Das Rezept von Landfrau Irènes Vorspeise aus der 5. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Irène Meier

Für 4 Personen

Alösler Gruyère-Weinsuppe mit Salat aus dem Brunnentrog, hausgemachtem Knusperbrötchen und Kräuterbutterkerze

Kräuterbutterkerze

60 g weiche Butter

½ TL Thymianblättchen

½ TL Rosmarinnadeln, fein geschnitten

1/4 TL Knoblauchpulver oder ½ frische Knoblauchzehe, fein geschnitten

Salz

Pfeffer

4 kleine Baumwolldochte (lebensmittelecht)

4 kleine Gläschen

Butter in eine Schüssel geben, Thymian, Rosmarin, Knoblauch, Salz und Pfeffer zugeben und cremig verrühren. Die Kräuterbutter in die Gläschen abfüllen. Je einen Baumwolldocht in die Mitte der Kräuterbutter setzen und kühlstellen. Vor dem Servieren den Docht entzünden – die Butter schmilzt und kann direkt mit den Brötchen genossen werden.

Hausgemachtes Knusperbrötchen

370 g Halbweissmehl

9 g Salz

½ g Trockenhefe

280 ml kaltes Wasser

Halbweissmehl, Salz und Trockenhefe in eine Teigschüssel geben und mischen. Wasser zugeben und von der Mitte her zu einem elastischen Teig verkneten. Mit einem feuchten Küchentuch bedecken und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen.

Ein Backblech mit Backreinpapier belegen und bereitstellen.

Den Teig in 12 gleich grosse Stücke teilen und zwischen den Handflächen zu runden Brötchen formen. Auf das Backblech legen und mit einem feuchten Küchentuch bedeckt 30 Min. gehen lassen.

Das Backblech in den Backofen schieben und mit dem Brotbackprogramm 20-25 Min. bei 230° Grad backen. Wer über kein Brotbackprogramm verfügt, backt die Brötchen im Backofen bei 200°C und stellt eine Schale Wasser neben die Brötchen aufs Backblech.

Getrocknete Apfelscheiben

1-2 Apfel in feine Scheiben geschnitten

Den Backofen auf 60–80 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen. Die Apfelscheiben darauf verteilen. Das Backblech in den Backofen schieben. Die Apfelscheiben während 4–6 Stunden trocknen lassen. 2-3 Apfelscheiben in feine Würfel schneiden.

Alösler Gruyère-Weinsuppe mit Apfelrahmschaum

1 EL Butter

1 Zwiebel oder Schalotte, fein geschnitten

1 ½ EL Mehl

1 ½ dl klarer Apfelwein

5 dl Gemüsebouillon

2 dl Rahm

150 g Gruyère, gerieben

Salz

Pfeffer

Muskat

Butter in eine Pfanne geben und erwärmen. Zwiebeln zugeben glasig dünsten. Mehl beigeben, kurz rösten. Mit Apfelwein und Bouillon ablöschen. Käse beigeben und unter Rühren schmelzen lassen. Rahm zugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die Suppe mit dem Mixstab pürieren. Das Püree durch ein Sieb streichen. Kurz vor dem Servieren nochmals aufschäumen.



Apfelrahmschaum

1,2 dl Rahm, gut gekühlt

2½ TL Apfelmus

1 Prise Salz

evtl. etwas Zitronenzeste

Den Rahm steif schlagen. Apfelmus, Salz und Zitronenzesten zugeben und kurz mischen. In den Rhambläser oder spritzsack füllen und kühl stellen bis zum Anrichten.



Gruyèreflöckchen

100 g Gruyère fein gerieben

Den Backofen auf 200° Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen. Gruyère auf das Backreinpapier streuen. Das Backblech in den Backofen schieben und Käse 5–8 Min. goldbraun backen.



Salat aus dem Brunnentrog mit essbaren Blüten

Ca. 200g Blattsalat

1 Gurke

Rotkleeblüten

Gänseblümchen

Salat waschen, gut abtropfen lassen. Gurke schälen und mit dem Sparschäler oder dem Hobel in lange Scheiben schneiden. Mit Gurkenscheiben einen Kreis formen und auf Vorspeiseteller anrichten. Den Blattsalat darin anrichten. Mit Rotkleeblüten und Gänseblümchen dekorieren.



Hausdressing

½ EL Bouillon

½ EL Salatgewürz

½ EL Nahrom oder Steinsalz (Bergsalz)

1 TL Paprika

1 TL Curry

1 Knoblauchzehe

½ TL Senf

3 dl Sonnenblumenöl

0,6 dl Kressiessig

0,9 dl Wasser

½ Ei

Randenpulven

Blütensalz

Bouillon, Salatgewürz, Nahrin /Steinsalz, Paprika, Curry, Knoblauchzehe, Senf, Sonnenblumenöl, Kressiessig, Wasser und Ei in einen Mixbecher geben. Den Mixstab auf den Boden des Mixbecher stellen. Bei hoher Geschwindigkeit den Mixstab langsam hochziehen.

Zitronenbubbles

45 ml Zitronensaft

10 ml Wasser

12 g Zucker

1 Messerspitze Curcuma

0,6 g Agar-Agar

2–3 dl Sonnenblumenöl mind. 30 Min. im Tiefkühler gekühlt

Zitronensaft, Wasser, Zucker, Curcuma und Agar Agar in eine Pfanne geben. Aufkochen und 1 Min. köcheln lassen. Die Pfanne von der Herdplatte nehmen und auf 60-70° Grad abkühlen lassen. Jetzt das Öl aus dem Tiefkühler nehmen und den Zitronenjus mit einer Pipette oder einer Tropfflasche langsam ins eiskalte Öl tropfen lassen. Die Tropfen mit einem Sieb aus dem Öl ziehen. Unter fliessendem kalten Wasser abspülen. Bis zum Servieren in einer Schale im Kühlschrank bereitstellen.

Holunderblütenbubbles

50 ml Holunderblütensirup

50 ml Wasser

1 Messerspitze Randenpulver

0,6 g Agar-Agar

2–3 dl Sonnenblumenöl mind. 30 Min. im Tiefkühler gekühlt

Siehe Zubereitung Zitronenbubbles

Grüne Erbsen-Petersilien-Paste

100 g Erbsen, geschält oder tiefgekühlt

10 g glatte Petersilie, fein gehackt

1 EL Olivenöl

1–2 EL Gemüsebouillon, heiss

Salz

Pfeffer

evtl. 1 Spritzer Zitronensaft für mehr Frische

In einer Pfanne ½ -1 l Wasser aufkochen. Erbsen zugeben und 2-3 Min. köcheln lassen. die Erbsen in eine Sieb abgiessen und unter fliessend kaltem Wasser abkühlen. Abtropfen lassen und in einen Mixbecher geben. Petersilie, Olivenöl und Gemüsebouillon zugeben. Mit dem Mixstab fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Anrichten

Rund um den Salat im Gurkenkreis mit einem Pinsel die Erbsenpaste ringförmig rundum verstreichen. Den Salat mit 3-4 El Salatsauce beträufeln. Essbare Blüten daraufsetzen. Rund um das Gurkenkörbchen die Bubbles verteilen.

Die Suppe in Suppenschalen anrichten. 1-2 Tropfen Apfelrahmschaum auf die Suppe dressieren. Mit Apfelstückli, Blütensalz, Randenpulver und Gruyèreflöckli ausgarnieren.

Die Kräuterkerze anzünden. Zusammen mit je einem Brötchen servieren.