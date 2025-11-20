Rezept von Landfrau Karin Landolt
Für 4 Personen
Gartensalat mit Wachtelei, Zigersalatsauce und ein Glarnertropfen
Blattsalat
- 150g Blattsalat (Lattich, Kopfsalat, Eisberg, etc.)
Blattsalat sorgfältig waschen, in mundgerechte Stücke brechen und abtropfen lassen.
Zigersalatsauce
- 1 dl Ochsenbouillon
- 1 Eigelb (durch ein Sieb streichen)
- 1 EL Senf
- 2,5 dl Sonnenblumenöl
- 0,5 dl Condimento bianc(Weissweinessig mit Traubenmost)
- 1 TL Zucker
- 20 g Ziger vom Zigerstöckli
Gemüsebouillon, Eigelb, Senf, Sonnenblumenöl, Obstessig, Zucker und Ziger in einen Mixbecher geben. Alles mit dem Pürierstab pürieren.
Die restliche Sauce in eine Flasche abfüllen, gut verschliessen und in den Kühlschrank stellen.
Garnitur
- 8 Cherrytomaten, halbiert
- 2 Scheiben Kohlrabi, in sehr feine Streifen geschnitten
- 1 Rüebli, in sehr feine Streifen geraffelt
- 4 Wachteleier, in wenig Butter gebraten, warm
Glarnertropfen
- 4 Scheiben Zopf
- 100 g Creme fraîche
- 1 Zwiebel, fein geschnitten
- 100 g Lauch, in feine Rondellen geschnitten
- 100 g Alpkäse, gerieben
- Pfeffer
- Salz
- Paprika
- 100g Bratspeck (Tranchen) in feine Streifen geschnitten
Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen. Den Backofen auf 180° Grad vorheizen.
Aus der Zopfscheibe eine Tropfenform schneiden. Diese auf das Backblech legen. Crème fraîche in eine Schüsselgeben.
Zwiebel, Lauch und Alpkäse zugeben und alles mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Die Masse auf die Zopftropfen verteilen und verstreichen. Speckstreifen auf die Tropfen streuen.
Das Backblech in den Backofen schieben und ca. 10-15 Min. goldgelb backen.
Anrichten
Kurz vor dem Servieren 3-4 EL Zigersalatsauce über den Blattsalat verteilen, leicht mischen und auf Salatteller anrichten. Mit Rüebli-Streifen und Kohlrabi-Streifen bestreuen. Cherrytomaten-Hälften dazu legen und mit einem warmen Wachtel-Spiegelei belegen.
Je einen Glarnertropfen auf einem Teller anrichten. Zusammen servieren.