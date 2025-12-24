Stars am Spengler Cup

Bild 1 von 8. James Reimer, Team Canada. Der wohl namhafteste Star bei den Kanadiern ist ein Torhüter. Der 37-Jährige spielte bis zum Ende der letzten Saison in der NHL, wo er für verschiedene Teams insgesamt 525 Spiele absolvierte. Reimer kommt in seiner Karriere in der besten Liga der Welt auf eine Abwehrquote von 91 Prozent. Aktuell hält er sich bein den Rapperswil-Jona Lakers fit.

