- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Änderungen in der Organisation der Flugabwehr angekündigt. Hintergrund sind die andauernden russischen Drohnenangriffe.
- Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat die territorialen Maximalforderungen Russlands an die Ukraine bekräftigt. Die traditionell russischen Gebiete sollen angeschlossen werden.
- Die USA rechnen mit weiteren Waffenkäufen in den USA zugunsten der Ukraine im Rahmen der Initiative «Prioritised Ukraine Requirements List» (PURL).
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
- Lawrow will «den Süden der Ukraine heim nach Russland holen»
- USA erwarten weitere Zusagen für Waffenkäufe für die Ukraine
- Mehr als 95'000 Menschen in Region Odessa ohne Strom
- Macron will Dialog mit Putin – Kreml ist bereit
- Russland rüstet laut Estland wegen Machtverhältnis in Europa auf
- Russischer Angriff beschädigt Energieanlage in der Region Odessa
- Lawrow: Zum Frieden ist es noch ein langer Weg
- Streit um Helm von ukrainischem Athleten bei Olympia
- Selenski verspricht Hausbesitzern Hilfe bei Kauf von Generatoren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF