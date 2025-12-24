Bei IFK Helsinki, das sich nach einem schwierigen Saisonstart fangen konnte, ist Coach Olli Jokinen der Star. In Davos sind die Finnen schon seit 8 Spielen sieglos.

Legende: Seine Impulse sind gefragt In Davos will der finnische Klub IFK Helsinki unter dem neuen Cheftrainer Olli Jokinen das Verliererimage, das ihm zuletzt angehaftet ist, abstreifen. imago images/Matti Raivio/All Over Press

Wie Sparta Prag in der gleichen Gruppe Torriani gibt IFK Helsinki nach 2022 sein Comeback im Landwassertal. Die Finnen werden am 2. Tag nachmittags gegen den Verlierer aus der Begegnung Sparta Prag vs. Titelhalter Gottéron ins Turnier einsteigen – und dabei nach den ersten Punkten seit dem 29. Dezember 1995 (6:3 gegen Davos) streben.

Denn die Nordländer reihten zuletzt am Spengler Cup nicht bloss 8 Niederlagen aneinander, sondern sind noch gänzlich ohne Trophäe. Dafür eroberten sie in der heimischen Meisterschaft schon 7 Titel und zeichnen sich seit über einem Jahrzehnt als Dauergast in den Liiga-Playoffs durch Konstanz aus – um diese kämpfen sie allerdings aktuell. Nicht zuletzt infolge einer Verletzungsmisere durchschreiten die Hauptstädter auf Tabellenrang 13 ein Tief, scheinen sich aber allmählich wieder im Aufschwung zu befinden.

NHL-Exporte als Vorbilder

Beim 5. Anlauf in Davos ist die Mannschaft nach wie vor gespickt mit Routiniers auf der einen und aufstrebenden Spielern auf der anderen Seite. Beispiele gefällig? Als Torhüter agiert mit Niko Hovinen (37-jährig) ein Weltmeister aus dem Jahr 2011. Die früheren NHL-Exporte, Center Jori Lehterä (38) sowie Captain Iiro Pakarinen (34), fallen zwar seit längerem verletzt aus, sollen aber gemäss den Verantwortlichen in der Kabine eine zentrale Rolle übernehmen.

Im Kader stehen ebenso zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs – 7 mit Jahrgang 2004 oder jünger. Sie alle wollen in den Spuren von Miro Heiskanen (26) und Anton Lundell (24) wandeln, die von IFK Helsinki den Sprung in die NHL geschafft haben.

Olli Jokinen (47), der Mann an der Bande seit dieser Saison, trägt den prominentesten Namen. Der frühere Meisterspieler des Klubs (1998 als 19-Jähriger) bestritt einst 1231 Einsätze in der Regular Season der NHL und buchte zwischendurch (2004) auch für den EHC Kloten Skorerpunkte.

Hinweis: Alle Spiele sind live auf SRF zwei zu sehen – mit Ausnahme des 1. Viertelfinals, der am 29.12. auf SRF info übertragen wird. Sie können auch mittels Stream und Ticker in der Sport App sowie auf der Webseite srf.ch/sport dabei sein.

Die beiden Gruppen