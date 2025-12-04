Das Rezept von Landfrau Rahels Dessert aus der 6. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Rahel Margreth

Für 4 Personen

Thymian-Panna Cotta mit Hagebuttenspiegel, Nusstörtli und Palöglischaum

Thymian-Panna Cotta mit Hagebuttenspiegel

2 Blatt Gelatine

3 dl Rahm

2 Zweige Thymian

50 g weisse Schokolade

2 EL Hagebutten-Konfitüre

0.5 dl Orangensaft

4 Zweiglein Thymian

Gelatine in eine Schüssel legen und mit kaltem Wasser bedecken.

Rahm in eine Pfanne geben. Thymian zugeben und aufkoche. Die Pfanne von der Herdplatte nehmen. Weisse Schokolade beigeben und gut rühren, bis die Schokolade aufgelöst ist. Die Gelatineblätter aus dem Wasser ziehen, ausdrücken und zur heissen Masse geben. Umrühren, bis sich die Gelatineblätter aufgelöst haben. Das Panna Cotta durch ein Sieb abgiessen. Die Panna Cotta Masse in 4 Dessertgläser verteilen. Die Dessertgläser für mind. 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Hagenbutte- Konfitüre in eine Schüssel geben. Orangensaft beifügen und gut mischen. Hagenbutten-sauce über die Panna Cotta verteilen. Im Kühlschrank weitere 15 Min. kühlstellen.

Nusstörtli (für 24 Mini-Törtli)

Teig

300 g Mehl

1 Prise Meersalz

150 g Alpbutter

150 g Zucker

1 Ei, aufgeschlagen

Mehl in eine Schüssel geben. Alpbutter in Flocken geschnitten zugeben, fein reiben. Zucker zugeben und kurz mischen. Das Ei zugeben und rasch zu einem Teig zusammenfügen, nicht kneten. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank mind. 30 Min. kühlstellen.

Füllung

150 g Zucker

2 EL Wasser

125 g Baumnüsse, gehackt

1 dl Rahm

1 TL Honig

Zucker und Wasser in eine Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze Zucker schmelzen lassen, bis er hellbraun geröstet ist. Bei kleiner Hitze Baumnüsse und Rahm beigeben und gut mischen. Honig beigeben, umrühren und Füllung abkühlen lassen.

Den Backofen auf 210° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Muffins-Förmchen bereitstellen, je nach Material mit Butter ausreiben.

Teig auf eine leicht bemehlte Ablage legen. mit dem Wallholz 3mm dicke auswallen. Kreise in der Grösse der Muffinförmchen + 2-3cm ausstechen. Die Muffinformen damit belegen. Boden mit der Gabel einstechen. Füllung auf die Förmchen Verteilen. Aus dem restlichen Teig Deckel/Kreise im Durchmesser der Muffinförmchen ausstechen. Teigdeckel decken auf die Küchlein legen und mit einer Gabel gut andrücken. Den Teigdeckel 3-4 mal mit der Gabel einstechen.

Die Muffinförmchen in den Backofen schieben und 10 Min. bei 210° Grad backen.

Die Temperatur auf 200° Grad reduzieren und weitere 5 Min. backen.

Palöglischaum

350 g Palögli (wilde Zwetschgen) alternativ Zwetschgen verwenden, halbiert, entsteint

50 g Zucker

1 Vanilleschote, aufgeschnitten

1 dl Rahm

100 g weisse Schokolade

180 g Nature-Joghurt

20 g Puderzucker

4 Palögli für die Garnitur

Palögli in eine Pfanne geben. Zucker und Vanilleschote zugeben und gut mischen. 1 Stunde bei Raumtemperatur ziehen lassen. Pfanne auf die Herdplatte stellen und die Palögli aufkochen. Bei mittlerer Hitze 5 Min leicht köcheln lassen. Vanilleschote mit einem Messerrücken auskratzen. Den Vanillesamen zu den Palögli geben und mischen. Vanilleschote entfernen. Die Palöglimasse durch ein Passe-vite in eine Schüssel treiben. Auskühlen lassen.

Rahm in eine Wasserbadschale geben und im Wasserbad erhitzen. Schokolade beigeben und unter Rühren schmelzen lassen.

250g Palöglimasse zur Rahmmasse geben und mischen. Nature-Jogurt und Puderzucker zugeben und gut mischen. Mit dem Stabmixer pürieren. Die Palöglimasse in einen Rahmbläser füllen. Für 4 Stunden in den Kühlschrank zum Abkühlen stellen.

Den Rahmbläser verschliessen und mit einer Patrone füllen.

Anrichten

Thymian-Panna Cotta mit Hagebuttenspiegel auf Dessertteller stellen. Je 1 Nusstörtli mittig platzieren. Mit dem Rahmbläser 5 Tupfer rundum das Nusstörtli dressieren. Mit einem Palögli garnieren.