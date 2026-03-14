Der 9. und letzte Wettkampftag bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

Legende: Eine nordamerikanische Angelegenheit im Endspiel Die USA sicherten sich das Final-Ticket dank einem 6:1 im Halbfinal über die Tschechei. imago images/Mickael Chavet

Die Paralympics Milano Cortina 2026 werden mit Ski Alpin, Para-Langlauf und dem Eishockey-Turnier beschlossen. Beim letzten Programmpunkt lautet ab 16:05 Uhr in Mailand die Affiche um Gold USA vs. Kanada. Diese Begegnung findet somit abermals eine Neuauflage, denn schon rund 3 Wochen zuvor standen sich bei den Winterspielen im Regelsport sowohl bei den Frauen wie bei den Männern die gleichen Eishockey-Grossmächte gegenüber.

Auf der Skipiste in Cortina sowie in der Langlauf-Loipe in Tesero ist das Paralympic Swiss Team nochmals mit von der Partie. Bei seinem 5. Start jagt Medaillenhamsterer Robin Cuche seinen 4. Podestplatz: Doppel-Gold aus den beiden Speed-Disziplinen sowie Silber im Riesenslalom nennt er schon sein Eigen. Die grössten Hoffnungen, die bisherige Schweizer Ausbeute von total 5 Medaillen zu vermehren, dürften im Slalom wiederum auf den Schultern des Neuenburgers liegen.