisch in eine Schüssel geben. Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Paniermehl, Ei, Senf, Salz und Pfeffer zugeben und sehr gut mischen. Zu einer gleichmässig feinen Masse kneten. Die Handfläche leicht bemehlen. Die Angus-Hackfleischmasse in 8 Teile aufteilen. Einen Teil in die bemehlten Hände nehmen und Tätschli formen. Auf einem Teller bereitstellen.

Die Bratbutter/Bratcrème in einer Pfanne erhitzen. Hackfleischtätschli portionenweise zugeben und rundum 4-5 Min. kräftig anbraten. Hackfleischtätschli aus der Bratpfanne nehmen.

Rotweinsauce

5 dl Rotwein

4 Gewürznelken

8 schwarze Pfefferkörner, zerquetscht

1/2 Zimtstängel

2 Lorbeerblätter

1 Zwiebel, fein geschnitten

2 TL Maisstärke

1dl Kalbsfond oder Fleischbouillon

1 ½ – 2 TL Rohzucker

40-50 g kalte Butter, in Stücke geschnitten

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Wein in eine Pfanne geben. Gewürznelken, Pfefferkörner, Zimtstängel, Lorbeerblätter und Zwiebel zugeben und bei mittlerer Hitze langsam auf 2dl einreduzieren. Die Sauce auskühlen lassen. Dann die Sauce absieben und wieder in die Pfanne geben.

Maisstärke mit Kalbsfond oder Fleischbouillon anrühren. Unter Rühren zur Sauce geben, aufkochen. Die Pfanne von der Herdplatte nehmen. Butter stückweise zugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Bramata

1 EL Butter

1 Zwiebel, fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

1 dl Weisswein oder Apfelwein

6 dl Gemüsebouillon

1 Lorbeerblatt

150 g Bramata/ Mais, grob

2 dl Rahm

2 EL Butter

Salz

Pfeffer aus der Mühle

2 EL Butter, flüssig

essbare Blütenblätter

Butter in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. mit Weisswein/ Apfelwein ablöschen. Gemüsebouillon und Lorbeerblatt beifügen. Aufkochen und unter rühren Bramata zugeben. Bei kleiner Hitze zugedeckt 20-25 Min. köcheln lassen und dabei regelmässig umrühren. Rahm und Butter zugeben und gut mischen. Lorbeerblatt entfernen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Ein Backblech bereitstellen. Bramata darauf ausstreichen und über Nacht kalt stellen.

Den Backofen auf 180° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Beliebige Formen aus der Bramata ausstechen und auf ein Backblech legen. mit der flüssigen Butter bestreichen. Das Backblech in den Backofen schieben und die Bramata-Schnitten 25 Min. backen.

Kaisergemüse

8 Blumenkohlröschen

8 Brokkoliröschen

2-3 Rüebli, gerüstet, in Rondellen geschnitten

5 dl Gemüsebouillon

1 EL Butter

1 Bund Petersilie, geschnitten

In einer Pfanne Gemüsebouillon aufkochen. Blumenkohlröschen zugeben und bei mittlerer Hitze gar kochen. Die Blumenkohlröschen mit einer Schaumkelle aus der Gemüsebouillon ziehen und abtropfen lassen. Auf einem Teller bereitstellen.

Die Brokkoliröschen in die heisse Gemüsebouillon geben und bei mittlerer Hitze gar kochen. Die Brokkoliröschen mit einer Schaumkelle aus der Gemüsebouillon ziehen und abtropfen lassen. Auf einem Teller bereitstellen.

Die Rüebli-Rondellen in die heisse Bouillon geben und bei mittlerer Hitze gar kochen. Die Rüebli-Rondellen mit der Schaumkelle aus der Gemüsebouillon ziehen und abtropfen lassen. Auf einem Teller bereitstellen.

Kurz vor dem Servieren in einer Bratpfanne die Butter erhitzen. Petersilie und Gemüse zugeben und kurz in der Butter schwenken.

Anrichten

Mit der Rotweinsauce auf vorgewärmten Tellern einen Saucenspiegel bilden. Zwei Angus-Hackfleischtätschli darauf anrichten. Mit wenig Rotweinsauce nappieren. Bramata-Scheibe dazu legen. Mit getrockneten Blütenblättern bestreuen. Daneben ein Gemüsebouquet mit Brokkoli- und Blumenkohlröschen, resp. Rüebli-Rondellen anrichten.