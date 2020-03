Der Ticker startet um 6:50 Uhr

0:01 Auch die Niederlande verlängert Massnahmen Die Niederlande haben ihre Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis Ende April verlängert. Schulen, Restaurants und Bars bleiben bis mindestens am 28. April zu, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag mitteilte. Der Anstieg der Infektionszahlen und die Kapazitäten der Intensivstationen «lassen uns keine andere Wahl», sagte Rutte. Die Zahl der Infektionsfälle stieg am Dienstag um 845 auf fast 13'000. Mehr als tausend Menschen starben in den Niederlanden bereits an der Lungenkrankheit Covid-19. Rutte appellierte an seine Landsleute, freiwillig zu Hause zu arbeiten, und warnte davor, sich in Gruppen zu treffen. Ausgangssperren wie in Italien, Spanien, Frankreich oder Belgien gibt es in den Niederlanden nicht. Legende: Mark Rutte ruft seine Landsleute dazu auf, zu Hause zu bleiben. imago images

22:59 Zunahme von Hilfesuchenden wegen häuslicher Gewalt In der Schweiz gilt zwar keine Ausgangsperre, doch die Devise, möglichst daheim zu bleiben. Die Isolation zu Hause führt zu Spannungen, drückt aufs Gemüt. Dass die Corona-Krise viele belastet, bekommen mitunter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sorgentelefons «Dargebotene Hand» (Tel. 143) mit. Die Zahl der Erstanrufenden habe um 10 Prozent zugenommen, seit der Bundesrat den Notstand erklärt hat, sagt Stellenleiter Matthias Herren. Auch Opfer häuslicher Gewalt rufen an. Die Situation bei Beratungsstellen und Frauenhäusern ist bereits heute angespannt und könnte sich noch verschärfen. Man müsse mit einer Zunahme von häuslicher Gewalt rechnen, meint Birgit Kleim, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich. 04:29 Video Experten rechnen mit Zunahme von häuslicher Gewalt Aus 10vor10 vom 31.03.2020. abspielen

22:28 Corona-Kredite: Null Zins nur für ein Jahr? 0 % Zins: Das versprach der Bundesrat den KMU für die Notkredite. Wie ein Bericht von «Kassensturz» zeigt, ist das nur die halbe Wahrheit. Der Bund behält sich vor, die Zinsen jährlich anpassen zu können. Zudem kann die Bank während der Laufzeit des Kredits Amortisationen beziehungsweise Limitenreduktionen einführen. Das könnte konkret bedeuten, dass die Kleinunternehmer vor Ende der Laufzeit von fünf Jahren eine bestimmte Summe zurückzahlen müssten. Kreditnehmer riskieren, in die Schuldenfalle zu geraten. 09:15 Video Zinsfalle bei Corona-Krediten? Aus Kassensturz vom 31.03.2020. abspielen

22:03 Können sich Selbständige gegen stornierte Aufträge wehren? Taxifahrer, Fotografinnen und viele andere dürfen zwar arbeiten, bekommen aber derzeit kaum Aufträge. Sie fallen durch die Maschen des Rettungsnetzes. Doch: Sie müssen Auftragsstornierungen häufig nicht einfach so hinnehmen. In den meisten Fällen müssen Kunden die bereits geleistete Arbeit oder ein Ausfallhonorar bezahlen, wie ein Bericht von «Kassensturz» aufzeigt.

21:49 Soforthilfe für gestrandete Sexarbeiterinnen Mit einem Berufsverbot wegen der Corona-Krise wurden nicht nur Beizerinnen oder Coiffeure belegt, sondern auch die Sexarbeiterinnen. Denn in diesem Gewerbe lassen sich – naturgemäss – die Abstandsregeln nicht wirklich einhalten. Die meisten Frauen seien ausgereist, als das noch möglich war, sagte Ursula Kocher von Flora Dora, der Beratungsstelle für Sexarbeitende. Andere sind aber in ihren Zimmern gestrandet – wie zum Beispiel Roma-Frauen, die mit einer dreimonatigen Bewilligung hier anschaffen, und jetzt nicht mehr nach Hause zu ihren Familien gehen können. Die Frauenberatungsstelle FIZ hat einen Corona-Notfonds geschaffen, der seit heute maximal 500 Franken Soforthilfe auszahlt. Einmalig. 02:01 Video Sexarbeiterinnen sind ohne Arbeit Aus Tagesschau vom 31.03.2020. abspielen

21:35 Russland schickt Hilfe in die USA Im Kampf gegen die Corona-Pandemie in den USA bereitet Russland einen Hilfsflug vor. Die Maschine mit medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung solle voraussichtlich noch am Dienstag starten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) von einer «sehr grossen Flugzeugladung» mit medizinischer Ausrüstung aus Russland gesprochen und sich positiv über die Geste geäussert. Das Angebot kommt überraschend, weil die Beziehungen zwischen Moskau und Washington seit Jahren angespannt sind. Peskow sagte: «Jetzt, da ausnahmslos alle von der Situation betroffen sind, gibt es keine Alternative zu einem partnerschaftlichen Handeln.» Die USA sind weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen, an Covid-19 sind unterdessen mehr als 3400 Menschen gestorben. Das Epizentrum des Virus ist nach wie vor New York. 01:10 Video Im Central Park entsteht ein Notspital Aus Tagesschau vom 31.03.2020. abspielen

