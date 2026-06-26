Wer trifft auf wen in der 1. Runde der K.o.-Phase der WM 2026? Hier die wichtigsten Infos zu den verbleibenden Sechzehntelfinals.

Legende: Der Weg zum Titel sieht so aus. SRF

Elfenbeinküste – Norwegen (Dienstag, 30. Juni, 19:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Im Kampf um den Gruppensieg gab Norwegen gegen Frankreich im Prinzip schon vor dem Anpfiff Forfait. Die B-Elf ging zum Abschluss mit 1:4 unter, kann nun aber unter anderem auf einen ausgeruhten Erling Haaland zählen. Ob der Poker gegen die Elfenbeinküste aufgeht? Gegen die Ivorer haben die Norweger noch nie gespielt.

Frankreich – Schweden (Dienstag, 30. Juni, 23:00 Uhr)

Spielort: New Jersey, USA, Kapazität: 82'500

Bisherige WM-Duelle: keine

Frankreichs Gruppenphase war eine einzige Macht-Demonstration: 3 Spiele, 9 Punkte, 10:2 Tore. Besonders treffsicher zeigten sich die Stars Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé mit je 4 Treffern. Michael Olise glänzte mit 3 Vorlagen. Dem stehen die Schweden, deren Prunkstück ebenfalls die Offensive um Viktor Gyökeres (1), Alexander Isak (2) und Anthony Elanga (2) ist, nur in wenig nach. Trotzdem reichte es für «Tre Kronor» hinter den Niederlanden und Japan «nur» für Rang 3. Es darf ein Offensivspektakel erwartet werden.

Mexiko – Ecuador (Mittwoch, 1. Juli, 03:00 Uhr)

Spielort: Mexiko City, Mexiko, Kapazität: 83'000

Bisherige WM-Duelle: Mexiko – Ecuador 2:1 (2002, Gruppenphase)

Nach dem Gruppensieg mit 9 Punkten und 0 Gegentoren geht Gastgeber Mexiko als Favorit ins Duell mit dem defensivstarken Ecuador. Doch auch die Ecuadorianer rechnen sich Chancen aus, mit dem Sieg gegen Deutschland haben sie zum Ende der Gruppenphase ein echtes Ausrufezeichen abgesendet.

England – DR Kongo (Mittwoch, 1. Juli, 18:00 Uhr)

Spielort: Atlanta, USA, Kapazität: 75'000

Bisherige WM-Duelle: keine

England geht als klarer Favorit in diesen Sechzehntelfinal. Eigentlich. Denn in der Vorrunde haben die Engländer durchaus Mühe gehabt, gegen stark verteidigende Teams Lösungen zu finden. Gegen Panama resultierte nur ein 2:0, gegen Ghana gab's ein 0:0. Für die Demokratische Republik Kongo muss aber für eine Überraschung definitiv der perfekte Tag her.

Belgien – Senegal (Mittwoch, 1. Juli, 22:00 Uhr)

Spielort: Seattle, USA, Kapazität: 69'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Wie sich die Belgier noch den Gruppensieg geholt haben, wissen sie wohl selber nicht. Gegen Neuseeland konnten sie sich beim 5:1 aber den Frust vom Leib schiessen und endlich eigene WM-Tore erzielen. Doch hohe Siege kann auch der Senegal: Gegen den Irak resultierte am Ende ein 5:0. Dank dem Torverhältnis hat es der Senegal als Gruppendritter gerade so in die K.o.-Phase geschafft. Gegen Belgien muss aber dennoch noch nicht Schluss sein.

USA – Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2. Juli, 02:00 Uhr)

Spielort: San Francisco, USA, Kapazität: 71'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Die USA entfachten mit dem Gruppensieg die WM-Euphorie im eigenen Land so richtig. Da kann auch die 2:3-Niederlage zum Abschluss gegen die Türkei nichts daran ändern. Bosnien-Herzegowina musste als Dritter der Schweizer Gruppe B nur kurz zittern, ehe die Sechzehntelfinal-Teilnahme fix war. Die beiden Teams trafen bislang zweimal in Testspielen aufeinander, einmal gewannen die USA 1:0, einmal gab es ein 0:0.

Spanien – Österreich (Donnerstag, 2. Juli, 21:00 Uhr)

Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität 70'000

Bisherige WM-Duelle: Spanien – Österreich 2:1 (1978, Gruppenphase)

Eigentlich war Österreich schon ausgeschieden, doch ein letzter Angriff blieb der ÖFB-Elf gegen Algerien noch. Und tatsächlich gelang der späte Ausgleich und das Sechzehntelfinal-Ticket wanderte doch noch nach Österreich. Gegen noch nicht über alle Zweifel erhabene Spanier sind die Österreicher zwar Aussenseiter, werden sich aber nicht verstecken.

Portugal – Kroatien (Freitag, 3. Juli, 01:00 Uhr)

Spielort: Toronto, Kanada, Kapazität: 45'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Zwischen Portugal und Kroatien kommt's zu einem europäischen Duell. Beide Teams schlossen ihre Gruppen auf Rang 2 ab und können damit nicht restlos zufrieden sein. Die Altstars Cristiano Ronaldo und Luka Modric prägen ihre Mannschaften – sind aber auch immer wieder Kritik ausgesetzt.

Legende: Hier wird die Schweiz ihren Sechzehntelfinal bestreiten Das Stadion in Vancouver, wo die Schweiz Kanada in der Gruppenphase 2:1 schlug. Verity Griffin – FIFA/FIFA via Getty Images

Schweiz – Algerien (Freitag, 3. Juli, 05:00 Uhr)

Spielort: Vancouver, Kanada, Kapazität: 52'497

Bisherige WM-Duelle: keine

Die Schweiz hatte lange auf ihren Gegner warten müssen, Algerien schaffte die Qualifikation für die K.o.-Phase erst in letzter Sekunde. Nach Papierform müsste die Hürde für die Schweiz zu überspringen sein. Doch die Nordafrikaner werden besonders motiviert sein – schliesslich steht mit Vladimir Petkovic ein Ex-Nati-Trainer an der Seitenlinie. Es kommt also auch zum Duell zwischen Murat Yakin und seinem Vorgänger.

Australien – Ägypten (Freitag, 3. Juli, 20:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Australien legte den Grundstein zu Platz 2 in der Gruppe D mit einem 2:0 zum Auftakt gegen die Türkei. Danach gab es ein 0:2 gegen die USA und ein 0:0 gegen Paraguay. Ägypten schloss seine Gruppe hinter Belgien ebenfalls auf Rang 2 ab, blieb aber ungeschlagen und zog nur wegen der schlechteren Tordifferenz den Kürzeren gegenüber den «Roten Teufeln». Die Nordafrikaner bangen um ihren Star Mohamed Salah, der gegen den Iran ausgewechselt werden musste und anschliessend seinen linken Oberschenkel mit Eis kühlte.

Argentinien – Kap Verde (Samstag, 4. Juli, 00:00 Uhr)

Spielort: Miami, USA, Kapazität: 65'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Kap Verde steht bei seiner 1. WM-Teilnahme sensationell in der K.o.-Phase – ein Fussball-Märchen. Dem afrikanischen Inselstaat reichten dazu 3 Unentschieden, darunter auch ein 0:0 gegen Europameister Spanien, um Uruguay und Saudi-Arabien hinter sich zu lassen. Nun kommt es als Belohnung zum Duell mit dem amtierenden Weltmeister. Ob dieser sich ebenfalls die Zähne an der Defensive um den überragenden Torhüter Vozinha ausbeissen wird?

Kolumbien – Ghana (Samstag, 4. Juli, 03:30 Uhr)

Spielort: Kansas City, USA, Kapazität: 73'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Verdient hat sich Kolumbien den Gruppensieg geholt und dabei unter anderem Portugal hinter sich gelassen. Deshalb kommt es nun zum Duell mit Ghana, das seine Gruppe auf Rang 3 abschloss. Doch die Ghanaer zeigten sich bislang als schwerer Gegner, sie rangen unter anderem England ein 0:0 ab. Die Kolumbianer werden in der Offensive also Lösungen finden müssen. Der Sieger dieser Partie trifft im Achtelfinal auf die Schweiz oder Algerien.

Bereits gespielte Sechzehntelfinal-Partien:

FIFA WM 2026