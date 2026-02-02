- Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der Besuch in Kiew steht im Zusammenhang mit der Rolle der Schweiz als Vorsitzende der OSZE.
- Am Freitag soll Cassis nach Moskau reisen. Dies schreibt die OSZE in einer Mitteilung. Das EDA hat die Meldung bislang nicht bestätigt.
- Die Ukraine und Russland setzen ihre Gespräche über ein Kriegsende am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi fort. Nach Angaben des Weissen Hauses wird auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff daran teilnehmen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- OSZE bestätigt Cassis' Reise nach Moskau
- Infantino will Russland zurück auf die Fussballbühne holen
- Ungarn klagt gegen EU-Importstopp für russisches Erdgas
- USA bestätigen Gespräche in Abu Dhabi
- Kreml kündigt Moskau-Reise von Ignazio Cassis an
- Grossbritannien entzieht russischem Diplomaten Akkreditierung
- Ukraine setzt auf Abfangdrohnen gegen russische Angriffe
- Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist
- Kreml: Gespräche in Abu Dhabi am Mittwoch und Donnerstag
- Deutschland: Festnahmen nach Verstoss gegen Russland-Sanktionen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF