Die Coronavirus-Infektionen in Österreich sind am Mittwochabend auf 10'663 angestiegen, die Zahl der Verstorbenen lag bei 146. Die meisten Fälle an bestätigten Infektionen wurden mit rund 2500 weiterhin in Tirol gezählt. In Wien wurden etwas mehr als 1500 Infektionen bestätigt, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Noch bis 13. April gilt in Tirol die «Vollquarantäne», eine Aufhebung danach ist jedoch unklar.

Wer in Österreich einkaufen will, muss eine Schutzmaske tragen. Ab Montag gilt dafür ein Obligatorium. Bereits am Mittwoch ist der «sanfte» Einstieg dazu erfolgt und ohne grössere Probleme verlaufen. Mund- und Nasenschutzpflicht gilt zudem ab sofort für Polizisten. Jeder Beamte erhielt am Mittwoch bei Dienstantritt einen solchen Schutz. Auch Personen, die auf einen Polizeiposten kommen, um etwa eine Anzeige zu erstatten, müssen eine Maske tragen.

Das Schiff befindet sich seit Freitag bei der Pazifikinsel Guam, die zu den USA gehört. Dort sollen die Soldaten nun in Quarantäne gehen. Der Kommandant des Flugzeugträgers hatte das Pentagon um Hilfe gebeten, nachdem rund 100 Mann an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

22:46

USA mit über 200'000 Infektionen

In den USA sind mehr als 200'000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden - so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins , Link öffnet in einem neuen Fensterin Baltimore hervor. Ein Grossteil der Infektionen wurde im Bundesstaat New York registriert. Gemessen an der absoluten Zahl der bestätigten Infektionen sind die USA inzwischen weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

US-Präsident Donald Trump begründet die hohe Zahl der Infektionen immer wieder damit, dass die USA mehr als jedes andere Land testen würden. Das stimmt zwar in absoluten Zahlen, aber nicht gemessen an der Bevölkerungszahl. So hat beispielsweise Südkorea pro Kopf mehr getestet als die USA. Die Werte der einzelnen Länder lassen sich folglich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer nur schwer vergleichen.