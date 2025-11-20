Landfrau Karins «Gartensalat mit Wachtelei, Zigersalatsauce und ein Glarnertropfen»

Karins «Gartensalat mit Wachtelei an einer Zigersalatsauce»

Das Rezept von Landfrau Karins Vorspeise aus der 4. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Karin Landolt

Für 4 Personen

Gartensalat mit Wachtelei, Zigersalatsauce und ein Glarnertropfen

Blattsalat

150g Blattsalat (Lattich, Kopfsalat, Eisberg, etc.)

Blattsalat sorgfältig waschen, in mundgerechte Stücke brechen und abtropfen lassen.

Zigersalatsauce

1 dl Ochsenbouillon

1 Eigelb (durch ein Sieb streichen)

1 EL Senf

2,5 dl Sonnenblumenöl

0,5 dl Condimento bianc(Weissweinessig mit Traubenmost)

1 TL Zucker

20 g Ziger vom Zigerstöckli

Gemüsebouillon, Eigelb, Senf, Sonnenblumenöl, Obstessig, Zucker und Ziger in einen Mixbecher geben. Alles mit dem Pürierstab pürieren.

Die restliche Sauce in eine Flasche abfüllen, gut verschliessen und in den Kühlschrank stellen.

Garnitur

8 Cherrytomaten, halbiert

2 Scheiben Kohlrabi, in sehr feine Streifen geschnitten

1 Rüebli, in sehr feine Streifen geraffelt

4 Wachteleier, in wenig Butter gebraten, warm

Glarnertropfen

4 Scheiben Zopf

100 g Creme fraîche

1 Zwiebel, fein geschnitten

100 g Lauch, in feine Rondellen geschnitten

100 g Alpkäse, gerieben

Pfeffer

Salz

Paprika

100g Bratspeck (Tranchen) in feine Streifen geschnitten

Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen. Den Backofen auf 180° Grad vorheizen.

Aus der Zopfscheibe eine Tropfenform schneiden. Diese auf das Backblech legen. Crème fraîche in eine Schüsselgeben.

Zwiebel, Lauch und Alpkäse zugeben und alles mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Die Masse auf die Zopftropfen verteilen und verstreichen. Speckstreifen auf die Tropfen streuen.

Das Backblech in den Backofen schieben und ca. 10-15 Min. goldgelb backen.

Anrichten

Kurz vor dem Servieren 3-4 EL Zigersalatsauce über den Blattsalat verteilen, leicht mischen und auf Salatteller anrichten. Mit Rüebli-Streifen und Kohlrabi-Streifen bestreuen. Cherrytomaten-Hälften dazu legen und mit einem warmen Wachtel-Spiegelei belegen.

Je einen Glarnertropfen auf einem Teller anrichten. Zusammen servieren.