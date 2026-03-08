 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Abstimmungen und Wahlen live Die Schweiz stimmt ab – um 12 Uhr folgen die Trends

Autoren: 

08.03.2026, 10:32

Teilen

Individualbesteuerung

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12 Uhr

noch kein Trend 

SRG-Initiative

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12 Uhr

noch kein Trend 

Klimafonds-Initiative

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12 Uhr

noch kein Trend 

Bargeld-Initiative

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12 Uhr

noch kein Trend 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12 Uhr

noch kein Trend 

Themen in diesem Liveticker

  • Was Sie heute bei SRF erwartet – TV und Radio
  • Basel-Stadt: Elektronische Stimmen wohl nicht zählbar
  • Die kommunalen Wahlen
  • Kantonale Abstimmungen
  • Die kantonalen Wahlen
  • Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen
  • Worum geht es bei der Bargeld-Initiative und dem Gegenentwurf?
  • Worum geht es bei der Klimafonds-Initiative?
  • Worum geht es bei der SRG-Initiative?
  • Worum geht es bei der Individualbesteuerung?

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

SRF 4 News, 8.3.2026, 10 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)