Das Rezept von Landfrau Karins vegetarischem Hauptgang aus der 4. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Karin Landolt

Für 4 Personen

Zucchetti-Piccata mit Kartoffelstock und Bohnen

Kartoffelstock

800 g Kartoffeln, mehligkochend, geschält in Stücke geschnitten

1 KL Salz

1,5 dl Halbrahm

30 g Butter

Salz

Muskatnuss

In einer Pfanne 2-3l Wasser aufkochen. Salz und Die Kartoffelstücke zugeben, aufkochen und dann bei mittlerer Stufe weichkochen. Salzkartoffeln in eine Salatsieb geben und abtropfen lassen. Halbrahm, Butter, Salz und Muskatnuss in die Pfanne geben und wärmen. Kartoffeln ins Passe-vite geben und in die warme Rahm-Milchmischung treiben. Mit einem Schwingbesen gut vermischen. Bis zum Anrichten zugedeckt warm stellen.

Bohnen

1/2 TL Salz

300g Bohnen, gerüstet

8 Peperoni-Streifen

In einer Pfanne 2-3 l Wasser aufkochen. Salz und Bohnen zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 10 min. garkochen.

Die Peperoni-Streifenin eine Bratpfanne legen und kurz braten. Specktranchen aus der Bratpfanne nehmen und einzeln auf ein Rüstbrett legen. 6-8 Bohnen auf die Peperoni-Streifenlegen und aufrollen. Bohnenpäckli in eine feuerfeste Form legen.

Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Die Bohnenpäckli 6-8 Min. überbacken.

Gemüsesauce

1-2 EL Sonnenblumenöl

200g Peperoni, rot, entkernt, in feinen Streifen geschnitten

200g Peperoni, gelb, entkernt, in feinen Streifen geschnitten

4 Essiggurken, in Streifen geschnitten

1 Zwiebel, in feine Streifen geschnitten

0,5dl Cognac

2dl Halbrahm

2EL Sauerrahm

1EL Senf

3EL Paprika scharf und mild)

Salz

Chiliaromat

In einer Pfanne Sonnenblumenöl erhitzen. Die Peperoni, Gurken, Zwiebel zugeben und glasig dämpfen. Mit Cognac ablöschen und leicht einköcheln lassen. Halbrahm, Sauerrahm und Senf zugeben. Aufkochen und dann bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen, bis das Gemüse bissfest ist. Mit Paprika mild und Paprika scharf würzen. Abschmecken mit Salz und Chiliaromat.

Zucchetti- Piccata

1 Zucchetti in schrägen Rondellen von 0.5 cm dicke geschnitten

2 Ei

100 g Alpkäse gerieben

3 EL Mehl

Salz

Pfeffer

20g Butter

In einem Suppenteller Eier aufschlagen und den Käse zugeben. In einem zweiten Suppenteller Mehl, Salz und Pfeffer mischen,

In einer Bratpfanne die Butter erhitzen. Zucchetti im Mehlteller wenden, danach in der Ei-Käse-Masse wenden. Portionenweise in der Bratpfanne goldgelb anbraten.



Anrichten

Zucchetti-Piccata auf vorgewärmte Teller anrichten. Den Kartoffelstock in einen Spritzsack füllen und daneben Glarner-Tropfen bilden. Die Gemüsesauce zum Zucchetti-Piccata anrichten. Bohnenpäckli dazu anrichten.