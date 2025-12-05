Kinder, Kinder, Kinder – aber auch Satire, Sucht und Scheidung: Hier lesen Sie, welche Geschichten aus Kultur und Gesellschaft 2025 am meisten bewegt, berührt und bereichert haben.
Viele Kinder zeugen = Zivilisation retten?
Ist die Rechnung so einfach? Für Pronatalisten wie Elon Musk oder auch Simone und Malcom Collins aus den USA schon. Sie fürchten den Bevölkerungskollaps – und «produzieren» ein Kind nach dem anderen. Und sie sind überzeugt, dass ihre Nachkommen die «neue Führungsschicht der Welt» werden.
Bedürfnisse über alles?!
Apropos Kinder: Welche Erziehungsform ist die richtige? So manche Momfluencerin und zig Ratgeber finden: die Bedürfnisorientierte. Dieser Ansatz geht davon aus, dass hinter jedem unerwünschten Verhalten eines Kindes ein natürliches Bedürfnis steckt. Doch diese Art Erziehung ist schwierig umzusetzen – und realitätsfremd, meint der Experte.
Blauäugig und brisant
Ein Wortspiel macht aus einer Jeans-Werbung ein ideologisches Minenfeld. Schauspielerin Sydney Sweeney wird zur Projektionsfläche für rechte Träume und linke Empörung. Rekonstruktion einer Kampagne um «Great Jeans», die einen Kulturkampf entfacht, der bis ins Oval Office reicht.
Kreativ, bodenständig, typisch Gen Z
Rama Duwaji, 28, Künstlerin und Illustratorin, ist bald New Yorks neue First Lady. Aber: Sie teilte keine Wahlkampfbotschaften und verzichtet auf Amts-Ästhetik. Stattdessen setzt sie auf leise Präsenz. Ein Porträtversuch.
«Ein Burnout kann ich mir nicht leisten»
Familiengeschichten waren 2025 insgesamt sehr beliebt. Diese Reportage begleitet Manuela und Patric und deren mehrfachbehinderte Tochter Michelle im Alltag. Die ersten drei Jahre waren eher eine Trauerphase, heute ist ihr Leben immer noch von Erschöpfung gekennzeichnet – aber auch von viel Liebe.
Gerade geschieden
Das Ende einer Ehe ist kein Tabu mehr. Es bietet unendlich Stoff: für Serien, Alben, Reels. Und im Privaten? Da ist so ein Ehe-Ende meist unglamourös. 16 Menschen erzählen, was sie an ihrer Scheidung am meisten überrascht hat.
Satan-Satire
In der Animations-Serie «South Park» wird US-Präsident Trump in gewohnt derber Manier durch den Kakao gezogen. Eine Episode zeigt ihn als KI-Version nackt im Bett mit Satan, wo er um Sex bittet – eine Szene, die auch durch die Comic-haft winzige Darstellung seines Penis für Aufsehen sorgte. Das Weisse Haus fand das nicht witzig.
Kokain, Sucht und Familie
Kokain gilt als harmlose Lifestyle-Droge. Doch Marina Jungs Sohn Benedict ist – trotz vieler Ausstiegsversuche – an den Folgen des Konsums gestorben. Der Artikel erzählt seine Geschichte und macht deutlich, warum Sucht eine Krankheit ist – und wie wichtig es ist, dass Angehörige korrekt aufgeklärt werden.
Hat die Pille ausgedient?
In den 1990er-Jahren verhüteten laut Bundesamt für Statistik noch mehr als die Hälfte der Frauen mit der Pille. 2022 sind es nur noch 16 Prozent. Die Antibabypille hat also ein Imageproblem: Für immer mehr Frauen kommen Hormone immer weniger infrage. Die Gründe? Starke Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen oder weniger Lust auf Sex.
#greyhairjourney
Beim Thema graue Haare wird oft mit zweierlei Mass gemessen. Ein Mann in Grau? Da haben viele George Clooney vor Augen, einen sexy Silberfuchs. Eine Frau in Grau? Eher unüblich. Das unter Britinnen bekannte Motto «Dye until you die» – «Töne bis zum Tod» – betrifft eine Mehrheit der Frauen. Unsere Autorin hat mit fast 40 beschlossen, es einfach sein zu lassen. Befinden wir uns da etwa mitten in einem Kulturwandel?
