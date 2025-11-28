Landfrau Irènes Hauptspeise: «Herbstlich gefülltes Wöschchörbli mit Zwetschgenpüree und Zimtcrème dazu eine Vanillehüppe und ein Baumnussglacéblüemli auf Caramelspiegel»

Das Rezept von Landfrau Irènes Dessert aus der 5. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Irène Meier

Für 4 Personen

Herbstlich gefülltes Wöschchörbli mit Zwetschgenpüree und Zimtcrème dazu eine Vanillehüppe und ein Baumnussglacéblüemli auf Caramelspiegel

Schokoladen-Wäschekörbchen mit Knusperboden

Schokoladenkörbchen

60 g Milchschokolade

30 g Zartbitterschokolade

10 g Kakaobutter



Körbchenboden

30 g Hüppenflocken

30 g karamellisierte Mandeln, fein gehackt

30 g Kakaobutter

Für die Körbchenform 4 rechteckige Silikon- oder Kunststoffförmchen (8x15cm) mit Wasser füllen. Einen Holzstab (ca. 12cm lang)ins Wasser in einer Ecke stellen. Die Formen in den Tiefkühler stellen. das Wasser muss vor der Weiterverarbeitung gut gefroren sein.

Milchschokolade, Zartbitterschokolade und Kakaobutter in ein kleines Pfännchen geben. langsam schmelzen lassen. In einer zweiten Pfanne Wasser auf ca. 60° Grad erhitzen und bei dieser Temperatur halten. Geschmolzene Schokolade in eine Spritzflasche abfüllen. Die Spritzflasche im Wasserbad warm stellen.

Ein Bogen Backreinpapier bereitlegen. Gefrorene Eisblöcke aus den Formen lösen und am Holzstab kopfüber festhalten. Flüssige Schokolade mit der Spritzflasche über die gefrorenen Eisblöcke spritzen. Es soll ein „Körbchen“ entsteht. Förmchen auf Backreinpapier stellen und fest werden lassen. Das Eis etwas schmelzen lassen und den Eiswürfel aus dem Schokoladenkörbchen entfernen.

Für den Körbchenboden Hüppenflocken, karamellisierte Mandeln und Kakaobutter in einer Schüssel mischen. Abkühlen lassen und anschliessend in die festen, abgekühlten Schokoladekörbchen füllen und leicht andrücken.

Zimtcrème

60 g Milch

12 g Rahm

1 TL Zimtpulver

20 g Eigelb (ca. 1 Stück)

15 g Zucker

4 g Maisstärke

2 g Gelatine, in kaltem Wasser eingeweicht

55 g weisse Schokolade, fein gehackt

50 g Butter, weich

75 g Mascarpone

10 g Rahm, geschlagen

Milch, Rahm und Zimtpulver in eine kleine Pfanne geben und aufkochen. In einer Schüssel Eigelb, Zucker und Maizena aufschlagen. Die heisse Milch unter ständigem Rühren langsam zur Eigelbmasse geben. Die Zimtmilch zurück in die Pfanne geben. Unter ständigem Rühren langsam kurz vors Kochen bringen. Die Zimtmilch soll leicht eingedickt sein. Die Pfanne von der Herdplatte nehmen. Gelatine aus dem Wasser ziehen und zur Zimtmilch geben. Gut Rühren, bis sie aufgelöst ist. Weisse Schokolade zugeben und rühren, bis sie aufgelöst ist. Butter und Mascarpone zugeben und untermischen. Schlagrahm zugeben und unterziehen. Die Schüssel zudecken und für mind. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.



Zwetschgenpüree

150 g Zwetschgen, entsteint, geviertelt

1 TL Zucker

½ TL Zitronensaft

1 Blatt Gelatine

Zwetschgen, Zucker und Zitronensaft in eine Pfanne geben, aufkochen und köcheln lassen, bis sie weich sind. Mit dem Mixstab pürieren. Zwetschenpüree durch ein Sieb in eine Schüssel geben. Die Gelatine aus dem Wasser ziehen und zum Zwetschgenpüree geben. Gut rühren, bis sie aufgelöst ist. Das Zwetschgenpüree auskühlen lassen und anschliessend im Kühlschrank ca. 2 Stunden ruhen lassen.

Luftiges Biskuit

2 Eier

60 g Zucker

½ TL Vanillezucker

½ EL Wasser

60 g Mehl

½ TL Backpulver

Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Eier, Zucker, Vanillezucker und Wasser in eine Schüssel geben. Mit der Küchenmaschine schlagen, bis die Masse hell und crèmeartig ist. Mehl und Backpulver zugeben und mit dem Gummischaber leicht unterziehen. Die Biskuitmasse auf das Backblech geben und gleichmässig dick ausstreichen.

Das Biskuit in den Backofen schieben und 12-15 Min. backen. Den Biskuitboden auskühlen lassen. Anschliessend in Stücke schneiden.





