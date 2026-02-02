 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Macron bestätigt Vorbereitung neuer Gespräche mit Moskau

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi
  • Macron bestätigt Vorbereitung für neuen Dialog mit Moskau
  • Warum Cassis beim Besuch in Moskau die Hände gebunden sind
  • Energieversorgung in der Ukraine vor dem Zusammenbruch
  • Selenski will mit USA über Konsequenzen für Russland beraten
  • Selenski: Ansatz von Verhandlungsteam wird angepasst
  • Von der Leyen zum vierten Jahrestag des Krieges in Kiew erwartet
  • Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew eingetroffen
  • Russland: Haben Energie- und Militäranlagen angegriffen
  • Russland hat mit 450 Drohnen und über 60 Raketen angegriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 3.2.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)