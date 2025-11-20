Rezept von Landfrau Karin Landolt
Für 4 Personen
Zucchetti-Piccata mit Kartoffelstock und Bohnen
Kartoffelstock
- 800 g Kartoffeln, mehligkochend, geschält in Stücke geschnitten
- 1 KL Salz
- 1,5 dl Halbrahm
- 30 g Butter
- Salz
- Muskatnuss
In einer Pfanne 2-3l Wasser aufkochen. Salz und Die Kartoffelstücke zugeben, aufkochen und dann bei mittlerer Stufe weichkochen. Salzkartoffeln in eine Salatsieb geben und abtropfen lassen. Halbrahm, Butter, Salz und Muskatnuss in die Pfanne geben und wärmen. Kartoffeln ins Passe-vite geben und in die warme Rahm-Milchmischung treiben. Mit einem Schwingbesen gut vermischen. Bis zum Anrichten zugedeckt warm stellen.
Bohnen
- 1/2 TL Salz
- 300g Bohnen, gerüstet
- 8 Peperoni-Streifen
In einer Pfanne 2-3 l Wasser aufkochen. Salz und Bohnen zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 10 min. garkochen.
Die Peperoni-Streifenin eine Bratpfanne legen und kurz braten. Specktranchen aus der Bratpfanne nehmen und einzeln auf ein Rüstbrett legen. 6-8 Bohnen auf die Peperoni-Streifenlegen und aufrollen. Bohnenpäckli in eine feuerfeste Form legen.
Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Die Bohnenpäckli 6-8 Min. überbacken.
Gemüsesauce
- 1-2 EL Sonnenblumenöl
- 200g Peperoni, rot, entkernt, in feinen Streifen geschnitten
- 200g Peperoni, gelb, entkernt, in feinen Streifen geschnitten
- 4 Essiggurken, in Streifen geschnitten
- 1 Zwiebel, in feine Streifen geschnitten
- 0,5dl Cognac
- 2dl Halbrahm
- 2EL Sauerrahm
- 1EL Senf
- 3EL Paprika scharf und mild)
- Salz
- Chiliaromat
In einer Pfanne Sonnenblumenöl erhitzen. Die Peperoni, Gurken, Zwiebel zugeben und glasig dämpfen. Mit Cognac ablöschen und leicht einköcheln lassen. Halbrahm, Sauerrahm und Senf zugeben. Aufkochen und dann bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen, bis das Gemüse bissfest ist. Mit Paprika mild und Paprika scharf würzen. Abschmecken mit Salz und Chiliaromat.
Zucchetti- Piccata
- 1 Zucchetti in schrägen Rondellen von 0.5 cm dicke geschnitten
- 2 Ei
- 100 g Alpkäse gerieben
- 3 EL Mehl
- Salz
- Pfeffer
- 20g Butter
In einem Suppenteller Eier aufschlagen und den Käse zugeben. In einem zweiten Suppenteller Mehl, Salz und Pfeffer mischen,
In einer Bratpfanne die Butter erhitzen. Zucchetti im Mehlteller wenden, danach in der Ei-Käse-Masse wenden. Portionenweise in der Bratpfanne goldgelb anbraten.
Anrichten
Zucchetti-Piccata auf vorgewärmte Teller anrichten. Den Kartoffelstock in einen Spritzsack füllen und daneben Glarner-Tropfen bilden. Die Gemüsesauce zum Zucchetti-Piccata anrichten. Bohnenpäckli dazu anrichten.