21:21 Frankreich: Fast 500 Tote innert 24 Stunden In Frankreich ist die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten an einem Tag drastisch gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden habe man 499 neue Todesfälle verzeichnet, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon. Damit starben bisher die meisten Menschen an einem Tag seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Frankreich. Insgesamt gebe es 3523 Todesopfer, so Salomon. Auch die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, stieg demnach um mehr als 450. Fast 23'000 Menschen werden in Spitälern behandelt, mehr als 5000 davon auf Intensivstationen.

20:49 Soldaten an Schweizer Grenze Seit letztem Freitag unterstützt die Armee das Grenzwachtkorps bei Personenkontrollen. Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung sagt jedoch, die Unterstützung sei nicht nur an den Grenzübergängen wichtig. Es gebe immer noch Personen, die der Meinung sind, sie könnten über die grüne Grenze in die Schweiz reisen. Deswegen patrouilliert die Armee mit Helikoptern im Zwischengelände, der sogenannten grünen Grenze. Über 300 Milizsoldaten sind für diese Kontrollen in der Luft und im Gelände im Einsatz. Es ist der grösste Einsatz von Milizsoldaten an der Grenze seit dem Zweiten Weltkrieg. 01:39 Video Die Armee steht an der Grenze Aus Tagesschau vom 31.03.2020. abspielen

20:37 Italien lockert Ausgangssperre für Kinder Unter wachsendem Druck der Öffentlichkeit hat die italienische Regierung eine Auflockerung der Ausgangssperre für Kinder beschlossen. Nach Appellen von Eltern, Lehrern und Kinderärzten beschloss das Innenministerium, dass Spaziergänge von Kindern in Begleitung eines Elternteils möglich sind, sofern sie nahe der eigenen Wohnung stattfinden. Sportliche Aktivitäten sind nicht erlaubt. Seit dem 5. März gehen die Kinder in Italien nicht mehr in die Schule. Eine Wiederaufnahme des Unterrichts ist vorerst nicht in Sicht. Die Regierung will die bis zum kommenden Freitag (3. April) angeordnete Schliessung der Schulen verlängern.

20:05 Luzerner Modeatelier sattelt auf Schutzmasken um Nachdem ihr Geschäft aufgrund der Coronavirus-Krise den Betrieb einstellen musste, macht Geschäftsleiterin Rufina Hümmer aus der Not eine Tugend. Statt Abendkleider werden in ihrem Modeatelier in Luzern nun Schutzmasken genäht – derzeit eine gefragte Ware. Der Entscheid entstand mitunter, weil man die Angestellten und Auszubildenden weiterhin beschäftigen möchte. 03:06 Video Schutzmasken anstatt Abendkleider Aus Schweiz aktuell vom 31.03.2020. abspielen

19:17 Keine Corona-Scherze zum 1. April Mehrere Staaten stellen Aprilscherze über die Pandemie unter Strafe. Thailand verweist auf Gesetze, die bis zu fünf Jahre Gefängnis vorsehen, Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen spricht auf Facebook von bis zu drei Jahren. Der Internetkonzern Google hat bereits seine traditionellen Scherze für dieses Jahr abgesagt. Und auch das deutsche Gesundheitsministerium bittet auf Twitter unter dem Motto «Corona ist kein Scherz», auf «erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten», um der Gefahr von Falschinformationen zu begegnen.

19:13 Tausende Tonnen von Reis, Zucker und Weizen Die Schweizer Pflichtlager für Grundnahrungsmittel sind nach wie vor prall gefüllt und werden trotz Corona-Krise nicht angetastet. Bei den Lebensmitteln sei man sogar weit davon entfernt, sie öffnen zu müssen, heisst es bei der Genossenschaft Réservesuisse, die dafür sorgt, dass die Schweiz stets volle Nahrungsmittel-Pflichtlager hat. Bei starken Schmerzmitteln ist der Notfall mit der Corona-Krise eingetreten, dort müssen Pflichtlager demnächst geöffnet werden, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung vergangene Woche bestätigte. Wer die Pflichtlager füllt und wie die Bevölkerung für alle diese Vorräte zahlt, das lesen Sie im ausführlichen Artikel dazu.

18:55 Schweizweite Strategie für Antikörper-Tests Testen, testen, testen: Den Corona-Status möglichst vieler Leute zu kennen, ist bei der Bekämpfung des Virus essenziell. Inzwischen geht es aber nicht mehr nur darum zu wissen, wer das Virus in sich trägt. Sondern vor allem auch, wer schon immun dagegen ist. Sprich: in wessen Blut sich Antikörper finden lassen. Bei der Beurteilung, ob und wie die Notmassnahmen gegen die Epidemie gelockert werden können, sind Antikörper-Tests massgebend. Eine nationale Strategie soll nun dafür sorgen, dass deren Einführung koordiniert und effizient erfolgt. Audio So soll die Strategie funktionieren 04:20 min, aus Echo der Zeit vom 31.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:20 Minuten.

