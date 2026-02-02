- Bei russischen Angriffen auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine hat es ein Todesopfer und mehrere Verletzte gegeben.
- Nach dem Attentat auf den russischen Top-General Wladimir Alexejew sprechen russische Behörden von zwei Festnahmen. Moskau macht die Ukraine verantwortlich.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski erklärte gemäss übereinstimmenden Berichten, Washington wolle bis Juni ein Ende des Krieges in der Ukraine erreichen.
Themen in diesem Newsticker
- Frau stirbt bei russischem Angriff in der Ukraine
- Selenski meldet Sanktionen gegen Waffenzulieferer
- Ukraine: Russland greift erneut Ölanlagen an
- Nach Attentat auf Alexejew: Russland beschuldigt die Ukraine
- Festnahmen nach Schüssen auf russischen Generalleutnant
- Selenski: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom
- Medien: Zwei Verdächtige nach Anschlag auf russischen General
- Selenski: USA wollen Kriegsende bis Anfang des Sommers
- Über 400 Drohnen und 40 Raketen auf ukrainische Energieziele
- Luftraum über Südostpolen nach Militäreinsatz wieder offen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
