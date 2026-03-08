- Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk über die Individualbesteuerung, die SRG-, Klimafonds- und Bargeld-Initiative sowie bei letzterer auch über den Gegenentwurf.
- In den Kantonen Glarus, Nid- und Obwalden sowie in der Waadt werden Regierungen und teils Parlamente gewählt. In Appenzell Ausserrhoden kommt es zu einer Ersatzwahl für den Nationalratssitz.
- In diversen Regionen sind Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Die Städte Zürich und Winterthur wählen ihre Regierungen und Parlamente. Die Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveticker mitverfolgen.
- Ab 12 Uhr ist SRF 1 live mit dabei. Sie können hier das Abstimmungsstudio sehen.
Individualbesteuerung
JA
NEIN
SRG-Initiative
JA
NEIN
Klimafonds-Initiative
JA
NEIN
Bargeld-Initiative
JA
NEIN
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
JA
NEIN
Themen in diesem Liveticker
- Was Sie heute bei SRF erwartet – TV und Radio
- Basel-Stadt: Elektronische Stimmen wohl nicht zählbar
- Die kommunalen Wahlen
- Kantonale Abstimmungen
- Die kantonalen Wahlen
- Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen
- Worum geht es bei der Bargeld-Initiative und dem Gegenentwurf?
- Worum geht es bei der Klimafonds-Initiative?
- Worum geht es bei der SRG-Initiative?
- Worum geht es bei der Individualbesteuerung?
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.