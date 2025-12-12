Von federleicht bis brachial: Diese Schweizer Songs haben uns dieses Jahr angesteckt.

Joya Marleen mit «Difficult»

Es gibt Songs, die hört man, und es macht BAM! Kein Wunder ist Joya Marleen dieses Jahr noch vor Ed Sheeran die meistgespielte Künstlerin auf SRF 3 und auch international durchgestartet. Ich meine, wann hört man schon einen Schweizer Song bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» oder «Germany's Next Top Model»? Ich bin Fan. (Anna Zöllig, SRF 3 Punkt CH)

Vernisage, Lo & Leduc und Z The Freshman mit «Blessings und Blessure»

Das ganze Team feiert den Song. Die Berner Produzenten Vernisage haben sich Lo und Leduc plus Z The Freshmen ins Studio geholt und wow: die Rap Parts, das Chörli im Hintergrund und die unverschämt guten Beats. Ich zellä mini Blessings! (Hana Gadze, SRF 3 Punkt CH)

Sirens of Lesbos mit «My Moon»

Niemand brachte mich dieses Jahr so fest zum Tanzen, wie Sirens of Lesbos aus Bern. Dass sie in ihre Songs auch noch soviel Wissen und ergreifende Messages packen, bringt mich noch während dem Tanzen zum Nachdenken. Sirens of Lesbos sind eine Horizonterweiterung. (Céline Werdelis, SRF 3 Punkt CH)

Batbait mit «Boys Club»

Schlicht ein Banger. Inhaltlich ist «Boys Club» ein unglaublich wichtiger Song, in dem Batbait aus Zürich unsere männlich dominierte Gesellschaft aufs Korn nehmen. Nicht nur hässig, sondern auch ironisch – und dazu diese sägenden Gitarren, die regelrecht verdeutlichen, dass hier jemand gehört werden will. Ganz grosses Kino. (Luca Bruno, SRF 3 Sounds!)

The Young Gods mit «Blackwater»

Das Freiburger Trio ist auch nach 40 Jahren im Geschäft eine Naturgewalt. Man kann diesem Song regelrecht anhören, wie The Young Gods Schulter an Schulter mit Grössen wie Nine Inch Nails den Industrial Rock weiterleben lassen – und inhaltlich zeigt Sänger Franz Treichler, dass auch das Feuer des Widerstands in den Gods wunderbar weiterbrennt. (Andi Rohrer, SRF 3 Sounds!)

Claire My Flair mit «Ghosts & Aliens»

Chiara Fanulli alias Claire My Flair aus Zürich hat bei einer meiner ganz grossen Heldinnen, Adrianne Lenker von der Band Big Thief, einen Songwriting Workshop besucht. Prompt tröstet mich dieser Song darüber hinweg, dass eben die grossen Big Thief dieses Jahr etwas enttäuschten. Die Schülerin wurde zur Meisterin, was für eine wunderbare Folk-Perle! (Lea Inderbitzin, SRF 3 Sounds!)

Baby Volcano mit «Olor a Fogata»

Für mich ist sie die Jurassische Rosalía. Der Sprachen-Mix aus französisch, spanisch und englisch, der Experimentier-Mut und das futuristische Audio-Design ergeben diese explosive Mischung. So sehr das teilweise knallt und ballert – besonders angetan haben es mir die melancholischen Momente. (John Bürgin, SRF 3 Sounds! Mixtape)