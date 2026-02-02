- Russland hat nach Angaben von Wolodimir Selenski den Energiesektor der Ukraine mit mehr als 400 Drohnen und rund 40 Raketen angegriffen.
- Laut Cassis könnte die OSZE eine allfällige Waffenruhe begleiten. Trotz des «grossen Misstrauens» zwischen der Ukraine und Russland will die Organisation eine Dialogplattform sein.
- In Moskau ist ein hochrangiges Mitglied des Militärs von einem Unbekannten in einer Wohnung mehrfach angeschossen worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- USA drängen auf Kriegsende vor dem Sommer
- Über 400 Drohnen und 40 Raketen auf ukrainische Energieziele
- Luftraum über Südostpolen nach Militäreinsatz wieder offen
- Russland greift ukrainische Energieinfrastruktur massiv an
- Trump spricht von «sehr, sehr guten Gesprächen»
- Rubio: Kein neuer Atomvertrag nur mit Moskau
- Selenski fordert nach Angriffen schnellere Reparaturen
- Kreml: dritte Verhandlungsrunde wird «bald» stattfinden
- Selenski: Russland «versucht, das Licht der Ukraine zu zerstören»
- Cassis: Gespräch mit US-Aussenminister Rubio
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF