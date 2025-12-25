 Zum Inhalt springen

Kulturquiz des Jahres Von JJ am ESC bis zur Labubu-Mania: Das grosse Kulturquiz 2025

25.12.2025, 17:15

Zwölf Monate, zwölf Fragen: Was haben Sie mitbekommen, was verpasst? Erinnern Sie sich an alle Schlüsselmomente aus Kunst, Musik, Film und Co. – und auch an die Details? Testen Sie Ihr Wissen im grossen Jahresrückblick-Quiz der SRF-Kulturredaktion!

Jahresrückblick 2025: Die Übersicht

Von Film bis Literatur: Was uns 2025 in der Kultur überraschte, beeindruckte – und bisweilen auch enttäuschte. Die Rückblicke auf das endende Kulturjahr:

Die Quizwelt auf SRF

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

