Das Rezept von Landfrau Corinas Vorspeise aus der 7. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Corina Kohler

Für 4 Personen

Roastbeef vom Angus-Rind mit Herbstsalat an Dressing-Eigenkreation und Randensalat

Brötchen

300 g Halbweissmehl

200 g Vollkornmehl

1 TL Salz

2 TL Zucker

15 g frische Hefe, zerbröckelt

1,5 dl Milch

1,25 dl Wasser

50 g Butter, weich

1 Ei, verquirlt

Mohn-, Sesamsamen oder Nüsse gehackt

Halbweissmehl, Vollkornmehl, Salz und Zucker in eine Teigschüssel geben und mischen. Eine Mulde bilden. Hefe mit wenig Milch auflösen und in die Mulde geben. restliche Milch, Wasser und Butter zugeben. Von der Mitte her das Mehl langsam einarbeiten. Zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in die Teigschüssel geben und mit einem feuchten Küchentuch bedeckt den Teig bei Raumtemperatur ums Doppelte aufgehen lassen.

Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen. Den Teig aus der Teigschüssel nehmen, kurz kneten und in 16 gleich grosse Teile schneiden. Brötchen formen. 20 Min. bei Raumtemperatur aufgehen lassen.

Den Backofen auf 200° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die Brötchen mit Ei bestreichen und mit Mohn-, Sesamsamen oder Nüssen bestreuen. nach Belieben einschneiden (gibt knusprige Schnittkruste).

Das Backblech in den Backofen schieben und die Brötchen 25 Min. backen. Das Backblech aus dem Backofen nehmen, die Brötchen auf ein Kuchengitter legen und auskühlen lassen.

Roastbeef vom Angus-Rind

400 g Angus-Roastbeef am Stück

1/2 EL Rosmarin, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 TL Salz

Pfeffer

1-2 EL Bratencrème

1 Rosmarinzweig, entnadeln und grob hacken

10 g Butter, in Flocken geschnitten

Angus-Roastbeef mit Haushaltpapier trocken tupfen. Rosmarin, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einem Schälchen mischen. Das Fleisch damit rundum bestreichen und in eine Schale legen. zugedeckt bei Raumtemperatur 2-3 Stunden marinieren lassen.

Den Backofen auf 80° Grad vorheizen. Eine feuerfeste Form mitwärmen. Das Backofengitter auf die Form legen.

Bratencrème in einer Bratpfanne erhitzen. Das Angus-Roastbeef auf beiden Seiten 2-3 Min. zügig anbraten. Das Fleischthermometer ins Fleischstück stecken. Das Angus-Roastbeef auf das Backofengitter legen. Mit Rosmarin bestreuen. Die Butterflocken darüber verteilen. Das Angus-Roastbeef 2-2 ½ Stunden garen, bis zur Kerntemperatur von 58-60° Grad erreicht ist.

Herbstsalat mit Dressing-Eigenkreation

120 g Blattsalat, je nach Saison zusammengesetzt

6 Cherrytomaten, halbiert

Blattsalat waschen, abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke brechen. In eine Salatschüssel geben. Kurz vor dem Servieren 3-4 EL Hausdressing zugeben und mischen.

Hausdressing zum Herbst- und Randen-Salat

1 Knoblauchzehe

1 Bund Petersilie

1 Ei

1 EL Senf

1 EL Curry, mild

1 EL Gemüsebouillon (Pulver)

2 EL Salatmix

400g Naturjoghurt

6dl Sonnenblumenöl

2dl Kräuteressig

2dl Wasser

Knoblauch, Petersilie, Ei, Senf, Curry, Gemüsebouillon, Salatmix, Naturjoghurt, Sonnenblumenöl, Kräuteressig und Wasser in einen Mixbecher geben und mit dem Stabmixer pürieren, bis die Salatsauce schaumig ist.

Randensalat

150 g Randen, gekocht

Randen schälen, in Wüfeli schneiden und in eine Salatschüssel geben. 3-4 EL Hausdressing zugeben und mischen.

Caramelisierte Preiselbeeren

30 g Zucker

2 EL Wasser, heiss

40 g Preiselbeeren

Zucker in eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze caramelisieren. Pfanne von der Herdplatte nehmen. Mit heissem Wasser ablöschen. Preiselbeeren zugeben und 2-3 Min. im Caramel wenden.

Anrichten

Das Angus-Roastbeef mit einem scharfen Messer oder einer Schnittmaschine sehr dünn aufschneiden. Je 3-4 Tranchen auf Vorspeiseteller fächerartig anrichten. Einen Klacks caramelisierte Preiselbeeren darauf anrichten. Blattsalat dazu anrichten und mit Cherrytomaten-Hälften und Petersilie bestreuen. Randensalat dazu anrichten und mit Petersilie bestreuen. Brötchen dazu servieren.