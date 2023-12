«Wikinger» schmeisst hin

01:05 Video Unter Tränen: Braathen zeigt sich «dankbar» für seine Karriere Aus Sport-Clip vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Zwei Tage vor dem Weltcup-Auftakt der Männer in Sölden sorgt Lucas Braathen für eine grosse Überraschung. Im Alter von erst 23 Jahren tritt der Norweger per sofort zurück. Als Grund nennt er Differenzen mit dem eigenen Skiverband. In der Saison 2022/23 entschied Braathen die Slalom-Disziplinenwertung für sich.

«Springboks» mit viertem Streich

01:14 Video Letzte Spielsekunden und anschliessende Emotionen Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

An der Rugby-WM in Frankreich stehen sich im Final Südafrika und Neuseeland gegenüber. In einem hochspannenden Spiel setzen sich die «Springboks» mit 12:11 gegen die «All Blacks» durch. Dank dem vierten WM-Titel avancieren die Südafrikaner zum alleinigen Rekord-Weltmeister.

Schär krönt magischen Abend

00:36 Video Schärs herrlicher Treffer gegen PSG Aus Sport-Clip vom 04.10.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Es ist ein denkwürdiger Abend für Newcastle. Die «Magpies» fertigen in der Champions League das PSG-Starensemble zuhause mit 4:1 ab. Einer der grössten Helden ist Fabian Schär. Der Nati-Verteidiger trifft kurz vor Schluss herrlich zum Endstand. Dabei rutscht er bei der Schussabgabe weg ...

