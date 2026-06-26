Südafrika – Kanada (Sonntag 28. Juni, 21:00 Uhr)
- Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität: 70'000
- Bisherige WM-Duelle: keine
Nach der Niederlage gegen die Schweiz muss Kanada nun in den USA antreten. Dennoch dürfte dem WM-Co-Gastgeber die Unterstützungs-Hoheit im Stadion weiterhin gewiss sein. Beide Teams haben sich erstmals für die K.o.-Phase einer WM qualifiziert und schafften damit bereits Historisches. Eine Mannschaft wird mit dem Achtelfinal-Einzug noch weiter Geschichte schreiben.
Brasilien – Japan (Montag 29. Juni, 19:00 Uhr)
- Spielort: Houston, USA, Kapazität: 72'000
- Bisherige WM-Duelle: Japan – Brasilien 1:4 (2006, Gruppenphase)
Brasilien ist auf dem Papier der klare Favorit – auf den ersten Blick. Doch aufgepasst: Die letzte Partie zwischen diesen beiden Nationen ging an Japan. Im Oktober 2025 sicherten sich die Ostasiaten gegen den Rekordweltmeister am Kirin Challenge Cup einen 3:2-Sieg – den ersten nach zuvor elf Niederlagen und zwei Remis. Es darf eine Partie auf Augenhöhe erwartet werden. Wer entscheidet diese? Der bereits vierfache Torschütze Vinicius Junior für Brasilien? Oder Daichi Kamada von Crystal Palace, der auch schon zweimal erfolgreich war?
Deutschland – Dritter B/C/D/F (Montag, 29. Juni, 22:30 Uhr)
- Spielort: Boston, USA, Kapazität: 65'000
Niederlande – Marokko (Dienstag, 30. Juni, 03:00 Uhr)
- Spielort: Monterrey, Mexiko, Kapazität: 53'500
- Bisherige WM-Duelle: Marokko – Niederlande 1:2 (1994, Gruppenphase)
Die Niederlande wurden ihrer Favoritenrolle in der Gruppe F gerecht, Marokko klassierte sich in der Gruppe C hinter Brasilien auf Rang 2 – ein fast logisches Duell also. Nun darf man gespannt sein, ob der WM-Halbfinalist von 2022 erneut gross auftrumpft – oder aber «Oranje» kein weiteres Marokko-Märchen zulassen wird.
Elfenbeinküste – Zweiter Gruppe I (Dienstag, 30. Juni, 19:00 Uhr)
- Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000
Sieger I – Dritter C/D/F/G/H (Dienstag, 30. Juni, 23:00 Uhr)
- Spielort: New Jersey, USA, Kapazität: 82'500
Mexiko – Dritter C/E/F/H/I (Mittwoch, 1. Juli, 03:00 Uhr)
- Spielort: Mexiko City, Mexiko, Kapazität: 83'000
Sieger L – Dritter E/H/I/J/K (Mittwoch, 1. Juli, 18:00 Uhr)
- Spielort: Atlanta, USA, Kapazität: 75'000
Sieger G – Dritter A/E/H/I/J (Mittwoch, 1. Juli, 22:00 Uhr)
- Spielort: Seattle, USA, Kapazität: 69'000
USA – Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2. Juli, 02:00 Uhr)
- Spielort: San Francisco, USA, Kapazität: 71'000
- Bisherige WM-Duelle: keine
Die USA entfachten mit dem Gruppensieg die WM-Euphorie im eigenen Land so richtig. Da kann auch die 2:3-Niederlage zum Abschluss gegen die Türkei nichts daran ändern. Bosnien-Herzegowina musste als Dritter der Schweizer Gruppe B nur kurz zittern, ehe die Sechzehntelfinal-Teilnahme fix war. Die beiden Teams trafen bislang zweimal in Testspielen aufeinander, einmal gewannen die USA 1:0, einmal gab es ein 0:0.
Sieger H – Zweiter J (Donnerstag, 2. Juli, 21:00 Uhr)
- Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität 70'000
Zweiter K - Zweiter L (Freitag, 3. Juli, 01:00 Uhr)
- Spielort: Toronto, Kanada, Kapazität: 45'000
Schweiz - Dritter E/F/G/I/J (Freitag, 3. Juli, 05:00 Uhr)
- Spielort: Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000
Australien – Zweiter G (Freitag, 3. Juli, 20:00 Uhr)
- Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000
Argentinien – Zweiter H (Samstag, 4. Juli, 00:00 Uhr)
- Spielort: Miami, USA, Kapazität: 65'000
Sieger K – Dritter D/E/I/J/L (Samstag, 4. Juli, 03:30 Uhr)
- Spielort: Kansas City, USA, Kapazität: 73'000