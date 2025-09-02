Gleich 13 Spieler aus dem aktuellen Nati-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Slowenien haben in diesem Sommer den Klub gewechselt. Einige davon fädelten ihren Transfer erst kurz vor der Deadline ein, während des ersten Nati-Zusammenzugs der neuen Saison. Welche Konsequenzen haben die Wechsel für die SFV-Auswahl? SRF-Experte Beni Huggel gibt für ausgewählte Akteure eine Einschätzung ab.

Ardon Jashari (von Brügge zu AC Milan): «Das ist ein Aufstieg für ihn, Serie A, ein Topverein, ein ehemaliger Champions-League-Sieger. Aber natürlich wird auch viel von ihm erwartet. Er muss seine super Saison bei Brügge auf höherem Niveau bestätigen, aber das traue ich ihm zu.»

Fabian Rieder (von Stade Rennes zu Augsburg): «Er kennt die Liga bereits aus Stuttgart. Der 5-Jahres-Vertrag ist ein Statement von Augsburg an ihn. Er muss jetzt zeigen, dass er auf diesem Niveau Stammspieler sein kann. Ich traue es ihm absolut zu. Er ist physisch und spielerisch top.»

Vincent Sierro (von Toulouse zu Al-Shabab): «Ich war schon überrascht von seinem Wechsel nach Saudi-Arabien. Schliesslich war er Captain und ein wichtiger Spieler in der Ligue 1. Das dürfte schon mit dem Portemonnaie zu tun haben, was auch nicht verwerflich ist. Ich ging davon aus, dass das seine Chancen in der Nati schmälern wird. Aber Murat Yakin (Nationaltrainer, Anm. d. Red.) meinte, dass das für ihn kein Problem sei.»

Cedric Itten (von YB zu Düsseldorf): «Er konnte die Lücke nach dem Abgang von Jean-Pierre Nsame bei YB nicht immer schliessen. Deshalb ist es gut, einen Neuanfang in der 2. Bundesliga zu wagen. Wenn er dort regelmässig trifft, hilft das der Schweizer Nati.»

