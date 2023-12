Ein Duell mit dem Nachbarn für den SFV

00:33 Video Die Schweiz wird in die Gruppe A gelost Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Nach einer sehr durchzogenen Qualifikation für die EURO 2024 droht der Schweizer Fussball-Nati an der Auslosung eine Horror-Gruppe. Aber es kommt anders. Die Schweizer dürfen sich auf eine attraktive, aber machbare Gruppe mit Gastgeber Deutschland, Ungarn und Schottland freuen.

Odermatt unschlagbar

01:34 Video Der Siegeslauf von Marco Odermatt Aus Sport-Clip vom 18.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

In Alta Badia entscheidet Marco Odermatt auch den zweiten Riesenslalom innerhalb von 24 Stunden für sich. Der Nidwaldner fährt in einer eigenen Liga und distanziert die Konkurrenz um über eine Sekunde. Für Odermatt ist es saisonübergreifend der sechste Sieg im Riesenslalom in Folge.

Flury und Hählen sorgen für Freudentag

02:41 Video «Unbeschreiblich, dass wir das zusammen erleben dürfen» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Die Abfahrt der Frauen in Val d'Isère wird zum grossen Triumph für Swiss-Ski. Weltmeisterin Jasmine Flury gewinnt vor ihrer Landsfrau Joana Hählen. Entsprechend gross ist die Freude des Spitzen-Duos im Interview nach dem Rennen.

Mit dieser Folge wird unsere Rückblick-Serie beendet. Hier gibt es die Monate Januar bis November zum Nachschauen.