18:44 Unternehmen wollen Gratisgeld vom Staat Kredite sind ja gut und recht - vor allem kurzfristig: Doch einige notleidende Unternehmer wollen sich damit nicht zufriedengeben. Sie fürchten sich vor einer Verschuldung. Nun wird der Ruf nach mehr Staatshilfe laut.

18:31 SVP peilt bereits eine Lockerung der Massnahmen an Lange standen die Parteien geschlossen hinter dem Bundesrat und unterstützten diesen in den beschlossenen Massnahmen gegen das Coronavirus. Doch nun ist diese Einstimmigkeit vorbei. Die SVP ist heute an einer Telefon-Medienkonferenz in die Offensive gegangen und fordert, dass der Bundesrat für nach dem 19. April den Ausstieg aus den restriktiven Massnahmen in die Wege leitet. Doch was sagen die anderen Parteien dazu? Audio Warum die SVP will, dass der Bund die Zügel locker lässt 04:48 min, aus Echo der Zeit vom 31.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:48 Minuten.

18:23 Fifa will Fussballer in Not unterstützen Die Fifa hat angesichts des Ausmasses der Corona-Krise finanzielle Hilfe für Verbände, Vereine und Spieler angekündigt. Der Fussball-Weltverband bestätigte einen Bericht der «New York Times», der den Plan zur Einführung eines Notfallfonds öffentlich machte. «Die Fifa befindet sich in einer starken finanziellen Situation und es ist unsere Pflicht, alles zu tun, um ihnen in ihrer Not zu helfen», schrieb die Organisation in einem Communiqué. Eine Summe für die Hilfsaktion nannte die Fifa noch nicht. Allerdings: Die Reserven des Weltverbandes belaufen sich auf derzeit rund 2.5 Milliarden Franken. «Das genaue Format und die Einzelheiten dieser Unterstützung werden derzeit in Absprache mit den Mitgliedsverbänden, den Konföderationen und anderen Interessengruppen geprüft und erörtert.»

18:15 Lichtblick in Italien: Zahl der Neuinfizierten stabilisiert sich Laut Italiens oberstem Gesundheitsinstitut (ISS) zeichnet sich ein Silberstreifen am Horizont ab. Die Zahl der Neuinfizierten sei seit einigen Tagen stabil. Dies bezeuge, dass die Massnahmen greifen würden, so die Experten. Klar ist schon jetzt: Die Regierung prüft eine Auflockerung der Ausgangssperre und des Produktionsstopps erst nach dem 4. Mai. «Die Epidemiekurve zeigt uns zwar, dass wir eine stabile Phase erreicht haben», sagte ISS-Präsident Silvio Brusaferro. Seiner Ansicht nach können die produktiven Aktivitäten jedoch nur schrittweise wieder aufgenommen werden. Inzwischen sind am Montag 6348 Personen in Italien wegen Verstosses gegen die Ausgangssperre bestraft worden. 272 Personen wurden bestraft, weil sie das Haus verliessen trotz positivem Corona-Test. Ihnen droht eine Strafe von bis zu vier Jahren Haft.

18:00 Russlands oberster Corona-Arzt ist infiziert Moskaus prominentester Coronavirus-Chefarzt hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dennis Prozenko hatte erst vergangene Woche den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch das auf Infektionskrankheiten spezialisierte Krankenhaus Kommunarka in der Hauptstadt geführt. Der Gesundheitszustand des Mediziners sei normal, teilten die Ärzte der Agentur Interfax zufolge mit. Prozenko werde in der Moskauer Klinik behandelt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Putin werde regelmässig auf das Coronavirus getestet. «Es ist alles in Ordnung.» 00:16 Video Hier führte der Corona-Arzt Putin durch die Klinik Aus News-Clip vom 31.03.2020. abspielen

17:46 Selbständige fordern Entschädigung für alle Nach dem Willen des Schweizerischen Verbandes freier Berufe (SVFB) sollen sämtliche Selbständigerwerbenden der Covid-Erwerbsausfallentschädigung unterstellt werden. Die Maximalsätze dieser Entschädigung sollten zudem verdoppelt werden. Für Selbständigerwerbende habe sich die Lage weiter verschärft. Viele hätten existenzielle Probleme, teilte der Dachverband von 16 Standesverbänden mit rund 90'000 Mitgliedern mit. Trotz Ausweitung der ursprünglichen Verordnung der Erwerbsersatzentschädigung falle immer noch ein grosser Teil der Selbständigerwerbenden zwischen die Maschen. Der Verband stellt daher die dringliche Forderung, alle Selbständigerwerbenden der Covid-Erwerbsausfallentschädigung zu unterstellen. Ausgerechnet die Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen sowie Praxen und Einrichtungen von Gesundheitspersonen seien bisher ausdrücklich ausgeschlossen. 01:59 Video Diverse Berufsgruppen fallen durch die Maschen Aus Tagesschau vom 30.03.2020. abspielen