Parlamentsentscheide in Kürze

Die Entscheide vom Mittwoch, 14. September

Abbau der Corona-Schulden: Der Ständerat will entgegen dem Nationalrat keine vergangenen Überschüsse aus dem ordentlichen Bundesbudget in den Abbau der Corona-Schulden stecken. Unter Berufung auf die Prinzipien der Schuldenbremse hielt er mit 38 zu 0 Stimmen am Vorschlag des Bundesrats fest. Damit beharrte die kleine Kammer darauf, dass das Minus von 26 Milliarden Franken aus ausserordentlichen Corona-Massnahmen im sogenannten Amortisationskonto bis 2035 ausgeglichen wird.

01:22 Video Maurer: «Wir stehen zum Kurs der letzten Jahre und bauen die Schulden ab» Aus News-Clip vom 14.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer wies auf die wirtschaftlich schwierigen Zeiten hin, die bevorstünden – und sprach die wichtige Bedeutung einer klaren Finanzpolitik und den Abbau der Schulden an. Das Finanzhaushaltgesetz geht zurück an den Nationalrat.

Audio Ständerat will keine früheren Gewinne in Corona-Schulden stecken 04:24 min, aus Rendez-vous vom 14.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.

Ausbildung für Hobbygärtner: Wer seine Pflanzen im Garten spritzen will, braucht dafür in Zukunft eine Ausbildung. Nach dem Ständerat hat dem auch der Nationalrat zugestimmt. Wer gewerbliche Pflanzenschutzmittel verwendet, brauche schon heute eine Ausbildung. Darum sollten private Anwenderinnen und Anwender gleich behandelt werden, beschloss eine Mehrheit. Gegen die Ausbildungen für Hobbygärtnerinnen und -gärtner waren die SVP, die FDP und Teile der Mitte-Partei.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Für Einsatz von Pestiziden Hobbygärtnerinnen und Rosenliebhaber sollen Kurs absolvieren 14.09.2022 Mit Video

Kein «Haus der Frauen»: In der Schweiz wird es kein gesondertes Frauenmuseum geben. Die Schweizer Geschichte der Gleichstellung von Mann und Frau soll aber in bestehenden Institutionen aufgearbeitet werden. Darauf haben sich National- und Ständerat geeinigt. Der Bund soll sich an den Kosten beteiligen. Vertreterinnen und Vertreter von SVP und FDP argumentierten vergeblich, eine solche Initiative bringe nichts. Die Gelder seien angesichts der aktuellen Finanzlage auch nicht vorhanden.

Räte uneins bei Jugendschutzregeln für Videospiele: Der Ständerat muss sich nochmals mit den neuen Regeln zum Schutz Minderjähriger vor Sex- und Gewaltdarstellungen in Filmen befassen. Der Nationalrat hat an mehreren Differenzen zur kleinen Kammer festgehalten. Er besteht unter anderem darauf, auch optionale Zusatzkäufe in Videospielen und Apps im Gesetz zu regeln. Ziel der Vorlage ist es, Minderjährige vor Medieninhalten in Filmen und Videospielen zu schützen, die ihre Entwicklung gefährden könnten.

Legende: Das Gesetz für Anbieter von Filmen, Videospielen und entsprechenden Internet-Plattformen regelt etwa, wie sie ihre Produkte kennzeichnen müssen und was sie zur Alterskontrolle tun müssen. Keystone/EPA/Friedemann Vogel

Die Entscheide vom Dienstag, 13. September

Transparenz über Strom-Herkunft: Das Parlament will Konsumenten genauer darüber informieren, woher der von ihnen verbrauchte Strom kommt. Das soll in erster Linie sichtbar machen, dass mit erneuerbaren Energiequellen hergestellter Strom im Winter ökologisch wertvoller ist. Statt einmal im Jahr soll die Information über die Strom-Herkunft quartalsweise oder monatlich erfolgen. Längerfristig soll auch eine tägliche und schliesslich eine stündliche Kennzeichnung des Stroms möglich sein.

Rettungsschirm für Elektrizitätsunternehmen: Mit maximal 10 Milliarden Franken greift der Bundesrat den Stromunternehmen unter die Arme. Er hat den Rettungsschirm bereits aktiviert, weil der Stromkonzern Axpo darum ersucht hatte. Nun hat auch der Nationalrat die Vorlage im Grundsatz gutgeheissen, wie zuvor schon der Ständerat. Der Bund müsse handeln, lautete der Tenor der Mehrheit.

Schliessen 00:28 Video Bastien Girod (Grüne/ZH): «Energiewende ist nicht für Krise verantwortlich» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:34 Video Beat Flach (GLP/AG): «Wir sind keine Insel der Glückseligen in Europa» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:26 Video Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG): «Unternehmen sollen nicht belohnt werden» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden. 00:35 Video Nicolo Paganini (Mitte/SG): «Nichteintreten ist keine Lösung» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 00:44 Video Gabriela Suter (SP/AG): «Muss möglichst unattraktiv sein, Darlehen zu beantragen» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:24 Video Christian Imark (SVP/SO): «Die Leute werden auf die Strasse gehen!» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Es geht darum, ob die Notverordnung des Bundesrats durch ein dringliches Gesetz abgelöst wird. Es bestehen aber noch Differenzen zwischen den beiden Parlamentskammern. Diese sollen in der dritten Woche der Herbstsession bereinigt werden.

Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe soll schnell beginnen: Der Ständerat hat einer entsprechenden Gesetzesrevision zugestimmt. Hintergrund ist die erste Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative, die das Schweizer Stimmvolk im November 2021 angenommen hatte. Geplant ist unter anderem, dass sich die Kantone finanziell an den Kosten der Ausbildung in den Gesundheitseinrichtungen beteiligen. Als nächstes beschäftigt sich der Nationalrat mit dem Geschäft.

Legende: Laut Bundesrat Alain Berset nimmt der Bedarf an Pflegekräften in der Schweiz weiter zu und viele Pflegende würden den Beruf verlassen. Ein Drittel der Pflegekräfte in der Schweiz stamme heute bereits aus dem Ausland. Keystone/Gaetan Bally

Weg frei für Eizellenspende: Die Eizellenspende soll in der Schweiz genauso erlaubt sein wie die Samenspende. Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat mit 22 zu 20 Stimmen einem entsprechenden Antrag zu – trotz starker Opposition aus der Mitte und der SVP.

Derzeit können verheiratete Paare, bei denen der Mann unfruchtbar ist, auf eine Samenspende zurückgreifen. Ist die Frau hingegen unfruchtbar, müssen die Eheleute ins Ausland reisen, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Keine Änderung zugunsten Demenzbetroffener: Der Ständerat will im Gegensatz zum Nationalrat keine Änderungen bei der Abrechnung von Pflegeleistungen für Demenzbetroffene. Die Ratslinke argumentierte, viele Pflegeleistungen, die Menschen mit Demenz benötigten, passten nicht in die Definitionen der bestehenden Verordnung. Viele Angehörige schränkten etwa ihre Erwerbsarbeit ein, um ein Familienmitglied zu pflegen. Es brauche darum Änderungen. Bundesrat und Ratsmehrheit waren der Ansicht, Massnahmen seien im Gange – es sei wichtig, die üblichen Verfahren einzuhalten. Die Vorlage ist nun vom Tisch.

Förderung Krippenplätze bis 2024: Der Bund soll nach dem Willen des Parlaments die familienergänzende Kinderbetreuung bis höchstens Ende 2024 verlängern. Der Ständerat hat sich für eine Verlängerung des Impulsprogramms zur Schaffung von Krippenplätzen ausgesprochen. Der Nationalrat hatte der Vorlage in der Sommersession zugestimmt. Ohne eine Zwischenlösung wären die bestehenden Massnahmen bereits 2023 ausgelaufen.

00:45 Video Gmür-Schönenberger (Mitte/LU): «Die Pandemie hat die Bedeutung der Kindertagesstätten gezeigt» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Andrea Gmür Schönenberger (Mitte/LU) stellte fest, dass das Impulsprogramm einem Bedarf entspreche. Gerade die Pandemie habe gezeigt, welche Bedeutung Krippen hätten und dass diese ein Mittel gegen Fachkräftemangel seien.

Keine Gnade für Raser: Raser sollen weiterhin ins Gefängnis müssen. Das hat der Nationalrat beschlossen – und vollzieht damit eine Kehrtwende. Wer wegen eines Raserdeliktes verurteilt wird, solle weiterhin mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden. Ausser, es gebe achtenswerte Gründe für die Tempo-Überschreitung. National- und Ständerat wollten eigentlich die Bestimmungen lockern.

