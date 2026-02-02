- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigt, dass wieder direkte Gespräche zwischen europäischen Staaten und Russland vorbereitet werden.
- Unterhändler aus Kiew und Moskau planen am Mittwoch ein zweites Treffen in Abu Dhabi unter Vermittlung der USA.
- Nach der neunten, grossangelegte Angriffswelle auf die Energieversorgung der Ukraine seit Oktober stehe das Stromnetz des Landes kurz vor dem Zusammenbruch, teilt das ukrainischen Energieministerium mit.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi
- Macron bestätigt Vorbereitung für neuen Dialog mit Moskau
- Warum Cassis beim Besuch in Moskau die Hände gebunden sind
- Energieversorgung in der Ukraine vor dem Zusammenbruch
- Selenski will mit USA über Konsequenzen für Russland beraten
- Selenski: Ansatz von Verhandlungsteam wird angepasst
- Von der Leyen zum vierten Jahrestag des Krieges in Kiew erwartet
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew eingetroffen
- Russland: Haben Energie- und Militäranlagen angegriffen
- Russland hat mit 450 Drohnen und über 60 Raketen angegriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF