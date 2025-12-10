Landfrau Corinas Dessert: «Roulade mit Himbeerglace: Eine Überraschung in Pink mit Himbeer-Mascarpone-Crème im Glas»

Das Rezept von Landfrau Corinas Dessert aus der 7. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Corina Kohler

Für 4 Personen

Roulade mit Himbeerglace: Überraschung in Pink mit Himbeer-Mascarpone-Crème im Glas

Meringues

2 Eiweiss

1 Prise Salz

60 g Zucker

Lebensmittelfarbe pink

50 g Puderzucker

3/4 EL Maisstärke

Eiweiss und Salz in eine Teigschüssel geben. Mit der Küchenmaschine steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers zugeben und weiterschlagen bis die Masse glänzt. Restlichen Zucker und Lebensmittelfarbe zugeben, nur noch kurz weiterschlagen. Puderzucker und Maistärke in einem Schälchen mischen. Zur Eischneemasse sieben und sorgfältig unterziehen.

Den Backofen auf 100° Grad Ober und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen und bereitstellen.

Die Eischneemasse in einen Spritzsack mit gezackter Tülle füllen. Meringues in zwei Hälften auf das Backblech dressieren, damit es am Schluss ein Herz gibt.

Das Backblech in den Backofen schieben und die Meringues 105 Min. backen. Die Temperatur abschalten. Die Backofentüre mit einer Holzkelle leicht öffnen. Die Meringues weitere 4 Stunden im Backofen trocknen lassen.

Roulade mit Himbeerglace

Himbeerglace

400 g Himbeeren

2-3 EL Zucker

2 dl Rahm, steif geschlagen

Himbeeren z.B. mit der Kenwood Beerenpresse entkernen. Himbeeren in eine Schüssel geben. Zucker zugeben und rühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Schlagrahm zugeben und sorgfältig unterziehen.

Die Himbeermasse in eine flache Schale geben und gleichmässig dick ausstreichen. Die Schale für ca. 60 Min. in den Tiefkühler stellen. Die Himbeermasse soll leicht angefroren und noch streichbar sein.

Biskuitroulade

4 Eier

1 Prise Salz

2 EL lauwarmes Wasser

120 g Zucker

1/2 Zitrone, abgeriebene Schale

2 dl Rahm, steif geschlagen

80 g Mehl

Den Backofen auf 220° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Eier, Salz, Wasser und Zucker in eine Teigschüssel geben und mit der Küchenmaschine schaumig rühren, bis die Masse hell und crèmeartig ist. Zitronenschale beifügen und untermischen. Mehl dazu sieben und sorgfältig unter die Masse ziehen.

Die Teigmasse auf das Backblech geben und gleichmässig dick ausstreichen. Das Backblech in den Backofen schieben und das Biskuit 8-10 Min. goldgelb backen.

Auf der Ablage ein Küchentuch auslegen. Das Biskuit auf das Küchentuch stürzen. Das Backreinpapier ablösen. Das Biskuit sofort mit dem warmen Backblech zudecken. Das Biskuit auskühlen lassen.

Himbeerglace auf das Biskuit verteilen, dabei einen ca. 4cm breiten Rand an der langen Seite frei lassen. Von der bestrichenen, langen Seite her satt aufrollen. Die Roulade in Klarsichtfolie wickeln und für mind. 4 Stunden in den Tiefkühler legen.

Himbeer-Mascarpone-Crème

Chrunchy – Deko

5 EL Mandelblättchen

1 EL Butter

2 EL Puderzucker

Mandelblättchen, Butter und Puderzucker in eine Bratpfanne geben. Bei mittlerer Hitze wärmen. Die Mandelblättchen sollen leicht caramelisiert sein. Die Mandelblättchen abkühlen lassen.



Himbeer-Mascarpone-Crème

200 g Himbeeren (entkernt)

4 EL Zucker

100 g Mascarpone

100 g Magerquark

50 g Puderzucker

1 Spritzer Zitronensaft

1 dl Rahm, steif geschlagen

4 Himbeeren

4 Zitronenmelissen Blätter

Himbeeren evtl. entkernen (siehe Himbeerglace) oder in einer Schüssel pürieren. Zucker zugeben und gut mischen. Das Himbeerpüree in einen Spritzsack füllen.

Mascarpone, Magerquark und Puderzucker in eine Schüssel geben und gut mischen. Zitronensaft beifügen und gut mischen. Die Mascarponecrème in einen Spritzsack füllen.

Mascarponemasse und Himbeermasse abwechslungsweise in ein hohes Dessertglas schichten. Ein Schlagrahmtupf auf die oberste Schichte dressieren. Das abgekühlte Chrunchy darüber verteilen. Mit 1 Himbeere und Zitronenmelissen Blatt ausgarnieren.

Garnitur

1 P dunkle Schokoladeglasur

1 dl Rahm, steif geschlagen

Anrichten

Das Glas mit der Himbeer-Mascarpone-Crème auf eine Platte oder Dessertteller stellen.

Die Roulade mit Schokoladeglasur dekorieren, in Stücke schneiden und je 1 Rouladen-Stück neben die Himbeer-Mascarpone-Crème platzieren. Mit der Schokoladeglasur daneben ein Schokoladegitter spritzen. Einen Rahmtupfer aufdressieren und mit zwei Meringue-Herzen belegen.