Spieldaten: Der Spengler Cup beginnt wie gewohnt am Stephanstag und umfasst bis und mit 30. Dezember täglich zwei Spiele (15:10/20:15 Uhr). Das Turnier endet mit dem Final an Silvester (12:10 Uhr). Insgesamt werden an 6 Tagen 11 Partien im Eisstadion mit seinen rund 7000 Plätzen ausgetragen.
Modus: Nach je 3 Gruppenspielen ziehen die Sieger direkt in die Halbfinals ein. Die Gruppenzweiten und -dritten spielen über Kreuz um die beiden anderen Halbfinal-Plätze.
Teilnehmer: Wie zuletzt mischt das Schweizer Duo Fribourg-Gottéron und Davos mit. Auch Übersee ist heuer mit dem bewährten Team Canada und den U.S. Collegiate Selects doppelt vertreten. IFK Helsinki (FIN) sowie Sparta Prag (CZE) – zuletzt je 2022 zu Gast – machen aus der 97. Auflage ein 5-Nationen-Turnier.
Schweizer Siegesserie: Nachdem der Anlass 2020 und 2021 infolge Corona 2-mal hatte pausieren müssen, waren die National-League-Klubs im Kampf um den Turniersieg stets tonangebend – und zwar gleich 3 verschiedene. 2022 triumphierte mit Ambri-Piotta erstmals seit 2014 (und Genf) wieder ein hiesiger Vertreter, im Jahr darauf war die Reihe am Gastgeber HC Davos, der zuletzt von Fribourg-Gottéron abgelöst wurde.
Rekordsieger: Sollten sich bei der 97. Ausgabe entweder die Hausherren aus Davos oder die Gäste aus Kanada durchsetzen, gäbe es einen alleinigen Rekordhalter. Denn beide Mannschaften vereinen je 16 Erfolge auf dem Konto. Allerdings liegt der jüngste Triumph der «Ahornblätter» (2019) länger zurück als jener des HCD (2023). Abgesehen vom Titelhalter aus der Saanestadt konnten die anderen 3 Equipen in der Neuzeit noch keinen Turniersieg verbuchen.
Geschichte: Der Spengler Cup gilt als ältestes Eishockeyturnier der Welt. Es fand 1923 erstmals statt. Nur 1939, 1940 (Krieg), 1949, 1956 (Organisation) sowie eben 2020 und 2021 (Coronavirus) fiel es aus.
Spengler Cup bei SRF: Alle Spiele sind live auf SRF zwei zu sehen – mit Ausnahme des 1. Viertelfinals, der am Montag, 29. Dezember, auf SRF info übertragen wird. Sie können auch mittels Stream und Ticker in der Sport App sowie auf der Webseite srf.ch/sport dabei sein.