Spitzen-Vanillehüppen

30 g Eiweiss (ca. 1 Eiweiss)

15 g Zucker

15 g Butter, flüssig

25 g Mehl

1 Prise Vanillezucker

Eiweiss, Zucker, Butter, Mehl und Vanillezucker in eine Schüssel geben und zu einer glatten Masse verrühren. Den Teig zugedeckt 20 Min. ruhen lassen.

Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegen. Eine Spitzenhüppenmatte auf das Backblech legen. Den Teig dünn auf die Spitzenhüppenmatte streichen. Die Spitzenhüppen in den Backofen schieben und 10-12 Min. goldgelb backen. Das Backblech aus dem Backofen nehmen und die Hüppen auskühlen lassen. Mit einem Spachtel vom Backreinpapier lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.



Walnuss-Rahmglace

1,8 dl Milch

1,2 dl Rahm

45 g Zucker

½ TL flüssiger Honig

2 Eigelb

1 Prise Salz

½ TL Vanille (Mark oder Paste)

30 g karamellisierte Walnüsse, grob gehackt

Milch, Rahm, Zucker und Honig in eine Pfanne geben und knapp vors Kochen bringen. Eigelb in einer Schüssel aufschlagen. Die heisse Milch unter ständigem Rühren zum Eigelb geben.

Die Milch zurück in die Pfanne geben. Unter ständigem Rühren bei reduzierter Hitze köcheln, bis die Milch leicht bindet. Salz und Vanille zugeben, abschmecken und abkühlen lassen.

Die abgekühlte Milch in die Glacemaschine füllen und gefrieren lassen. Alternativ kann die Milch direkt in blumigen Silikonförmchen abgefüllt werden. Die Masse etwas anfrieren lassen und dann die gehackten Walnüsse untermischen.

Karamellspiegel

40 g Zucker

45 g Rahm

15 g Butter

Zucker in eine kleine Pfanne geben und langsam karamellisieren lassen. Die Pfanne von der Herdplatte ziehen. Mit Rahm ablöschen (Achtung spritz stark) und Butter zugeben. Die Pfanne wieder zurück auf die Herdplatte stellen. unter ständigem Rühren einkochen einlassen, bis eine dickflüssige Sauce entsteht. Pfanne von der Herdplatte ziehen und leicht auskühlen lassen.



Karamellisierte Baumnüsse

50 g Baumnusskerne, grob gehackt oder halbiert

25 g Zucker

1 TL Wasser

1 TL Butter

Zucker und Wasser in eine kleine Pfanne geben, schmelzen lassen, bis ein helles Karamell entsteht.

Baumnüsse zugeben und gut umrühren, bis sie mit Karamell überzogen sind. Butter zugeben, nochmals kurz durchschwenken.

Die Baumnüsse auf ein Backreinpapier geben, verteilen und auskühlen lassen.

Fruchtleder in drei Geschmacksrichtungen (Zwetschge, Apfel, Birne)

250 g Zwetschgen oder Äpfel oder Birnen (geschält, entsteint, in Stücke)

20–30 g Zucker (je nach Fruchtsüsse)

evtl. 1 Spritzer Zitronensaft

Zwetschgen klein schneiden und in eine Pfanne geben. Zucker und evtl. Zitronensaft zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze weichkochen. Mit dem Mixstab pürieren.

Eine Silkonmatte oder Backreinpapier auf einem Backblech bereitstellen. Das Zwetschgenpüree darauf geben und 2mm dick ausstreichen. Das Backblech in den Backofen schieben und bei 60-70° Grad mehrerer Stunden trocknen lassen. Backofentür mit einem Holzlöffel leicht geöffnet halten.

Sobald die Oberfläche nicht mehr klebrig ist das Backblech aus dem Backofen nehmen. Aus dem Fruchtleder verschiedene Kleidchen (Blusen, Hosen, Mützen, etc.) ausschneiden.

Mit Apfelmasse und Birnenmasse gleich verfahren.

Anrichten

Das Schokoladekörbchen auf eine Holzteller stellen. mit dem Bohrer rechts und links der einen Körbchen-Stirnseite je 1 Loch in das Holzbrett bohren. Mit dem Knusperboden befüllen. Biskuit, Zwetschgenpüree und Zimtcrème schichtweise einfüllen. Einige Fruchtlederkleidungsstücke auf das Wäschekörbchen legen. Die Vanille-Hüppe mittig anrichten. Neben der Hüppe einen Karamelspiegel formen. Das Baumnussglacé-Blümchen darauf anrichten. Mit Pfefferminze und klein gehackten Baumnusstückli bestreuen. Je ein Holzspiesschen in die Bohrerlöcher stecken. Eine Schnur als Wächeleine an den Holzspiessen befestigen. Fruchtlederkleidungsstücke mit Wäscheklämmerli aufhängen.