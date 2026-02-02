- Bundesrat Ignazio Cassis unterredet sich in Moskau in seiner Funktion als OSZE-Vorsitzender mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow.
- In Moskau ist ein hochrangiges Mitglied des Militärs von einem Unbekannten in einer Wohnung mehrfach angeschossen worden.
- Die Ukraine und Russland haben ihre zweitägigen Friedensgespräche in Abu Dhabi offenbar beendet. Unter Vermittlung der USA einigten sich die Konfliktparteien auf den Austausch von mehreren Hundert Kriegsgefangenen.
Themen in diesem Newsticker
- Peskow: «konstruktive Gespräche in Abu Dhabi»
- Lawrow: «OSZE läuft Gefahr der Selbstzerstörung»
- Gespräch zwischen Cassis und Lawrow hat begonnen
- Hochrangiges Mitglied des russischen Militärs angeschossen
- Toter und Verletzte in der Region Dnipropetrowsk
- Russland meldet ukrainische Angriffe auf Grenzregion
- Aussenminister Cassis trifft heute russischen Amtskollegen Lawrow
- Region Saporischja: Ehepaar stirbt bei Drohnenangriff
- Estland schränkt Betrieb der Grenzübergänge zu Russland ein
- Selenski: Weitere Verhandlungen möglicherweise in den USA
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF