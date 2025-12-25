Die Bündner treten mit breiter Brust zum Spengler Cup an. Eine Erfolgsgarantie ist das nicht.

Legende: Jubeln diese Saison meist vor Heimkulisse Die Spieler des HC Davos. KEYSTONE/Juergen Staiger

Der HC Davos nimmt den nächsten Anlauf für den alleinigen Rekord am Spengler Cup. Der Traditionsklub teilt sich die Bestmarke der meisten Triumphe am Turnier über die Festtage mit Team Canada. Je 16 Mal stemmten der HCD und die kanadische Auswahl die Trophäe an Silvester in die Höhe.

Die Vorzeichen stehen gut für die Bündner. Das Team von Trainer Josh Holden hat in der National League in dieser Saison bisher zu brillieren gewusst. Die Tabellenführung ist ebenso unangefochten wie die Heimstärke. 16 von 18 Spielen gestaltete der HC Davos zu Hause erfolgreich.

2023 aus dem Mittelmass zum Titel

Da passt es doch gerade, dass die «Steinböcke» ein ganzes Turnier vor heimischem Anhang spielen, oder? Ganz so einfach ist es nicht. Eine starke Form in der Meisterschaft überträgt sich nicht einfach automatisch auf den Spengler Cup – und umgekehrt. Beim letzten Spengler-Cup-Triumph im Jahr 2023 waren die Bündner zum Jahreswechsel in der Liga biederes Mittelmass (6.).

Gleichzeitig ist es eine Seltenheit, dass der HCD als Ligakrösus zum ältesten Eishockeyturnier der Welt antritt. Zuletzt war dies 2010 der Fall. Damals setzte es gegen Dauerrivale Team Canada im Halbfinal eine bittere 0:4-Klatsche ab. Apropos Halbfinal: Da war für Davos auch im Vorjahr Schluss – gegen den späteren Sieger Fribourg-Gottéron.

Die beiden Gruppen