Die Paralympics Milano Cortina 2026 werden mit Ski Alpin, Para-Langlauf und dem Eishockey-Turnier beschlossen. Beim letzten Programmpunkt lautet ab 16:05 Uhr in Mailand die Affiche um Gold USA vs. Kanada. Diese Begegnung findet somit abermals eine Neuauflage, denn schon rund 3 Wochen zuvor standen sich bei den Winterspielen im Regelsport sowohl bei den Frauen wie bei den Männern die gleichen Eishockey-Grossmächte gegenüber.
Auf der Skipiste in Cortina sowie in der Langlauf-Loipe in Tesero ist das Paralympic Swiss Team nochmals mit von der Partie. Bei seinem 5. Start jagt Medaillenhamsterer Robin Cuche seinen 4. Podestplatz: Doppel-Gold aus den beiden Speed-Disziplinen sowie Silber im Riesenslalom nennt er schon sein Eigen. Die grössten Hoffnungen, die bisherige Schweizer Ausbeute von total 5 Medaillen zu vermehren, dürften im Slalom wiederum auf den Schultern des Neuenburgers liegen.
Sendehinweise Sonntag
- Ski Alpin: Den Slalom gibt es ab 08:45 Uhr im kommentierten Livestream. Die Entscheidung mit dem 2. Durchgang beginnt um 11:50 Uhr. Die 5 Schweizer Starter sind in den Kategorien Stehend und Sitzend eingeteilt und kommen pro Lauf jeweils in der 2. bzw. 3. Tranche nach jener für Sehbeeinträchtige (ab ca. 9:25 Uhr bzw. 12:20 Uhr) zum Zug.
- Langlauf: Das Rennen über 20 km mit Intervallstart zeigen wir Ihnen ab 10:15 Uhr im kommentierten Livestream. Die Kategorie Stehend mit Luca Tavasci als einziger Schweizer Athlet beginnt um 10:30 Uhr.
- Um 20:00 Uhr wird auf SRF zwei die letzte Folge der Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.
- Um 20:25 Uhr zeigen wir Ihnen im Stream die Schlussfeier aus der Curlinghalle in Cortina d'Ampezzo. Durch die Übertragung begleitet Kommentator Beat Sprecher.
Hier gibt es weitere Events bei «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) zu sehen.