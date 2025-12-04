Landfrau Rahels vegetarische Hauptspeise: «Gefüllter Kürbis aus dem Ofen mit Kartoffel-Pizokel und Rotkraut»

Das Rezept von Landfrau Rahels vegetarischer Hauptspeise aus der 6. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Rahel Margreth

Für 4 Personen

Gefüllter Kürbis aus dem Ofen mit Kartoffel-Pizokel und Rotkraut

Frischkäse

5 l Vollmilch

1 Msp. Trockenkultur Probat 222

1 Tropfen Lab

Vollmilch in eine Pfanne geben und auf 72°C erhitzen. In eine Schüssel geben und im Wasserbad auf 25° Grad abkühlen lassen. 1 Msp. Trockenkultur Probat 222 beifügen.

Gut mischen und 1 Stunde bei 20 – 25°C vorreifen lassen. 1 Tropfen Lab beigeben und gut mischen. Bei Raumtemperatur 20-24 Stunden mit einem Küchentuch bedeckt ruhen lassen.

Die feste Käsemasse in der Schüssel mit einem Messer in 4 Teile schneiden. 1-2 Sieb mit je einem Käsetuch / Tuch aus Gaze auslegen und über eine Schüssel legen. Käsemasse in die Siebe verteilen und bei Raumtemperatur 15-20 Stunden abtropfen lassen. Die Käsemasse aus dem Sieb nehmen und in Schalen legen. Die Frischkäsemasse ist im Kühlschrank 20 Tage haltbar.

Gefüllter Kürbis aus dem Ofen

1 Hokkaidokürbis

1-2 EL Rapsöl

Salz

Pfeffer

1-2 Zweige Thymian, abgezupfte Blättchen

250 g Frischkäsemasse

1 Ei, aufgeschlagen

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

1 Zwiebel, fein geschnitten

50 g Petersilie, fein geschnitten

Salz

Pfeffer

250 g Alpkäse

50 g Baumnüsse, grob gehackt

3 TL Honig, flüssig

4 EL Rapsöl

10 g Thymian frisch

Den Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Kürbis waschen, vierteln und entkernen. Kürbisviertel auf das Blech stellen. Mit Rapsöl bestreichen. Mit Salz, Pfeffer und Thymianblättchen würzen.

Das Backblech in den Backofen schieben. Die Kürbisviertel 20 Min. backen.

Frischkäsemasse in eine Schüssel geben. Ei, Knoblauch, Zwiebeln, ½ vom Alpkäse zugeben und gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse auf die Kürbishälften verteilen. Restlicher Alpkäse, Baumnüsse und Honig darüber streuen.

Das Backblech in den Backofen schieben und weitere 10 Min. backen.

Kartoffel Pizokel

225 g festkochende Kartoffeln, geschält, an der Bircher-Raffel gerieben

1 TL Meersalz

250 g Halbweissmehl

1 Ei, aufgeschlagen

0.5 dl Wasser

0.5 dl Milch

Musskatnuss

Boullion

2l Wasser

1/2 TL Meersalz

200 g festkochende Kartoffeln, geschält, in 1.5cm grosse Würfel geschnitten

50 g Alpbutter

100 g Alpkäse

Geriebene Kartoffel in ein feinmaschiges Sieb geben. den Saft der Kartoffeln von Hand auspressen. Kartoffelmasse in eine Schüssel geben. Meersalz, Halbweissmehl, Ei, Wasser, Milch und Musskatnuss zugeben und gut mischen.

In einer Pfanne Bouillon aufkochen. Kartoffelmasse portionenweise auf eine Holzbrett geben. mit einem Messerrücken Nocken abstreifen und in die köchelnde Bouillon geben. Sobald die Nocken an der Oberfläche schwimmen mit einer Schaumkelle aus der Bouillon ziehen. Abtropfen lassen und in eine Schüssel geben.

In eine Pfanne Wasser und Meersalz aufkochen. Kartoffelwürfeli zugeben und ca. 15 Min. bei mittlerer Hitze köcheln lassen. beigeben.

In einer grossen Bratpfanne/Wokpfanne Alpbutter schmelzen, Nocken und Salzkartoffeln zugeben und in der Butter schwenken. Mit Alpkäse bestreuen.

Rotkraut

1 EL Alpbutter

1 kleine Zwiebel, fein geschnitten

600 g Rotkabis, in feine Streifen geschnitten oder gehobelt

1 Apfel, in feine Streifen geschnitten

1/2 - 1 dl Wasser

Salz

1 dl Holunderbeeren-Balsamicoessig

In einer Pfanne Rotkabis Alpbutter schmelzen lassen. Zwiebeln zugeben und bei mittlerer Hitze glasig dämpfen. Rotkabis und Apfel beigeben beifügen und kurz mitdämpfen. Mit Wasser ablöschen. Mit Salz würzen. Zugedeckt 40 Min bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Holunderbeeren-Balsamicoessig beigeben, kurz aufkochen und abschrecken.

Garnitur

wenig Kresse

Anrichten

Kürbisviertel auf vorgewärmten Tellern anrichten. Rotkraut daneben anrichten. Die Kartoffel-Pizokel dazu anrichten und mit Kresse bestreuen.