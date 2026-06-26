Wer trifft auf wen in der 1. Runde der K.o.-Phase der WM 2026? Hier die wichtigsten Infos zu den Sechzehntelfinals.

Legende: Hier wird die Schweiz ihren Sechzehntelfinal bestreiten Das Stadion in Vancouver, wo die Schweiz Kanada in der Gruppenphase 2:1 schlug. Verity Griffin – FIFA/FIFA via Getty Images

Südafrika – Kanada (Sonntag 28. Juni, 21:00 Uhr)

Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität: 70'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Nach der Niederlage gegen die Schweiz muss Kanada nun in den USA antreten. Dennoch dürfte dem WM-Co-Gastgeber die Unterstützungs-Hoheit im Stadion weiterhin gewiss sein. Beide Teams haben sich erstmals für die K.o.-Phase einer WM qualifiziert und schafften damit bereits Historisches. Eine Mannschaft wird mit dem Achtelfinal-Einzug noch weiter Geschichte schreiben.

Brasilien – Japan (Montag 29. Juni, 19:00 Uhr)

Spielort: Houston, USA, Kapazität: 72'000

Bisherige WM-Duelle: Japan – Brasilien 1:4 (2006, Gruppenphase)

Brasilien ist auf dem Papier der klare Favorit – auf den ersten Blick. Doch aufgepasst: Die letzte Partie zwischen diesen beiden Nationen ging an Japan. Im Oktober 2025 sicherten sich die Ostasiaten gegen den Rekordweltmeister am Kirin Challenge Cup einen 3:2-Sieg – den ersten nach zuvor elf Niederlagen und zwei Remis. Es darf eine Partie auf Augenhöhe erwartet werden. Wer entscheidet diese? Der bereits vierfache Torschütze Vinicius Junior für Brasilien? Oder Daichi Kamada von Crystal Palace, der auch schon zweimal erfolgreich war?

Deutschland – Dritter B/C/D/F (Montag, 29. Juni, 22:30 Uhr)

Spielort: Boston, USA, Kapazität: 65'000

Niederlande – Marokko (Dienstag, 30. Juni, 03:00 Uhr)

Spielort: Monterrey, Mexiko, Kapazität: 53'500

Bisherige WM-Duelle: Marokko – Niederlande 1:2 (1994, Gruppenphase)

Die Niederlande wurden ihrer Favoritenrolle in der Gruppe F gerecht, Marokko klassierte sich in der Gruppe C hinter Brasilien auf Rang 2 – ein fast logisches Duell also. Nun darf man gespannt sein, ob der WM-Halbfinalist von 2022 erneut gross auftrumpft – oder aber «Oranje» kein weiteres Marokko-Märchen zulassen wird.

Elfenbeinküste – Zweiter Gruppe I (Dienstag, 30. Juni, 19:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Sieger I – Dritter C/D/F/G/H (Dienstag, 30. Juni, 23:00 Uhr)

Spielort: New Jersey, USA, Kapazität: 82'500

Mexiko – Dritter C/E/F/H/I (Mittwoch, 1. Juli, 03:00 Uhr)

Spielort: Mexiko City, Mexiko, Kapazität: 83'000

Sieger L – Dritter E/H/I/J/K (Mittwoch, 1. Juli, 18:00 Uhr)

Spielort: Atlanta, USA, Kapazität: 75'000

Sieger G – Dritter A/E/H/I/J (Mittwoch, 1. Juli, 22:00 Uhr)

Spielort: Seattle, USA, Kapazität: 69'000

USA – Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2. Juli, 02:00 Uhr)

Spielort: San Francisco, USA, Kapazität: 71'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Die USA entfachten mit dem Gruppensieg die WM-Euphorie im eigenen Land so richtig. Da kann auch die 2:3-Niederlage zum Abschluss gegen die Türkei nichts daran ändern. Bosnien-Herzegowina musste als Dritter der Schweizer Gruppe B nur kurz zittern, ehe die Sechzehntelfinal-Teilnahme fix war. Die beiden Teams trafen bislang zweimal in Testspielen aufeinander, einmal gewannen die USA 1:0, einmal gab es ein 0:0.

Sieger H – Zweiter J (Donnerstag, 2. Juli, 21:00 Uhr)

Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität 70'000

Zweiter K - Zweiter L (Freitag, 3. Juli, 01:00 Uhr)

Spielort: Toronto, Kanada, Kapazität: 45'000

Schweiz - Dritter E/F/G/I/J (Freitag, 3. Juli, 05:00 Uhr)

Spielort: Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

Australien – Zweiter G (Freitag, 3. Juli, 20:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Argentinien – Zweiter H (Samstag, 4. Juli, 00:00 Uhr)

Spielort: Miami, USA, Kapazität: 65'000

Sieger K – Dritter D/E/I/J/L (Samstag, 4. Juli, 03:30 Uhr)

Spielort: Kansas City, USA, Kapazität: 73'000

FIFA WM 2026