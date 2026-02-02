- Wegen eines russischen Angriffs auf ein Heizkraftwerk werden für unabsehbare Zeit über 1100 Wohnblöcke in Kiew ohne Heizung sein.
- Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa mit.
- Die Ukraine und Russland haben ihre zweitägigen Friedensgespräche in Abu Dhabi offenbar beendet. Unter Vermittlung der USA einigten sich die Konfliktparteien auf den Austausch von mehreren Hundert Kriegsgefangenen.
- Russlands Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um die Hälfte eingebrochen.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF