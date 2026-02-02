 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Cassis spricht mit Lawrow

  • Peskow: «konstruktive Gespräche in Abu Dhabi»
  • Lawrow: «OSZE läuft Gefahr der Selbstzerstörung»
  • Gespräch zwischen Cassis und Lawrow hat begonnen
  • Hochrangiges Mitglied des russischen Militärs angeschossen
  • Toter und Verletzte in der Region Dnipropetrowsk
  • Russland meldet ukrainische Angriffe auf Grenzregion
  • Aussenminister Cassis trifft heute russischen Amtskollegen Lawrow
  • Region Saporischja: Ehepaar stirbt bei Drohnenangriff
  • Estland schränkt Betrieb der Grenzübergänge zu Russland ein
  • Selenski: Weitere Verhandlungen möglicherweise in den USA

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.2.2026, 19:30 Uhr

