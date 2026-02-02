- Jetzt live: Bundesrat und OSZE-Vorsitzender Ignazio Cassis informiert nach Treffen mit Russlands Aussenminister Sergei Lawrow die Medien in Wien.
- Die EU-Kommission hat ein neues gegen Russland gerichtetes Sanktionspaket vorgeschlagen. Es betreffe die Bereiche Energie, Finanzdienstleistungen und Handel, teilt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit.
- In Moskau ist ein hochrangiges Mitglied des Militärs von einem Unbekannten in einer Wohnung mehrfach angeschossen worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Gespräch mit US-Aussenminister Rubio
- OSZE kann Verhandlungslösung begleiten
- Cassis: Dialog wurde aufgegriffen
- Cassis informiert über Gespräch mit Lawrow
- Estland verhängt Einreiseverbote für russische Kriegsteilnehmer
- Von der Leyen kündigt weitere Sanktionen an
- Lieferung von AIM-Raketen aus Kanada in die Ukraine angelaufen
- Cassis äussert sich zu Treffen mit Lawrow
- Ukraine: über 300 russische Drohnenangriffe
- Peskow: «konstruktive Gespräche in Abu Dhabi»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF