- Ein russischer Angriff hat eine Energieanlage in der südukrainischen Schwarzmeerregion Odessa beschädigt. Der Schaden sei beträchtlich, so der Energieversorger.
- Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Montag nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland rüstet laut Estland wegen Machtverhältnis in Europa auf
- Russischer Angriff beschädigt Energieanlage in der Region Odessa
- Lawrow: Zum Frieden ist es noch ein langer Weg
- Streit um Helm von ukrainischem Athleten bei Olympia
- Selenski verspricht Hausbesitzern Hilfe bei Kauf von Generatoren
- Ukraine will eigene Waffen exportieren
- EU-Diplomaten fordern erstmals Sanktionen auf ausländische Häfen
- Energieanlagen erneut bei russischen Angriffen getroffen
- Lawrow kritisiert US-Vorgehen bei Ukraine-Verhandlungen
- Desertion schwächt die ukrainische Front
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF