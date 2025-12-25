Zwölf Monate, zwölf Fragen: Was haben Sie mitbekommen, was verpasst? Erinnern Sie sich an alle Schlüsselmomente aus Kunst, Musik, Film und Co. – und auch an die Details? Testen Sie Ihr Wissen im grossen Jahresrückblick-Quiz der SRF-Kulturredaktion!
Jahresrückblick 2025: Die Übersicht
Von Film bis Literatur: Was uns 2025 in der Kultur überraschte, beeindruckte – und bisweilen auch enttäuschte. Die Rückblicke auf das endende Kulturjahr:
- Die beliebtesten Kultur-Artikel
- Die tollsten Kulturmomente
- Die musikalischen Rekorde
- Die besten Pop-Alben
- Die Jazz-Highlights
- Die Highlights im Schweizer Pop
- Die Klassik-Highlights