00:20 Video Philipp Matthias Bregy (Mitte/VS): «Wer beim erstmaligen Vergehen erwischt wird, soll privilegiert werden können» Aus News-Clip vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Raserinnen und Raser hätten so nicht mehr zwingend ins Gefängnis, sondern mit Geldstrafen bestraft werden sollen. Die Stiftung Roadcross drohte aber mit einem Referendum gegen die Lockerungen. Die Verkehrskommissionen des Parlaments schlug darauf diese Kompromisslösung vor. Der Vorschlag geht nun in den Ständerat.

Die Entscheide vom Montag, 12. September

Neuer Anlauf für eine Verfassungsgerichtsbarkeit gescheitert: Der Ständerat hat einen neuen Anlauf zur Ausweitung der Verfassungsgerichtsbarkeit schon beim Start abgewürgt. Er hat zwei Motionen abgelehnt, die die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit auch für Bundesgesetze einführen wollten. Das Bundesgericht soll also auch in Zukunft Gesetze anwenden müssen, die der Verfassung widersprechen.

01:38 Video Verfassungsgerichtsbarkeit: Debatte im Ständerat Aus Tagesschau vom 12.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Über die Frage wird in der Schweizer Politik seit Jahren gestritten: Bis heute können die eidgenössischen Räte Bundesgesetze erlassen, die der Verfassung widersprechen. Die Bundesverfassung selber verbietet den Gerichten, dagegen einzuschreiten. Das seit der Gründung des Bundesstaats geltende System wurzelt im Grundsatz der Gewaltentrennung: Das höchste Gericht soll sich nicht über den Bundesgesetzgeber stellen können.

Austausch von Finanzdaten: Die Schweiz soll mit 12 zusätzlichen Staaten und Territorien regelmässig Bankdaten austauschen und damit den automatischen Informationsaustausch erweitern. Der Nationalrat hat einen entsprechenden Bundesrats-Antrag deutlich angenommen. Eingeführt werden soll der Austausch über Finanzkonten mit Ecuador, Georgien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Marokko, der Republik Moldau, Montenegro, Neukaledonien, Thailand, Uganda und der Ukraine. Gegenstimmen kamen von der SVP – nicht alle Staaten würden die rechtlichen Voraussetzungen für den Austausch erfüllen. Die Vorlage geht nun an den Ständerat.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Von Uganda bis zur Ukraine Widerstand gegen Austausch von Finanzdaten mit weiteren Ländern 12.09.2022 Mit Video

Krisenmanagement unter der Lupe: Welches Departement, welches Bundesamt übernimmt während einer Krise wie der Corona-Pandemie die Federführung? Wie werden personelle und finanzielle Ressourcen verteilt? Wer bildet den Fach-Krisenstab? Rechtliche Grundlagen sollen solche Fragen laut dem Nationalrat künftig regeln. Der Bundesrat hält das Anliegen zwar für berechtigt, er war aber gegen die Annahme: Bundeskanzler Walter Thurnherr sagte, es habe bereits mehrere Berichte über die Bewältigung der Pandemie gegeben – und darüber, was gut und was weniger gut lief. Verbesserungen des Krisenmanagements seien im Gang.

Nationalratskommission stimmt F-35-Beschaffung zu: Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SiK-N) hat sich für die Beschaffung der F-35A-Kampfjets ausgesprochen. Sie beantragte ihrem Rat mit 17 zu acht Stimmen deren Beschaffung. Der Nationalrat wird am 15. September über das Geschäft befinden. Für die Mehrheit der SiK-N steht fest, dass die technische Evaluation rechtlich korrekt abgelaufen ist. Die Kommissionsminderheit kritisierte, dass das Evaluationsverfahren in mehreren Punkten unklar bleibe und die Anbieter nicht gleich behandelt worden seien.

Moment des Schweigens für Judith Stamm: Nationalratspräsidentin Irène Kälin läutet die Herbstsession mit traurigen Worten ein – einem Nachruf auf die langjährige CVP-Nationalrätin Judith Stamm, die im Jahr 1996/97 ebenfalls als höchste Schweizerin amtete. «Wir werden Judith Stamm als hochgeachtete, couragierte und liebenswürdige Frau und Politikerin in Erinnerung behalten. Ich weiss, welchen Anteil sie daran hat, dass ich heute selbstverständlich politisieren darf und dass es keine Ausnahme mehr ist, dass Frauen auf dem Bock das Parlament leiten.»

01:07 Video Nationalrätspräsidentin Irène Kälin würdigt die verstorbene Judith Stamm Aus News-Clip vom 12.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Die Vorkämpferin für Frauenrechte und Nationalrätin für den Kanton Luzern war am 20. Juli verstorben.