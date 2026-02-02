- Der Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Sein Besuch kommt vor dem Hintergrund neuer schwerer russischer Angriffe auf zivile Objekte, speziell Energieanlagen.
- Die Ukraine vermeldete mehrere russische Angriffe auf die Metropolen Kiew und Charkiw.
- Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der Besuch in Kiew steht im Zusammenhang mit der Rolle der Schweiz als Vorsitzende der OSZE.
- Am Freitag soll Cassis nach Moskau reisen. Dies schreibt die OSZE in einer Mitteilung. Das EDA hat die Meldung bislang nicht bestätigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Ansatz von Verhandlungsteam wird angepasst
- Von der Leyen zum vierten Jahrestag des Krieges in Kiew erwartet
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew eingetroffen
- Russland: Haben Energie- und Militäranlagen angegriffen
- Russland hat mit 450 Drohnen und über 60 Raketen angegriffen
- Raketen gegen Kiew und Charkiw
- Selenski: Weniger russische Angriffe auf Infrastruktur
- Russland militarisiert Kinder in besetzten Gebieten
- Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
- Cassis trifft Selenski
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF