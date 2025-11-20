Das Rezept von Landfrau Karins Hauptgang aus der 4. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Karin Landolt

Für 4 Personen

Kalbs-Stroganoff mit Kartoffelstock und Bohnen

Kartoffelstock

800 g Kartoffeln, mehligkochend, geschält in Stücke geschnitten

1 KL Salz

1,5 dl Halbrahm

30 g Butter

Salz

Muskatnuss

In einer Pfanne 2-3 l Wasser aufkochen. Salz und Die Kartoffelstücke zugeben, aufkochen und dann bei mittlerer Stufe weichkochen. Salzkartoffeln in eine Salatsieb geben und abtropfen lassen. Halbrahm, Butter, Salz und Muskatnuss in die Pfanne geben und wärmen. Kartoffeln ins Passe-vite geben und in die warme Rahm-Milchmischung treiben. Mit einem Schwingbesen gut vermischen. Bis zum Anrichten zugedeckt warm stellen.

Bohnen

1/2 TL Salz

300 g Bohnen, gerüstet

8 Specktranchen

In einer Pfanne 2-3l Wasser aufkochen. Salz und Bohnen zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 10 min. garkochen.

Die Specktranchen in eine Bratpfanne legen und kurz braten. Specktranchen aus der Bratpfanne nehmen und einzeln auf ein Rüstbrett legen. 6-8 Bohnen auf die Specktranchen legen und aufrollen. Bohnenpäckli in eine feuerfeste Form legen.

Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Die Bohnenpäckli 6-8 Min. überbacken.

Kalbs-Stroganoff

1-2 EL Sonnenblumenöl

200 g Peperoni, rot, entkernt, in feine Streifen geschnitten

200 g Peperoni, gelb, entkernt, in feine Streifen geschnitten

4 Essiggurken, in Streifen geschnitten

1 Zwiebel, in feine Streifen geschnitten

0,5 dl Cognac

2 dl Halbrahm

2 EL Sauerrahm

1 EL Senf

3 EL Paprika (scharf und mild)

Salz

Chiliaromat

2-3 EL Sonnenblumenöl

600 g Kalbsfilet, in ca 2cm Würfel geschnitten

In einer Pfanne Sonnenblumenöl erhitzen. Die Peperoni, Gurken, Zwiebel zugeben und glasig dämpfen. Mit Cognac ablöschen und leicht einköcheln lassen. Halbrahm, Sauerrahm und Senf zugeben. Aufkochen und dann bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen, bis das Gemüse bissfest ist. Mit Paprika mild und Paprika scharf würzen. Abschmecken mit Salz und Chiliaromat.

In einer Bratpfanne Sonnenblumenöl erhitzen. Die Kalbfleischwürfel zugeben und kurz scharf anbraten. Die Filetwürfeli dürfen noch etwas roh sein, diese ziehen in der Sauce noch nach.

Die Kalbfleischwürfel zum Gemüse geben und kurz mischen.

Anrichten

Das Kalbfleisch-Stroganoff auf vorgewärmte Teller anrichten. Den Kartoffelstock in einen Spritzsack füllen und neben dem Stroganoff einen Tropfen bilden. Bohnenpäckli dazu anrichten.